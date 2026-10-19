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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Ruohonjuuri investoi Tampereen keskustaan – Hämeenkadun myymälä avautui uudistettuna
2.11.2026 16:11:02 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Ruohonjuuren Hämeenkadun myymälä Tampereella avattiin remontin jälkeen 29. lokakuuta 2026. Uudistus on yritykselle merkittävä investointi tulevaisuuden kasvuun. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää panostusta rohkaisevana esimerkkinä terveyskaupan ja keskustojen kivijalkapalvelujen kehittämisestä.
Ruohonjuuri on palvellut Tampereella jo vuodesta 2003. Hämeenkatu 15:ssä sijaitsevan myymälän uudistus tuo Ruohonjuuren uudistettua myymäläkonseptia Tampereen keskustaan. Tavoitteena on helpottaa kestävien ja hyvinvointia tukevien valintojen tekemistä ja tehdä myymälässä asioinnista entistä houkuttelevampaa.
Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltolan mukaan uudistetun myymälän ensimmäiset päivät ovat osoittaneet asiakkaiden kiinnostuksen.
– Hämeenkadun myymälän uudistus on meille merkittävä satsaus tulevaisuuden kasvuun. Avauspäivien vilkkaus ja asiakkaiden innostunut vastaanotto ovat ilahduttaneet meitä. Haluamme tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia, Paltola kertoo.
Valikoima, ammattitaito ja henkilökohtainen palvelu terveyskaupan vahvuuksina
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö näkee uudistuksessa esimerkin siitä, miten terveyskaupan yritykset kehittävät fyysisiä myymälöitään.
– Ruohonjuuren investointi on rohkaiseva viesti terveyskaupan tulevaisuudesta. On arvokasta, että yritys panostaa myös olemassa olevaan myymälään Tampereen keskustassa. Viihtyisät liikkeet ja asiantunteva palvelu antavat asiakkaille syitä tulla keskustaan ja tukevat sen elinvoimaa, Rönkkö sanoo.
Liiton mukaan terveyskaupan myymälöiden kehittämisessä on tärkeää yhdistää sujuva asiointi, asiakkaiden tarpeita palveleva valikoima ja henkilökunnan osaaminen.
– Terveyskaupan vahvuuksia ovat erikoistunut ja monipuolinen valikoima, henkilökunnan ammattitaito sekä henkilökohtainen palvelu. Asiakas saa apua tuotteiden vertailuun, valintaan ja käyttöön. Kun myymäläympäristö tuo valikoiman selkeästi esille ja tukee asiantuntevaa palvelua, investointi palvelee sekä asiakasta että yrityksen pitkäjänteistä kehittämistä, Rönkkö jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi PaltolaToimitusjohtajaRuohonjuuri OyPuh:+358 40 7688 704paivi.paltola@ruohonjuuri.fiwww.ruohonjuuri.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
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