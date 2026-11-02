Jatkossa DNA:n asiakkaat voivat maksaa laitehankinnat korottomasti ja kuluttomasti Klarnalla

Uudessa DNA Koroton -konseptissa asiakas hakee laiteoston yhteydessä luoton digitaaliselta pankki- ja maksupalveluntarjoajalta Klarnalta. Asiakkaan näkökulmasta keskeiset edut säilyvät ennallaan, sillä laitehankinnan voi edelleen maksaa erissä ilman korkoja ja muita luottokuluja. DNA maksaa luoton korot ja kulut asiakkaan puolesta.

"Älypuhelimet, tabletit ja muut arjessa tärkeät laitteet ovat monille isoja hankintoja. Haluamme muutoksen jälkeenkin tarjota asiakkaillemme joustavan mahdollisuuden hankkia tarvitsemansa laitteet ilman korkoja ja kuluja", sanoo DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Mikko Valtonen.

Uudessa ratkaisussa Klarna vastaa luoton myöntämisestä, laskutuksesta ja luottoon liittyvästä asiakaspalvelusta. DNA vastaa edelleen laitteiden myynnistä, toimituksista ja takuusta sekä maksaa luoton korot ja kulut asiakkaan puolesta.

Uusi DNA Koroton -konsepti otetaan käyttöön marraskuussa 2026.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.

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