Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi datakeskusperiaatteet
2.11.2026 17:56:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 2. marraskuuta ja hyväksyi periaatteet, joilla Helsinki ohjaa datakeskusten sijoittamista ja rakentamista kaupungin alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Hanasaaren idea- ja toteutuskilpailun kilpailuohjelman.
Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet datakeskusten sijoittumiselle Helsinkiin. Periaatteilla Helsinki ohjaa datakeskusten sijoittamista ja rakentamista kaupungin alueelle.
Periaatteissa huomioidaan muun muassa sähkön riittävyys, datakeskuksille sopivat sijainnit ja vaikutukset ympäristöön ja elinvoimaan. Datakeskusten vaikutuksia ympäristöön ehkäistään ja lievennetään. Myös hukkalämmön hyödyntäminen vapauttaa sähköä muuhun käyttöön.
Talousarvio etenee kaupunginvaltuustoon
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion 2027 sekä taloussuunnitelman 2027-2029 hyväksymistä.
Talousarvioehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: Helsingin kaupungin talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027-2029
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 18. marraskuuta.
Hanasaarelle idea- ja toteutuskilpailu
Kaupunginhallitus hyväksyi Hanasaaren idea- ja toteutuskilpailun kilpailuohjelman. Kaupunginhallitus varasi keväällä 2026 Hanasaaren alueen kansainvälisen idea- ja toteutuskilpailun järjestämistä varten.
Kaupunki järjestää idea- ja toteutuskilpailun löytääkseen Hanasaaren alueelle omaleimaisen, kansainvälisessä mittakaavassa erittäin korkeatasoisen kaupunkirakenteellisen ja -kuvallisen kokonaissuunnitelman, joka toimii alueen kehittämisen, asemakaavoituksen ja toteuttamisen pohjana. Kilpailu käsittää Hanasaaren voimalaitoksen rakennuksineen sekä Hanasaareen kaavoitettavan uuden asuin- ja toimitila-alueen.
Kilpailun tavoitteena on löytää toimija, joka suunnitteluryhmineen ja kumppaneineen toimii uuden Hanasaareen kaavoitettavan asuin- ja toimitila-alueen merkittävänä toteuttajana ja joka vastaa voimalaitoksen uusiokäyttöhankkeen toteuttamisesta. Tavoitteena on, että kilpailun voittaja on selvillä keväällä 2029.
Mellunmäen keskuksen asemakaavan muutos etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Mellunmäen keskuksen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu koskee Mellunmäen metroaseman ympäröivän alueen kehittämistä.
Asia etenee kaupunginvaltuustoon.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
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