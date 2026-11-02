Yle näyttää salibandyn miesten MM-kotikisat kattavasti kanavillaan

Salibandyn miesten MM-kisat palaavat viiden vuoden tauon jälkeen Suomeen, kun mitaleista taistellaan Tampereella joulukuussa. Turnaus nähdään Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa. Yle Urheilu seuraa kisoja tiiviisti myös Yle-sovelluksessa, verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa.

MM-kisat selostaa suomeksi tuttu salibandyääni Matti Härkönen ja Suomen ottelut ruotsiksi Christian Vuojärvi. Tiukat analyysit ja taustoitukset otteluihin tuovat suomeksi asiantuntijoina toimivat Toni Lötjönen ja vuoden 2018 tamperelainen maailmanmestari Mikko Leikkanen. Ruotsinkielisenä asiantuntijana pudotuspeliviikonloppuna on Peik Salminen.

“Malmön MM-finaalin kaltaista draamaa en pysty lupaamaan, mutta tarjolla on varmasti jälleen upeita salibandyhetkiä, ja niitä hetkiä ja tunteita haluamme vankalla asiantuntemuksella ja intohimolla välittää kotikatsomoihin”, kuvailee kisojen asiantuntija Toni Lötjönen.

Ylen otteluiden ennakko- ja jälkistudion juontajana nähdään Henri Pitkänen ja tunnelmia paikan päältä välittää toimittaja Valtteri Kujansuu.

MM-historian 16. miesten turnauksen alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Puolivälieristä eteenpäin maailman valiot kokoontuvat Tampereen areenalle ratkomaan mitalien kohtalon. Alkusarjassa Suomen haastavat Norja, Latvia ja Sveitsi, joka janoaa paluuta mitalikantaan jäätyään Malmön kisoissa ulos neljän parhaan joukosta ensimmäistä kertaa 28 vuoteen.

MM-salibandya ja Suomen matkaa seurataan Yle Urheilun digipalveluissa ja somekanavissa tiiviisti, joista löydät kisauutiset, tulokset ja taustoittavat artikkelit. Lisäksi Suomen pelien ja ratkaisuotteluiden kohokohdat löytyvät niin Yle Areenasta, Yle-sovelluksesta kuin yle.fi-verkkosivulta.

Salibandy valtaa myös huippusuositun tietäjäpelin, kun Yle-sovelluksessa pelattavassa Sählytietäjässä pääsee kisaamaan muiden suomalaisten kanssa. Pelissä voi testata omaa sekä kavereiden asiantuntijuutta ja veikata turnauksen tuloksia avausvihellyksestä aina mestaruusjuhliin asti. Parhaat veikkaajat palkitaan.

Suomen alkusarjan ottelut ja studiot Ylen kanavilla:

Lauantai 5.12. Suomi–Sveitsi klo 18.45 alkaen, Yle Areena ja Yle TV2

Sunnuntai 6.12. Suomi–Norja klo 13.45 alkaen, Yle Areena ja Yle TV2

Tiistai 8.12. Latvia–Suomi klo 18.45 alkaen, Yle Areena ja Yle TV2





Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut 10.–13.12. Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa.

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