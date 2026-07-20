Pori Jazzin juhlavuoden ilme kunnioittaa kuvataiteilija Jaakko Hosian julisteklassikkoa

Jaakko Hosia (1941-2005) oli porilaissyntyinen kuvataiteilija, taidemaalari ja jazzin ystävä. Kirjailijaisä Eino Hosian kaaduttua jatkosodassa pian hänen syntymänsä jälkeen lapsuus kului eri puolilla Suomea ja myös sotalapsena Ruotsissa. Hänen äitinsä Marjatta Hosia, joka toimi muun muassa koulun rehtorina, vaikutti merkittävästi poikansa kulttuuriseen kasvuympäristöön. Nuoruutensa Hosia vietti Etelä-Pohjanmaalla, missä heräsi hänen elinikäinen kiinnostuksensa jazziin. Roomassa ja Ateneumissa opiskellut Hosia valmistui taidemaalariksi vuonna 1969 ja säilytti vahvan yhteyden Poriin sekä sen kulttuurielämään. Hän liikkui Pori Jazzin varhaisissa kulttuuripiireissä ja seurasi läheltä festivaalin kasvua kansainvälisesti tunnetuksi festivaaliksi.

Pori Jazzin juhlavuoden visuaalinen ilme rakentuu vuoden 1966 julisteesta tutun vaskipuhallinaiheen ympärille. Se kunnioittaa Hosian alkuperäisteoksen tunnistettavaa kuvakieltä ja tuo festivaalin historian näkyväksi osaksi juhlavuotta. Samalla ilme muistuttaa juurista, joista Pori Jazz on kasvanut kuudessa vuosikymmenessä yhdeksi Euroopan tunnetuimmista jazzfestivaaleista. Juhlavuoden ilme on syntynyt festivaaliorganisaation ja graafisen suunnittelun ammattilaisten yhteistyönä.

60. Pori Jazz -festivaali järjestetään 9.–18.7.2027.