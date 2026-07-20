Pori Jazzin juhlavuoden ilme kunnioittaa kuvataiteilija Jaakko Hosian julisteklassikkoa

3.11.2026 10:00:00 EET | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote

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60. kansainvälinen Pori Jazz -festivaali juhlistaa merkkivuottaan julisteella, joka kunnioittaa tapahtuman historiaa sekä festivaalin ensimmäisen julisteen suunnittelijaa Jaakko Hosiaa. Hänen luomansa vaskipuhallinaiheinen juliste kuuluu suomalaisen festivaalihistorian tunnetuimpiin varhaisiin tapahtumailmeisiin ja on vuosien saatossa noussut myös arvostetuksi keräilykohteeksi.

60. kertaa järjestettävän Pori Jazzin vuoden 2027 juliste pohjautuu Jaakko Hosian suunnittelemaan ensimmäiseen Pori Jazz -julisteeseen vuodelta 1967.
60. kertaa järjestettävän Pori Jazzin vuoden 2027 juliste pohjautuu Jaakko Hosian suunnittelemaan ensimmäiseen Pori Jazz -julisteeseen vuodelta 1967.

Jaakko Hosia (1941-2005) oli porilaissyntyinen kuvataiteilija, taidemaalari ja jazzin ystävä. Kirjailijaisä Eino Hosian kaaduttua jatkosodassa pian hänen syntymänsä jälkeen lapsuus kului eri puolilla Suomea ja myös sotalapsena Ruotsissa. Hänen äitinsä Marjatta Hosia, joka toimi muun muassa koulun rehtorina, vaikutti merkittävästi poikansa kulttuuriseen kasvuympäristöön. Nuoruutensa Hosia vietti Etelä-Pohjanmaalla, missä heräsi hänen elinikäinen kiinnostuksensa jazziin. Roomassa ja Ateneumissa opiskellut Hosia valmistui taidemaalariksi vuonna 1969 ja säilytti vahvan yhteyden Poriin sekä sen kulttuurielämään. Hän liikkui Pori Jazzin varhaisissa kulttuuripiireissä ja seurasi läheltä festivaalin kasvua kansainvälisesti tunnetuksi festivaaliksi.

Pori Jazzin juhlavuoden visuaalinen ilme rakentuu vuoden 1966 julisteesta tutun vaskipuhallinaiheen ympärille. Se kunnioittaa Hosian alkuperäisteoksen tunnistettavaa kuvakieltä ja tuo festivaalin historian näkyväksi osaksi juhlavuotta. Samalla ilme muistuttaa juurista, joista Pori Jazz on kasvanut kuudessa vuosikymmenessä yhdeksi Euroopan tunnetuimmista jazzfestivaaleista. Juhlavuoden ilme on syntynyt festivaaliorganisaation ja graafisen suunnittelun ammattilaisten yhteistyönä.

60. Pori Jazz -festivaali järjestetään 9.–18.7.2027.

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60. kertaa järjestettävän Pori Jazzin vuoden 2027 juliste pohjautuu Jaakko Hosian suunnittelemaan ensimmäiseen Pori Jazz -julisteeseen vuodelta 1967.
60. kertaa järjestettävän Pori Jazzin vuoden 2027 juliste pohjautuu Jaakko Hosian suunnittelemaan ensimmäiseen Pori Jazz -julisteeseen vuodelta 1967.
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Pasuunaa soittava Jaakko Hosia on kuvassa vasemmalla. Valokuva on Jaakko Hosian tyttären Susanna Hosia-Reenilän perhealbumista.
Pasuunaa soittava Jaakko Hosia on kuvassa vasemmalla. Valokuva on Jaakko Hosian tyttären Susanna Hosia-Reenilän perhealbumista.
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Lue lisää julkaisijalta Pori Jazz Festival Oy

PORI JAZZIN PÄÄSYMAKSUTON OHJELMA JULKAISTU21.5.2026 10:00:12 EEST | Tiedote

Pori Jazzin monipuolinen pääsymaksuton ohjelmatarjonta on nyt julkaistu lukuun ottamatta Pori Jazz Kidsiä, joka esitellään yleisölle kesäkuun alussa. Tämän kesän pääsymaksuttomat konsertit levittäytyvät jokirannan lisäksi Porin keskustaan ja tarjoavat musiikkia sekä elämyksiä kaikenikäisille. Ohjelmakokonaisuus painottuu vahvasti kotimaiseen jazziin, tuoden esiin niin suomalaisen jazzin kärkinimiä kuin uusia nousevia tekijöitä. Mukana on myös kokeellista musiikkia, monitaide-esityksiä ja kansainvälisiä vieraita.

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