Aluevaltuusto keskusteli mielenterveyspalvelujen kehittämisen suunnasta ja hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen

Aluevaltuusto kävi maanantaina lähetekeskustelun mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Suunnitelmaan sisältyy psykiatrian poliklinikkatoiminnan keskittäminen Sastamalasta ja Valkeakoskelta Tampereelle. Lisäksi on tarkoitus laajentaa liikkuvan yksikön toimintaa ja etäpsykiatriaa. Jokaisen sote-aseman alueella toimii perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiimi. Aluehallitus jatkaa suunnitelman käsittelyä valtuuston keskustelun ja saatujen lausuntojen pohjalta.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan väliarvioinnin kuluvalta vuodelta. Väliarvioinnin mukaan toiminta ja talous kehittyivät vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla vakaasti. Talouden hallinnassa on onnistuttu. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota myös palvelujen saatavuuteen, henkilöstöön ja palvelurakenteeseen liittyviin haasteisiin. Lakisääteiset määräajat eivät kaikissa palveluissa toteudu eikä kaikkia henkilöstön hyvinvointia koskevia tavoitteita ole saavutettu. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös tarpeeseen vertailla oman tuotannon ja ostopalvelujen välisiä kustannuksia.

Pelastustoimen palvelutasopäätös hyväksyttiin maanantaina aluehallituksen esityksen mukaan. Pelastustoiminnan toimintavalmius on Pirkanmaalla pääosin hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita on erityisesti ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla.

Aluevaltuusto merkitsi maanantaina tiedoksi vastaukset kaikkiaan 12 valtuustoaloitteeseen.

Työllisyyspalvelujen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevaan aloitevastaukseen hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, jonka mukaan aluehallitus seuraa aktiivisesti hyvinvointialueen ja työllisyysalueiden välisen yhteistyön sujuvuutta ja tuo valtuustolle vuoden 2027 aikana selvityksen siitä, miten asiakasohjausta ja monialaisiin palvelutarpeen arviointeihin osallistumista on onnistuttu parantamaan.



Muut esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.