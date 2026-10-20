BST-Arkkitehdit Oy:n suunnittelema kohde palkittiin Hyvän rakentamisen palkinnolla
3.11.2026 17:00:00 EET | Vetter Communications Oy | Tiedote
BST-Arkkitehtien suunnittelema As Oy Tampereen Nikama on 3.11.2026 palkittu Hyvän rakentamisen palkinnolla. Vuosittain jaettavan tunnustuksen tarkoituksena on edistää laadukasta rakentamista Tampereella. Palkinnon myöntää Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.
BST-Arkkitehdit on aiemmin palkittu muun muassa Arkkitehtuurin Finlandialla. Yhtiö tunnetaan myös yhdestä Tampereen maamerkistä, tornitalo Luminaryn suunnittelusta.
Nyt palkittu kohde, As Oy Tampereen Nikama, sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa osoitteessa Kyttälänkatu 7. TampereMission rakennuttamassa kohteessa on yhdistetty asumista, kaupallisia palveluita, liiketiloja, ravintola- ja kahvilapalveluita sekä TampereMission omaa toimintaa.
”Tämä palkinto myönnetään vuosittain sellaiselle Tampereen kohteelle, jossa toteutuu tunnistettava ja kiinnostava arkkitehtuuri, innovatiivisuus ja kestävyys. Siksi tunnustus tuntuu erittäin merkitykselliseltä meille”, BST-Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Sergej von Bagh toteaa.
Vuonna 2004 perustettu tamperelainen BST-Arkkitehdit Oy on tunnettu poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnittelusta sekä korkean profiilin asuntotuotannostaan. BST-Arkkitehdit on palkittu Arkkitehtuurin Finlandialla yhteistyössä Ari Sipisen kanssa suunnitellusta Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjauksesta vuonna 2022. Yhtiö on myös saanut Hyvän rakentamisen kunniamaininnan Näsijärven rannalla sijaitsevasta As Oy Riministä vuonna 2019 sekä on voittanut Luminary-tornitaloehdotuksellaan arkkitehtikutsukilpailun. Lisäksi BST-Arkkitehdit on suunnitellut Tampereen Energian Naistenlahti 3:n voimalaitoksen, joka oli ehdolla Hyvän rakentamisen palkinnolle sekä finalistina Vuoden valaistuskohde 2023 -kilpailussa.
Nyt palkitun As Oy Nikaman arkkitehtonisena erikoisuutena on uudenlainen kaupunkitasku, joka tarkoittaa rakennuksen sisäänvetoa. Tämä toimii sisäänkäyntiaukiona ja myös ravintolan terassina. Alue yhdistyy edessä olevaan katuun ja aukiotilaan, ja muodostaa viihtyisän kaupunkitaskun.
”Kaupunkitasku mahdollistaa vuorovaikutuksen rakennuksen käyttäjien ja sen läheisyydessä liikkuvien ihmisten välillä”, BST-Arkkitehtien arkkitehti, kohteen pääsuunnittelija Ida Väänänen kertoo. ”Näitä kaupunkitaskuja on totuttu näkemään muun muassa New Yorkissa, ja ne ovat koko maailman tunnetuimpia esimerkkejä näiden pienten urbaanien keitaiden hyödyntämisessä. On hienoa nähdä, kuinka saimme tämän ratkaisun toimimaan yhtä hienosti myös täällä Pohjoismaissa ja kuinka se nyt mahdollistaa ihmisten kohtaamiset kaupunkiympäristössä. Jo viime kesänä Nikaman kaupunkitaskussa järjestettiin kyläjuhla, joissa oli konserttilava ja musiikkiesityksiä."
As Oy Tampereen Nikama, Kyttälänkatu 7
Rakennuttaja: TampereMissio ry
Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Oy
Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
Pääsuunnittelu- ja rakennussuunnittelu: BST-Arkkitehdit Oy
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jutta Vetter / Vetter Communications Oy
press@vetter.fi
050 5466000
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