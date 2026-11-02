Pohde jatkaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon puutteiden korjaamista
3.11.2026 08:32:18 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut Lupa- ja valvontavirastolta määräyksen korjata perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyssä havaitut puutteet. Määräys koskee myös perusterveydenhuollon yhteydensaantia. Tilanteen korjaamiseksi on työskennelty jo pitkään ja työ palvelujen parantamiseksi jatkuu. Käyttöön on otettu muun muassa yhtenäinen potilastietojärjestelmä, digitaalinen ajanvaraus sekä puhelinpalveluiden tekoälyapuri. Lisäksi OmaPohde-palvelua on kehitetty ja laajennettu.
Lupa- ja valvontavirasto, entinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, on valvonut vuodesta 2025 lähtien Pohteen kiireettömän perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä sekä perusterveydenhuollon yhteydensaantia. Lupa- ja valvontavirasto on todennut näissä edelleen puutteita.
Alle 23-vuotiaiden kiireettömässä hoitoon pääsyssä lain edellyttämässä ajassa on ollut puutteita. Alle 23-vuotiaiden on päästävä kiireettömään hoitoon 14 vuorokaudessa. Yli 23-vuotiaiden on päästävä kiireettömään hoitoon lain edellyttämässä kolmessa kuukaudessa, mutta tämä ei ole toteutunut yhdenvertaisesti kaikilla alueilla.
Lupa- ja valvontavirasto on todennut puutteita myös kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Alle 23-vuotiaiden on päästävä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa ja tätä vanhempien viimeistään kuudessa kuukaudessa.
Hoitoon pääsyn seurannassa on myös puutteita perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Yhteydensaanti ei toteudu yhdenvertaisesti. Asiakas ei saa kaikissa tilanteissa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saman päivän aikana. Hoitoon pääsyn ja yhteydensaannin seurannan puutteet johtuvat muun muassa potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Pohteen puhelinpalvelujen kumppanista johtuvista raportoinnin haasteista.
Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämään perusterveydenhuollon yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn lainmukaiseksi koko Pohjois-Pohjanmaalla 31.3.2027 mennessä ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2027 mennessä.
Palveluihin liittyvää kehittämistyötä tehdään jatkuvasti
Vuonna 2025 Pohde totesi, että puutteet hoitoon pääsyssä johtuivat pääosin henkilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista. Tämän jälkeen Pohde on pyrkinyt parantamaan kiireettömään hoitoon pääsyä useilla toimenpiteillä, kuten tehostamalla rekrytointia ja purkamalla hoitojonoja.
Pohde on ottanut vuoden 2026 aikana käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aikaisemmin käytössä oli useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä. Sama potilastietojärjestelmä on käytössä myös erikoissairaanhoidossa. Yhtenäinen potilastietojärjestelmä sujuvoittaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Myös asiakkaiden asiointi on sujuvampaa.
Uuden potilastietojärjestelmän myötä asiakkaiden käyttöön on tullut digitaalinen ajanvaraus, jossa asiakas voi varata aikoja joillekin vastaanotoille. Joitakin aikoja voi myös perua ja siirtää. Digitaalisen ajanvarauksen käyttöönoton tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.
Lisäksi OmaPohde ja sairaanhoitajan chat on otettu käyttöön koko Pohteen alueella. OmaPohde-palvelua voi käyttää verkossa sekä mobiilisovelluksella. OmaPohdetta kehitetään jatkuvasti.
Pohde on ottanut puhelinpalveluissa vuonna 2026 käyttöön tekoälyapurin varatun ajan perumista ja siirtämistä varten. Tekoälyapuri on tällä hetkellä käytössä suurimmassa osassa hammashoitoloita sekä lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoja. Tekoälyapurin käyttöönotto laajenee vaiheittain.
Erityisesti hoidon jatkuvuuden kehittäminen vaikuttaa myös hoitoon pääsyyn: omalääkäri- ja omahoitajamallia vakiinnutetaan käyttöön ja jo yli 70 prosentille Pohteen alueen asukkaista on nimetty omalääkäri. Lisäksi hoidontarpeen arviointia kehitetään ja yhtenäistetään, mikä parantaa potilaiden ohjautumista oikealle ammattilaiselle.
Pohde jatkaa omavalvonnan kehittämistä ja työtä hoitoonpääsytietojen luotettavuuden parantamiseksi.
Lue lisää
Tiedote 7.5.2025 Pohde korjaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn puutteita
Pohde.fi: Hoitoon pääsy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi PeltokorpiToimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1159paivi.peltokorpi@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde tarkentaa tietoa koululaisten hammastarkastusten järjestämisestä Lumijoella2.11.2026 08:35:23 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää kaikille 7-, 9-, 12- ja 15-vuotiaille koululaisille lakisääteiset hammastarkastukset Lumijoella liikkuvan hammashoidon palveluna.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma etenee tulevaisuuslautakunnasta aluehallitukseen30.10.2026 14:24:19 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.10.2026 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman vuosille 2027–2030. Esitetyt vähennykset omaishoidontuen palkkioihin ovat suunniteltua pienemmät. Myös työosuusrahaa esitetään maksettavaksi entiseen tapaan. Aluehallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan 3.11.
Pohjoiset hyvinvointialueet edellyttävät rakennerauhaa ja vakautta30.10.2026 07:48:40 EET | Tiedote
Kainuun, Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet edellyttävät alueille työrauhaa pitkäjänteiseen uudistamiseen. Pohjoiset hyvinvointialueet ottavat yhteisessä julkilausumassaan kantaa sote- ja pelastuspalveluiden tulevaisuuteen.
Pohteen influenssarokotusten ajankohdista leviää väärää tietoa29.10.2026 11:00:56 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen influenssarokotusten ajankohdista on levinnyt väärää tietoa esimerkiksi Googlen tekoälyhaun kautta. Virheelliset tiedot koskevat muun muassa Himangalla järjestettäviä rokotuksia.
Pohde käynnistää väliaikaistilojen hankinnan OYSin läheisyyteen27.10.2026 14:37:35 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 27.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää OYSin väliaikaistilojen hankinnan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme