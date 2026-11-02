Pohde jatkaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon puutteiden korjaamista

Lupa- ja valvontavirasto, entinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, on valvonut vuodesta 2025 lähtien Pohteen kiireettömän perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä sekä perusterveydenhuollon yhteydensaantia. Lupa- ja valvontavirasto on todennut näissä edelleen puutteita.

Alle 23-vuotiaiden kiireettömässä hoitoon pääsyssä lain edellyttämässä ajassa on ollut puutteita. Alle 23-vuotiaiden on päästävä kiireettömään hoitoon 14 vuorokaudessa. Yli 23-vuotiaiden on päästävä kiireettömään hoitoon lain edellyttämässä kolmessa kuukaudessa, mutta tämä ei ole toteutunut yhdenvertaisesti kaikilla alueilla.

Lupa- ja valvontavirasto on todennut puutteita myös kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Alle 23-vuotiaiden on päästävä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa ja tätä vanhempien viimeistään kuudessa kuukaudessa.

Hoitoon pääsyn seurannassa on myös puutteita perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Yhteydensaanti ei toteudu yhdenvertaisesti. Asiakas ei saa kaikissa tilanteissa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saman päivän aikana. Hoitoon pääsyn ja yhteydensaannin seurannan puutteet johtuvat muun muassa potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Pohteen puhelinpalvelujen kumppanista johtuvista raportoinnin haasteista.

Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämään perusterveydenhuollon yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn lainmukaiseksi koko Pohjois-Pohjanmaalla 31.3.2027 mennessä ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2027 mennessä.

Palveluihin liittyvää kehittämistyötä tehdään jatkuvasti

Vuonna 2025 Pohde totesi, että puutteet hoitoon pääsyssä johtuivat pääosin henkilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista. Tämän jälkeen Pohde on pyrkinyt parantamaan kiireettömään hoitoon pääsyä useilla toimenpiteillä, kuten tehostamalla rekrytointia ja purkamalla hoitojonoja.

Pohde on ottanut vuoden 2026 aikana käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aikaisemmin käytössä oli useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä. Sama potilastietojärjestelmä on käytössä myös erikoissairaanhoidossa. Yhtenäinen potilastietojärjestelmä sujuvoittaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Myös asiakkaiden asiointi on sujuvampaa.

Uuden potilastietojärjestelmän myötä asiakkaiden käyttöön on tullut digitaalinen ajanvaraus, jossa asiakas voi varata aikoja joillekin vastaanotoille. Joitakin aikoja voi myös perua ja siirtää. Digitaalisen ajanvarauksen käyttöönoton tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.

Lisäksi OmaPohde ja sairaanhoitajan chat on otettu käyttöön koko Pohteen alueella. OmaPohde-palvelua voi käyttää verkossa sekä mobiilisovelluksella. OmaPohdetta kehitetään jatkuvasti.

Pohde on ottanut puhelinpalveluissa vuonna 2026 käyttöön tekoälyapurin varatun ajan perumista ja siirtämistä varten. Tekoälyapuri on tällä hetkellä käytössä suurimmassa osassa hammashoitoloita sekä lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoja. Tekoälyapurin käyttöönotto laajenee vaiheittain.

Erityisesti hoidon jatkuvuuden kehittäminen vaikuttaa myös hoitoon pääsyyn: omalääkäri- ja omahoitajamallia vakiinnutetaan käyttöön ja jo yli 70 prosentille Pohteen alueen asukkaista on nimetty omalääkäri. Lisäksi hoidontarpeen arviointia kehitetään ja yhtenäistetään, mikä parantaa potilaiden ohjautumista oikealle ammattilaiselle.

Pohde jatkaa omavalvonnan kehittämistä ja työtä hoi­toon­pää­sy­tie­to­jen luotettavuuden parantamiseksi.

Lue lisää

Tiedote 7.5.2025 Pohde korjaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn puutteita

Pohde.fi: Hoitoon pääsy