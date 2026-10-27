FinnMateria avaa suomalaiselle kaivosteknologialle uusia vientimarkkinoita – Latinalainen Amerikka ensimmäistä kertaa tapahtuman erityisteemana

FinnMateria 2026 ohjelma nostaa esiin Euroopan raaka-aineomavaraisuuden, kiertotalouden ja kaivosalan sääntelyn 16.9.2026 10:18:38 EEST | Tiedote

Euroopan kriittisten raaka-aineiden omavaraisuus, akkumineraalien kierrätys ja kaivosalan muuttuva sääntely ovat FinnMateria 2026 -messujen keskeisiä teemoja. Jyväskylän Paviljongissa 4.-5. marraskuuta järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen mineraali-, kaivos- ja kiertotalousalan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät pohtimaan alan tulevaisuutta aikana, jolloin geopoliittiset muutokset, vihreä siirtymä ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat toimialaa vahvasti.