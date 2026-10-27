Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki

FinnMateria avaa suomalaiselle kaivosteknologialle uusia vientimarkkinoita – Latinalainen Amerikka ensimmäistä kertaa tapahtuman erityisteemana

3.11.2026 08:18:17 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote

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FinnMateria 2026 vahvistaa kansainvälistä rooliaan järjestämällä ensimmäistä kertaa Latinalaiseen Amerikkaan keskittyvän Special Edition Latin America -erikoisohjelman. Suomeen saapuu 27 kaivosalan yritysjohtajan, asiantuntijan ja median edustajan delegaatio Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta. Tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen kaivosteknologian vientiä ja rakentaa uusia kaupallisia kumppanuuksia. Erikoisohjelman toteuttavana yhteistyökumppanina toimii Niina Fu Oy.

FinnMateria -messut kokoaa kaivosalan ja teollisen kiertotalouden ammattilaiset Jyväskylän Paviljonkiin.
FinnMateria -messut kokoaa kaivosalan ja teollisen kiertotalouden ammattilaiset Jyväskylän Paviljonkiin. Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

Jyväskylässä 4.–5. marraskuuta järjestettävä FinnMateria kokoaa yhteen kaivosalan yrityksiä, teknologian kehittäjiä ja kansainvälisiä päättäjiä. Tapahtumassa on yli 190 näytteilleasettajaa, ja se houkuttelee tuhansia alan ammattilaisia.

"Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä avaamaan uusia vientimarkkinoita ja löytämään kansainvälisiä asiakkaita. Latinalainen Amerikka on yksi maailman tärkeimmistä kaivosalueista, ja siellä on merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle teknologiaosaamiselle", toteaa Mikael Wänskä, kehityspäällikkö, Jyväskylän Messut Oy.

Latinalaisessa Amerikassa suunnitteilla yli 150 miljardin dollarin kaivosinvestoinnit

Latinalainen Amerikka on yksi maailman merkittävimmistä kaivosteollisuuden keskittymistä. Alueella on keskeinen asema kuparin, litiumin ja muiden energiasiirtymän kannalta kriittisten mineraalien tuotannossa. Chilen, Perun ja Argentiinan kaivosteollisuuden investointisuunnitelmat vuosille 2026–2030 ovat yhteensä arviolta yli 150 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia tarjoavat erityisesti kaivosten automaatio, sähköistyminen, tekoäly, mineraalien prosessointi, vedenhallinta, energiatehokkuus ja kestävät kaivosteknologiat.

Mining Finland aktiivisesti mukana FinnMateriassa

Mining Finland osallistuu aktiivisesti FinnMateriaan ja edistää suomalaisen kaivosklusterin kansainvälistä verkostoitumista.

Suomella on vahva kansainvälinen asema kaivosteknologian, automaation, mineraalien prosessoinnin ja kestävän kaivostoiminnan kehittäjänä. Latinalaisen Amerikan kasvavat investoinnit tarjoavat suomalaisille teknologiayrityksille merkittäviä vientimahdollisuuksia.

"Latinalainen Amerikka on suomalaiselle kaivosteknologialle erittäin kiinnostava markkina. FinnMateria tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa suoria yhteyksiä alueen kaivosyhtiöihin", kommentoi Aleksi Salo, Mining Finland ry:n toimitusjohtaja.

Latinalaisen Amerikan kaivosalan päättäjät etsivät suomalaisia teknologioita ja uusia kumppaneita

FinnMaterian Special Edition Latin America -ohjelman toteuttavana yhteistyökumppanina toimii Niina Fu Oy, joka on erikoistunut suomalaisyritysten kansainväliseen liiketoiminnan kehittämiseen Latinalaisessa Amerikassa.

"FinnMateriaan saapuu Latinalaisesta Amerikasta kaivosyhtiöiden toimitusjohtajia, omistajia ja teknologiajohtajia. Osallistujat etsivät aktiivisesti uusia teknologioita ja yhteistyökumppaneita. Tavoitteemme on muuttaa nämä kohtaamiset konkreettisiksi vientimahdollisuuksiksi", kertoo Niina Fu, Niina Fu Consultingin perustaja.

FinnMateriassa järjestetään kohdennettuja B2Btapaamisia, kansainvälinen seminaari sekä  yritysten pitchauspuheenvuoroja, joissa Latinalaisen Amerikan kaivosalan yritykset esittelevät investointisuunnitelmiaan ja teknologiatarpeitaan suomalaisille yrityksille. Tavoitteena on synnyttää konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Latinalaisessa Amerikassa julkaistaan Suomesta TV-erikoisohjelma ja laaja maaraportti

FinnMateria 2026 ja suomalaiset yritykset saavat merkittävää kansainvälistä medianäkyvyyttä, kun Latinalaisen Amerikan johtaviin kaivosalan medioihin kuuluvat Minería Chilena (Chile) ja Rumbo Minero (Peru) saapuvat Suomeen.

Vierailun pohjalta Latinalaisessa Amerikassa julkaistaan Suomea käsittelevä TV-erikoisohjelma ja laaja maaraportti, joissa esitellään Suomen kaivosteollisuutta ja suomalaisia teknologiayrityksiä. Mediakumppaneiden yhteenlaskettu tavoittavuus on yli 800 000 kaivosalan toimijaa.

TV-ohjelma ja maaraportti vahvistavat Suomen tunnettuutta kaivosteknologian edelläkävijänä ja tuovat suomalaisyrityksille näkyvyyttä Latinalaisen Amerikan kaivosalan päättäjien keskuudessa.

FinnMateria 2026 – Special Edition Latin America

  • Ajankohta: 3.–5.11.2026. Ennakkoseminaarit ja kutsuvierastilaisuus 3.11.2026, FinnMateria-messut 4.-5.11.2026.
  • Paikka: Jyväskylän Paviljonki
  • Delegaatio: 27 osallistujaa Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta
  • Ohjelma: Kohdennetut B2B-tapaamiset, kansainvälinen seminaari, teknologiaesittelyt ja kaivosvierailut
  • Toteuttava yhteistyökumppani: Niina Fu Oy

Avainsanat

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FinnMateria -messut kokoaa kaivosalan ja teollisen kiertotalouden ammattilaiset Jyväskylän Paviljonkiin.
FinnMateria -messut kokoaa kaivosalan ja teollisen kiertotalouden ammattilaiset Jyväskylän Paviljonkiin.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
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FinnMateria-messuille saapuu 27 kaivosalan yritysjohtajan, asiantuntijan ja median edustajan delegaatio Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta.
FinnMateria-messuille saapuu 27 kaivosalan yritysjohtajan, asiantuntijan ja median edustajan delegaatio Chilestä, Perusta, Argentiinasta ja Uruguaysta.
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Lisätietoa julkaisijasta

Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!

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