Sodankylään 100 000 euroa Kevitsasta irtisanottujen uudelleentyöllistymisen tueksi

Kevitsan kaivoksen muutosneuvottelujen seurauksena irtisanottiin 77 työntekijää, joista yli 50 on sodankyläläisiä. Irtisanomisten vaikutukset kohdistuvat suhteellisen pienille paikallisille työmarkkinoille, mikä korostaa nopeasti käynnistettävien ja työntekijöiden tarpeisiin kohdennettujen toimien merkitystä.

Määräraha kohdennetaan pääosin irtisanottujen uudelleen- ja täydennyskoulutuksiin sekä alueen yritysten osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaaviin työelämälähtöisiin koulutusratkaisuihin. Rahoitusta voidaan käyttää myös esimerkiksi osaamiskartoituksiin, yritysten työvoimatarpeiden kartoittamiseen, valmennuksiin sekä työllistymistä ja työnantajien kohtaamista edistäviin tilaisuuksiin.

Koulutusten ja muiden palvelujen suunnittelu perustuu työnhakijoiden osaamisen ja alueen työnantajien tarpeiden yhteensovittamiseen. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman suoria polkuja uusiin tehtäviin Sodankylässä ja muualla Lapissa sekä vahvistaa osallistujien valmiuksia työllistyä myös uudenlaisiin työtehtäviin.

- Kevitsasta irtisanotuilla työntekijöillä on vahvaa kaivosalan, teollisuuden, kunnossapidon, tuotannon ja turvallisuuden osaamista. Nyt olennaista on tunnistaa sekä työntekijöiden osaaminen että yritysten nykyiset ja lähitulevaisuuden työvoimatarpeet. Tämän pohjalta voidaan rakentaa koulutus- ja työllistymisratkaisuja, jotka johtavat mahdollisimman nopeasti uusiin tehtäviin, Lapin elinvoimakeskuksen osastopäällikkö Marja Perälä sanoo.

Koulutuksissa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Sodankylään suunniteltavan Arktisen turvallisuuspuiston tarjoamia käytännönläheisiä oppimis- ja harjoitteluympäristöjä. Tavoitteena on, että rahoitus tukee irtisanottujen työllistymisen lisäksi alueella olevan osaamisen säilymistä, yritysten työvoiman saatavuutta ja turvallisuusosaamiseen perustuvan uuden koulutus- ja kehittämistoiminnan rakentumista.

Yhteistyö luo perustan alueen kehittämiselle

Tilanteen hoitaminen perustuu Lapin elinvoimakeskuksen, Sodankylän kunnan, Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen, koulutusorganisaatioiden, yritysten sekä muiden alueellisten toimijoiden yhteistyöhön.

- Muutosneuvottelujen päätyttyä käynnistynyt tiivis alueellinen yhteistyö loi tärkeän pohjan rakennemuutosmallin valmistelulle. Yhteistyön ansiosta eri toimijoilla on yhteinen tilannekuva ja valmius edetä nopeasti konkreettisiin toimenpiteisiin, toteaa Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Konkreettiset koulutukset ja muut toimenpiteet täsmennetään tarpeiden perusteella.

- Yksittäisen suuren työnantajan henkilöstövähennykset vaikuttavat pienellä työmarkkina-alueella nopeasti koko alueen elinvoimaan. Samalla Lapissa on yrityksiä, investointeja ja uusia toimintoja, jotka tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Äkillisen rakennemuutoksen rahoituksella vahvistamme näiden tarpeiden kohtaamista ja pyrimme pitämään osaajat Lapissa, Marja Perälä toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Sodankylän lisäksi Kajaaniin 250 000 euroa äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen. Kohdennettu rahoitus on yhteensä 350 000 euroa.