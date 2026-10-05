Tampereen Nikamalle Hyvän rakentamisen palkinto

Senioripäivä kutsuu pohtimaan hyvää ikääntymistä TampereMission talolle 5.10.2026 13:05:49 EEST | Tiedote

TampereMissio järjestää keskiviikkona 7.10. klo 10–14 kaikille avoimen Senioripäivän, jossa on mahdollisuus saada tietoa ikääntyville suunnatuista palveluista. Miten pidetään huolta hyvinvoinnista, ihmissuhteista ja yhteisöistä, ja mistä saa tarvittaessa apua?