Tampereen Nikamalle Hyvän rakentamisen palkinto
3.11.2026 17:00:00 EET | TampereMissio ry | Tiedote
Kyttälänkadun uusi maamerkki, TampereMission rakennuttama Nikama, on palkittu vuoden 2026 Hyvän rakentamisen palkinnolla. Keskelle Tamperetta noussut hybridirakennus tuo saman katon alle asumisen, palvelut, työn ja kaupunkilaisten kohtaamisen
Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myöntää Hyvän rakentamisen palkinnon vuosittain laadukkaan rakentamisen edistämiseksi Tampereella. Palkinto myönnettiin Pirkanmaan Rakentajien Pira-päivässä 3. marraskuuta.
Palkintoperusteluissa Nikamaa kiitetään erityisesti laadukkaasta, keskustan kaupunkikuvaan sopivasta rakentamisesta. Asuminen, palvelut ja liiketilat muodostavat rakennuksessa kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tuoda Kyttälään myös uudenlaista yhteisöllistä kaupunkitilaa.
Laadukas rakentaminen ja yhteisöllisyys kohtaavat Nikamassa
Rakennuksen katutasoon on toteutettu puuverhoiltu niin sanottu kaupunkitasku, joka toimii asukkaiden ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana. Kaupunkitaskussa sijaitsee ROP-taiteilijaryhmän Yhteys-teos. Asukkaiden käytössä ovat lisäksi kattoterassi ja saunatilat. Rakennukselle on myönnetty Rakennustiedon kolmen tähden ympäristöluokitus.
Ympäristö- ja rakennusjaoston puheenjohtaja Jussi Lahtinen nostaa esiin myös TampereMission roolin hankkeen toteuttajana.
-On arvostettavaa, että näinä rakentamisen vaikeina aikoina TampereMissio on lähtenyt kunnianhimoiseen projektiin kaupungin ydinkeskustassa. Asunto Oy Nikama on Kyttälänkadun uusi maamerkki, hieno esimerkki hybridi-asuinkerrostalosta ja komea arkkitehtoninen kokonaisuus, joka sulautuu ympärillä olevaan kaupunkimaisemaan saumattomasti, Lahtinen toteaa.
Nikaman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös rakennuksen materiaaleihin ja yksityiskohtiin. Maantasokerroksen puuverhoilu ja tammiset pääovet tuovat kokonaisuuteen lämpöä, kun taas ylemmissä kerroksissa julkisivua hallitsee paikalla muurattu tiili. Sisäänvedetty aukiotila puolestaan muodostaa Kyttälänkadun varteen uuden suojaisan kaupunkitilan.
Nikama on TampereMissiolle poikkeuksellisen merkittävä hanke myös siksi, että järjestön omat toimitilat sijaitsevat rakennuksessa. Näin samaan kokonaisuuteen yhdistyvät asuminen, palvelut, työ ja kaupunkilaisten kohtaaminen.
Kohteen pääsuunnittelija on BST-Arkkitehdit Oy, rakennuttaja TampereMissio ry ja rakentaja Skanska Talonrakennus Oy. Taiteesta vastaa ROP-Taiteilijaryhmä.
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Yhteyshenkilöt
Tähtitalvikki Poikajärvi
Viestintäpäällikkö
tahtitalvikki.poikajarvi@tamperemissio.fi
puh. 050 583 6255
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