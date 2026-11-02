Kokoomuksen lääkärikansanedustajat tukevat ministeri Ikosen vaatimusta: Hoitajien kohtaamaan väkivaltaan puututtava jokaisella hyvinvointialueella
3.11.2026 08:28:43 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Mia Laiho, Maaret Castrén, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen antavat vahvan tukensa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen vaatimukselle puuttua hoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan. Kansanedustajien mukaan ministerin viesti on otettava vakavasti jokaisella hyvinvointialueella. Hoitajien turvallisuudesta huolehtiminen ei ole vapaaehtoista, vaan työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Ministeri Ikonen vaati maanantaina hyvinvointialueilta konkreettisia toimia hoitajiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.
Taustalla on Helsingin Sanomien maanantainen uutinen ikäihmisten palveluissa työskentelevistä hoitajista, jotka joutuvat kohtaamaan lyömistä, raapimista, uhkailua ja seksuaalista häirintää.
– Ministeri Ikonen on täysin oikeassa. Hoitajien tehtävä on pitää huolta muista ihmisistä, ja työnantajan tehtävä on pitää huolta, että hoitajien turvallisuudesta huolehditaan. Kenenkään ei pidä joutua lähtemään työvuoroon peläten väkivaltaa tai ahdistelua. Väkivaltaa ei saa koskaan kuitata hoitotyöhön kuuluvana asiana, Mia Laiho sanoo.
Ikonen muistutti ulostulossaan, että turvallisuus on ennen kaikkea johtamiskysymys. Kansanedustajat jakavat ministerin näkemyksen siitä, ettei pelkkä kirjallinen ohjeistus riitä.
– Jokaisella työpaikalla on oltava toimivat käytännöt väkivallan ehkäisemiseen ja vaaratilanteisiin puuttumiseen. Vastuu ei voi jäädä yksittäisen hoitajan harteille, Maaret Castrén painottaa.
– Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään hoitoalan ammattilaista siksi, ettei työpaikan turvallisuudesta ole huolehdittu. Väkivalta heikentää koko alan houkuttelevuutta. Jos haluamme turvata hoitajien riittävyyden myös tulevaisuudessa, meidän on huolehdittava heidän turvallisuudestaan jo tänään, Oskari Valtola sanoo.
– Turvallisuus ei saa riippua siitä, millä hyvinvointialueella tai missä yksikössä hoitaja työskentelee. Työparin käyttö, riittävä perehdytys ja toimivat hälytyskäytännöt ovat konkreettisia keinoja ehkäistä väkivaltaa. Nyt hyvinvointialueiden on varmistettava, että turvallisuus toteutuu myös käytännössä, Ville Väyrynen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Oskari ValtolaKansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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