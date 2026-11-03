Finavian liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2026

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

7–9/2026

Finavian liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 109,9 miljoonaa euroa (102,3).

Liiketulos oli 14,4 miljoonaa euroa (9,2), eli 13,1 prosenttia (9,0) liikevaihdosta.

Matkustajamäärä kasvoi 5,5 prosenttia. Reitti- ja tilauslentojen matkustajia oli yhteensä 5,4 miljoonaa (5,1), joista 4,7 miljoonaa (4,5) matkusti kansainvälisillä lennoilla.

1–9/2026

Finavian liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 348,1 miljoonaa euroa (320,9).

Liiketulos oli 39,2 miljoonaa euroa (14,2), eli 11,3 prosenttia (4,4) liikevaihdosta.

Matkustajamäärä kasvoi 6,1 prosenttia. Reitti- ja tilauslentojen matkustajia oli yhteensä 15,9 miljoonaa (15,0), joista 13,2 miljoonaa (12,4) matkusti kansainvälisillä lennoilla.

Suluissa olevat luvut viittaavat samaan ajankohtaan edellisenä vuonna.

Finavia-konsernin avainluvut

*) Finavia on muuttanut investointiensa raportointia 1.1-30.6.2026 puolivuotiskatsauksesta alkaen. Aiemmin Finavia raportoi investoinnit aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen. 1.1-30.6.2026 puolivuotiskatsauksesta alkaen Finavia raportoi kaikki investoinnit.

Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut

Finavia julkaisee verkkosivuillaan kuukausittain ajankohtaisia tilastoja matkustajien, laskeutumisten sekä rahdin ja postin määristä.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Finavian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Lentomatkustuksen kasvu, lentoasemien kaupallisen liiketoiminnan hyvä kehitys ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen tukivat vahvaa kehitystä.

Suomen lentoliikenteen ja uusien reittiyhteyksien kasvu jatkui. Finavian lentoasemien kautta matkusti yhteensä 5,4 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä oli 4,9 miljoonaa, jossa kasvua 5,5 prosenttia. Kansainvälisen liikenteen määrä kasvoi 5,5 prosenttia 4,5 miljoonaan matkustajaan. Vaihtomatkustajien osuus lähtevistä matkustajista kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 33,4 prosentista 34,7 prosenttiin.

Helsinki-Vantaan lentoaseman asema kansainvälisenä vaihtolentoasemana vahvistui edelleen. Matkustajien määrä pysyi korkealla myös syyskuussa perinteisen kesälomakauden jälkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua oli sekä lähtevien ja saapuvien matkustajien että vaihtomatkustajien määrässä. Matkustajamäärän kasvua tukivat uudet reittiavaukset Helsinki-Vantaalta Aasiaan, Lähi-itään, Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan.

Verkostolentoasemien matkustajamäärä kasvoi 6,4 prosenttia heinä-syyskuussa ja oli 531 000. Kasvu painottui kansainväliseen liikenteeseen. Lapin matkailupainotteisten lentoasemien matkailumatkustajamäärä pieneni 5,7 prosenttia ja oli 132 000.

Lapin matkailun kausivaihtelu on voimakasta, ja tulevan talven joulusesongin matkustajamäärän ennakoidaan kasvavan 5–10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Finavia on varautunut ennakoituun kasvuun yhteistyössä muiden lentoasemalla toimivien yritysten, matkailualan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Finavia on valmistautunut Lapin lentoasemien talvikauteen muun muassa investoimalla, kehittämällä toimintaansa ja prosessejaan sekä rekrytoimalla ennätykselliset noin 460 talvikauden kausityöntekijää. Rekrytoiduista noin puolet on osaajia, jotka ovat työskennelleet kausityöntekijöinä yhtiöissä aiemmin. Vahva kiinnostus on merkki paitsi siitä, että lentoasema työympäristönä kiinnostava, myös hyvästä työntekijäkokemuksesta.

Vuoden kolmannella neljänneksellä Finavia on investoinut 17,8 miljoonaa euroa mm. lentoasemiensa liikennealueisiin ja infrastruktuuriin. Rovaniemen lentoasemalla Finavia sai syyskuussa valmiiksi matkustajakokemusta sujuvoittavat maaliikenteen uudelleen järjestelyt ja lentoaseman pysäköintialueiden laajennukset. Lisäksi Finavia sai valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla kiitotien lähestymisvalolinjan uusimisen.

Verkostolentoasemaliiketoimintaan kuuluu myös neljä yhteistoimintalentoasemaa, jossa siviili- ja sotilasilmailu toimivat rinnakkain. Yhteistoimintalentoasemia ovat Rovaniemen, Tampere-Pirkkalan, Kuopion ja Jyväskylän lentoasemat. Lisäksi Finavian Hallin ja Utin lentoasemat palvelevat vain sotilasilmailua. Finavialla ja Puolustusvoimilla on kaupallinen sopimus, jolla turvataan sekä Puolustusvoimien että valtion sotilasilmailun tarpeet ja lentotoiminta Suomen lentoasemilla kaikissa tilanteissa. Lisäksi sopimuksella varmistetaan, että sotilasilmailun palvelut ovat saatavilla myös NATO- ja muiden liittolaisten käyttöön tarvittaessa.

Kaupallisen ja kiinteistökehityksen liiketoiminta kehittyi myönteisesti matkustajamäärän kasvaessa ja uusien kaupallisten sopimusten myötä. Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvanut lähtevien matkustajien määrä vaikutti positiivisesti pysäköinnin tuottojen kehitykseen. Myös lounge-tilojen kysyntä on jatkunut korkeana. Vuoden kolmannella neljänneksellä saatiin päätökseen myös Helsinki-Vantaan lentoaseman taksipalvelujen kilpailutus. Taksipalvelut ovat tärkeä osa lentoaseman sujuvaa matkustajakokemusta. Kilpailutuksella varmistetaan taksipalveluiden korkea laatu, riittävä saatavuus ja vähäpäästöisyys. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuonna 2027. Kiinteistökehitysliiketoiminnassa jatkoimme Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitsevan Aviapoliksen alueen kehittämistä yhteistyössä kumppanien kanssa.

Finavian tytäryhtiö Airpro tuottaa maapalveluita lentoliikenteen toimijoille Helsinki-Vantaalla ja 10 verkostolentoasemalla. Vuoden kolmannella neljänneksellä Airpron liiketoiminta kasvoi suotuisasti mm. uusien maahuolintasopimusten ja hyvän volyymikehityksen vuoksi. Katsauskaudella Airpro solmi maahuolintasopimukset Emiratesin, Qatar Airwaysin ja Luxairin kanssa.

Kokonaisuutena vuoden 2026 ensimmäiset yhdeksän kuukautta osoittavat, että syksyllä 2025 lanseeratun strategiamme toimeenpano etenee erittäin tuloksekkaasti. Olemme vahvistaneet Suomen kansainvälistä saavutettavuutta, kasvattaneet liiketoimintaamme, parantaneet kannattavuuttamme ja tehostaneet operatiivista toimintaamme samalla, kun olemme aktiivisesti kasvattaneet kaupallisen ja kiinteistöliiketoiminnan roolia Finavian arvonluonnissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Finavia on aiemmin raportoinut Avia Real Estate Oy:n vuoden 2024 verotusta koskevasta oikaisuvaatimuksesta. Asia on ratkaistu Avia Real Estate Oy:n vaatimuksen mukaisesti. Hyväksytyn oikaisuvaatimuksen mukainen erä, 8 miljoonaa euroa, kirjataan vuodelle 2026.

Näkymät 2026 (täsmennetty 2.11.2026)

Finavia-konserni nostaa koko vuoden 2026 tulosohjeistustaan. Finavia-konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2026 aikana aiemmin ennakoitua suuremman lentoliikenteen ja matkustajamäärän kasvun ajamana. Kasvua tukee uudet reittiavaukset ja kasvanut vaihtomatkustajien määrä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Arvioimme matkustuskysynnän ja lentoliikenteen kehityksen paranevan edelleen vuoden 2026 aikana.

Finavia-konserni arvioi vuonna 2026 liikevaihdon olevan 480–490 miljoonaa euroa, aiemmin arvioimme sen olevan 460–490 miljoonaa euroa. Finavian liiketuloksen ennakoidaan olevan 55–65 miljoonaa euroa, aiemmin arvioimme sen olevan 40–60 miljoonaa euroa.

Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat geopoliittiset kriisit, kuten Lähi-idän tilanne ja Venäjän ilmatilan käyttöä koskevat rajoitukset, polttoainemarkkinoiden herkkyys ja yleinen talouskehitys. Finavian lentoasemilla polttoaineen saatavuus on edelleen vakaa, mutta tilanteen pitkittyessä epävarmuus voi vaikuttaa lentoyhtiöiden reitti- ja kapasiteettipäätöksiin. Makrotalouden kehitys vaikuttaa sekä kuluttajien ja yritysten matkustuskysyntään.

FINAVIA OYJ

Viestintä

Kuvia median käyttöön saa Finavian aineistopankista.

Talouteen liittyvät tiedot löytyvät kokonaisuudessaan Finavian Taloustietoa-verkkosivulta.