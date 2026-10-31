Yrittäjägallup: Omistajanvaihdos ajankohtaisempaa aiempaa useammalle yritykselle – rahoitushuolet kasvaneet

Omistajanvaihdos on ajankohtainen 16 prosentille yrityksistä. Jatkajan löytämistä pitää omistajanvaihdoksen keskeisenä haasteena 54 prosenttia yrittäjistä, kun viime vuonna osuus oli 49 prosenttia. Vain noin joka neljäs kertoo tietävänsä yritykselleen mahdollisen jatkajan.

– Yrityksen ostaminen pitää saada nykyistä vahvemmin esiin vaihtoehtona yrittäjäksi ryhtymiselle ja välineeksi yrityksen kasvattamiselle. Jatkaja voi löytyä myös yrityksen työntekijöistä tai toisesta saman alan yrityksestä, Sundberg sanoo.

Rahoitushuolet korostuvat suuremmissa yrityksissä

Rahoituksen haasteeksi kokevien osuus on kasvanut vuodessa yhdeksän prosenttiyksikköä, 28 prosentista 37 prosenttiin. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä osuus on 59 prosenttia. Niissä rahoitus huolettaa yhtä laajasti kuin jatkajan löytäminen, jota pitää haasteena 58 prosenttia vastaajista. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 15 prosenttia kertoo omistajanvaihdoksen kaatuneen rahoitukseen.

Samaan aikaan vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 79 prosenttia kertoo kehittävänsä yrityksensä arvoa tavoitteellisesti, kun kaikista yrityksistä näin tekee 53 prosenttia. Suuremmissa yrityksissä arvon tavoitteellinen kehittäminen on myös yleistynyt viime vuodesta.

– Tuloksissa on ristiriitainen viesti: suuremmissa yrityksissä panostetaan entistä useammin yrityksen arvon kehittämiseen, mutta samaan aikaan rahoitus koetaan yhä useammin haasteeksi, Sundberg sanoo.

– Rahoittajilla on tärkeä rooli ratkaisujen etsimisessä. Yrittäjä tarvitsee selkeän tiedon siitä, millä edellytyksillä kauppa voidaan rahoittaa. Jos yritys ei vielä ole myyntikunnossa tai rahoituksen edellytykset eivät täyty, yrittäjää ei saa jättää yksin. Hänet pitää ohjata asiantuntijoiden luo kehittämään yrityksen kannattavuutta ja myyntikuntoa.

Valtakunnallisessa Omistajanvaihdosfoorumissa vahvistetaan rahoittajien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyötä sekä yrityskauppaosaamista.

– Tarvitsemme aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta yrittäjä saa tarvitsemansa asiantuntija-avun ja konkreettisen käsityksen siitä, miten kaupan rahoitettavuutta voidaan parantaa.

Verotuksen tuettava yritystoiminnan jatkuvuutta

Verotuskysymykset nousevat aiempaa useammin esiin omistajanvaihdoksen haasteena. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä niitä pitää haasteena 43 prosenttia vastaajista. Suomen Yrittäjät katsoo, että perintö- ja lahjaverotuksesta tulisi siirtyä luovutusvoiton verotukseen.

– Perintö- ja lahjaverosta luopuminen helpottaisi yritysten siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. Samalla on varmistettava, ettei muutos johda osinkoverotuksen kiristymiseen ja siten heikennä yrittämisen ja omistamisen kannustimia, Sundberg sanoo.

Gallupissa näkyy myös myönteistä kehitystä: yrittäjät kertovat hieman aiempaa useammin tietävänsä, miten valmistautua tulevaan omistajanvaihdokseen ja mistä saavat tähän apua. Myös yrityksen arvon tavoitteellinen kehittäminen on yleistynyt.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 29.9.–7.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 % tulostasolla.

Lisätietoja: omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Inkeri Sundberg, 050 511 6600, inkeri.sundberg@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät