Pyöräkeskus saa asiakkailta kiitosta – palvelu on suljettuna talvikauden ajan
3.11.2026 09:02:57 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan jopa 96 prosenttia tämän kauden kävijöistä oli erittäin tyytyväisiä palveluun. Pyöräkeskus tarjoaa työkaluja ja opastusta omatoimiseen polkupyörän huoltamiseen. Pyöräkeskus aukeaa jälleen huhtikuun alussa 2027.
Asiakkaille maksuttomassa pyöräpalvelussa Pyöräkeskuksessa kävi vuonna 2026 noin 4 000 kävijää. Aukioloaikoja myöhäistettiin asiakaspalautteen perusteella ja tänä vuonna keskus oli auki klo 10–18.
Asiakaspalautteissa kiitettiin palvelun ammattitaitoa ja ystävällisyyttä sekä mahdollisuutta oppia pyöränhuoltoa maksutta:
”Joka kerta kun olen käynyt huoltamassa pyöräni, palvelu on ollut erittäin ammattimaista sekä ystävällistä.”
”Vaikea keksiä parempaa palvelua”
”Työntekijä siellä on aivan mahtava ja koko konsepti on kerrassaan upea. Ihana saada oppia pyörän korjauksen taitoa niin hienolla ammattitaidolla ja vieläpä ilmaiseksi”
Pyöräkeskus avautuu seuraavalle pyöräilykaudelle huhtikuun alussa 2027. Pyöräkeskus jatkaa samalla paikalla Helsingin keskustassa Töölönlahdenpuiston tapahtuma-aukiolla Finlandia-talon kyljessä.
Pyöräkeskus osana toimivaa pyöräilykaupunkia
Pyöräkeskuksesta saa pyörän kunnossapitoon liittyviä käytännön neuvoja ja sieltä voi lainata ilmaiseksi työkaluja. Paikalla onnistuvat pyörien pikahuollot ja keskus tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen pyörän huoltamiseen neuvovan ammattilaisen opastuksella. Monelle kävijälle on tärkeää, että paikalla on ammattitaitoinen ihminen, joka osaa neuvoa ja auttaa.
– On hienoa, että asiakkaat ovat olleet näin tyytyväisiä Pyöräkeskuksen palveluun. Pyöräliikenteen palveluilla haluamme omalta osaltamme kannustaa ihmisiä pyöräilemään ja tukea pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua, sanoo palvelusuunnittelija Otto Forsman.
Pyöräkeskus on osa Kaupunkiliikenteen kaupunkilaisille tuottamia pyöräliikennepalveluita. Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2026–2029 tavoitteena on, että laadukkaat pyöräpalvelut täydentävät infrastruktuuria: ne helpottavat oman pyörän huoltoa sekä mahdollistavat pyörämatkoja ja joukkoliikenteen liityntämatkoja. Pyöräkeskus tukee näitä tavoitteita tarjoamalla maksuttomia työkaluja ja opastusta oman pyörän huoltamiseen.
Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien keväästä syksyyn. Tämän kauden tavoin palvelua pyörittää myös ensi vuonna Inurba Mobility.
Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eva LodeniusKaupunkiliikenne Oy, palvelupäällikköPuh:09 310 35640Puh:+358 40 7570961eva.lodenius@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
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