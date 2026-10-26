Varapuheenjohtaja Kemppi: Velkajarruun täysi lapsivaikutusten arviointi – vauvoilta ei leikata

Kempin mukaan yksittäisten säästöpäätösten lisäksi on arvioitava koko sopeutusohjelman yhteisvaikutukset lapsiin. Päätöksenteossa on huolehdittava siitä, etteivät säästöt pahenna lapsiperheköyhyyttä ja lasten pahoinvointia.

– Suomen talous on saatava kestävälle uralle ja tulevien sukupolvien velkalasku kuriin, mutta lasten tulevaisuutta ja hyvinvointia ei saa vaarantaa lyhytnäköisillä säästöpäätöksillä, Kemppi sanoo.

– Lasten hyvinvointia ei tarvitse uhrata velkajarrutuksessa. Jokaisen merkittävän säästöpäätöksen kohdalla on arvioitava, miten vaihtoehdot vaikuttavat lasten hyvinvointiin, perheiden toimeentuloon, syrjäytymisriskiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

– Samalla pitää ehkäistä Orpon hallituksen virhe eli leikkausten kasautuminen samoille väestöryhmille. Ei riitä, että lapsivaikutukset arvioidaan yksittäisten päätösten kohdalla. Myös koko hallitusohjelman ja menokehysten yhteisvaikutukset lapsiin on arvioitava ennen päätösten tekemistä.

– Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen varoitti maanantaina (HS 2.11.), ettei maanpuolustusta saa rahoittaa lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Olen samaa mieltä. Lasten hyvinvointi ei ole vain perhepolitiikkaa, vaan Suomen talouden ja tulevaisuuden avainasia, Kemppi korostaa.

Kemppi muistuttaa, että talouspolitiikka on myös perhepolitiikkaa ja päättäjien velvollisuus on tarjota lapsiperheille muutakin kuin toimeentulon heikentämistä ja turvaverkkojen harventamista. Kempin mukaan Suomen vauvapulan keskellä on selvää, että vauvoilta ei saa leikata.

– Lapsiperheiden toimeentulosta ja turvasta on huolehdittava paremmin. Esimerkiksi työn vastaanottamista tukevat työttömyysturvan suojaosa ja lapsikorotus on palautettava. Askel askeleelta pitää palauttaa myös perheiden luottamus päättäjiin, Kemppi sanoo.

– Vauvoilta ei pidä leikata. Neuvolat ovat hyvinvointiyhteiskunnan menestystarina, mutta niiden rinnalle tarvitaan toimivia ja ajoissa saatavia mielenterveys- ja perhepalveluita. Ongelmien ehkäiseminen on inhimillisesti ja taloudellisesti viisaampaa kuin niiden korjaaminen myöhemmin.

– Lapsilla ei ole äänioikeutta eikä mahdollisuutta äänestää heitä koskevista päätöksistä. Aikuisten vastuulla on laittaa lapsi turvavöihin ennen velkajarrun painamista, Kemppi sanoo.