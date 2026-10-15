Heurekassa kaikkien aikojen vilkkain lokakuu dinosaurusten siivittämänä

Vantaan Tikkurilassa sijaitsevassa tiedekeskus Heurekassa vieraili lokakuussa 58 244 kävijää. Luku on kaikkien aikojen kovin lokakuun kävijämäärä, ja historian kuudenneksi vilkkain kuukausi. Toiseksi korkein lokakuinen vierailijamäärä koettiin Heurekan avajaisvuonna 1989, jolloin se oli 46 458. Silloin ei ollut vielä koululaisilla syyslomia kuten nykyään.

Osasimme odottaa vilkasta lokakuuta, mutta kiinnostus Dinosaurusten evoluutio -näyttelyä kohtaan yllätti meidät iloisesti. Kuukauden loppuun osui vielä Halloween-viikonloppu, jolloin Heurekassa vietettiin ensin teeman mukaista aikuisten iltaa perjantaina 30.10 ja seuraavana päivänä koko perheen Halloween-juhlaa, kertoo Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Heurekan kävijämäärät ovat olleet hyviä koko vuoden 2026 ajan. Esimerkiksi heinäkuu oli Heurekan historian kolmanneksi vilkkain heinäkuu yli 56 000 kävijällä. Koronapandemian jälkeisinä vuosina Heurekan kävijämäärät ovat olleet selvästi korkeampia kuin avajaisvuodesta alkaen laskettu pitkän ajan keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä, joka on noin 280 000. Vuosina 2023 ja 2024 vierailijamäärät kohosivat yli 340 000 ja vuonna 2025 peräti yli 380 000. Vuoden 2026 tähänastiset kävijämäärät ennustavat myös kuluvasta vuodesta menestyksekästä, ja koko vuoden kävijämäärän odotetaan nousevan edellisvuoden lukemiin.

Lokakuun alussa avatun Dinosaurusten evoluutio -näyttelyn lisäksi kuluneen vuoden yksi vetonauloista oli sitä edeltänyt Jääkauden jättiläiset -näyttely, joka oli esillä elokuun loppuun. Helmikuusta 2024 alkaen auki olleen suositun Matkalla avaruudessa -näyttelyn on nähnyt jo yli miljoona kävijää. Avaruusnäyttely on esillä vielä 6.1.2027 asti.

Heurekassa on toteutettu isoja uudistuksia vuosien 2025–26 aikana, joten uutta nähtävää ja koettavaa on monille kävijöille. Lokakuussa 2025 avattiin Vesi – elämän virta, joka havainnollistaa makean veden kiertokulkua ja ihmisen osallisuutta siinä. Joulukuussa avautui Leiki ja tutki -näyttely, joka koostuu aiemmin Heurekassa esillä olleen Leikin voima -näyttelyn suosikkikohteista ja Ideaverstaasta. Keväällä 2026 Heureka-klassikot uudistui ja siirtyi uuteen paikkaan samaan halliin kuin ikisuosikit Vaijeripyörä ja Foucault’n heiluri. Lisäksi Heurekan planetaario avattiin täysin uudistettuna loppuvuonna 2025.

Vuodesta 1989 alkaen yleisölle auki olleen Heurekan näyttelyitä on nähnyt Vantaalla kokonaisuudessaan jo yli 10,6 miljoonaa kävijää, mikä tekee tiedekeskuksesta aikakautensa vierailluimman kohteen Suomen museo- ja tiedekeskuskentällä. Kun lasketaan mukaan Heurekan näyttelyitä kaikkialla maailmassa nähneet vierailijat, nousee Heurekan näyttelyiden kokonaisyleisömäärä yli 33 miljoonaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244