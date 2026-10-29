Opiskelijoiden siirtyminen asumislisälle kasvatti opintotukimenoja neljänneksellä vuonna 2025

Valtaosa opiskelijoista siirtyi elokuussa 2025 yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin. Muutos näkyi asumislisän menojen voimakkaana kasvuna. Vuonna 2025 opintotuen asumislisää maksettiin 165,1 miljoonaa euroa, mikä oli yli yksitoistakertaisesti edellisvuoteen verrattuna.

Opintorahaa maksettiin 531,9 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Joulukuussa 2025 keskimääräinen opintotuki oli 1 078 euroa. Lukuun sisältyvät opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Kotimaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittavilla yliopisto-opiskelijoilla keskimääräinen opintotuki oli 1 285 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 1 232 euroa, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 703 euroa ja lukiolaisilla 379 euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittavilla se oli 1 376 euroa.

Keskimääräinen opintotuki nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, sillä joulukuussa 2024 summa oli 944 euroa.

– Muutosta selittää se, että valtaosa opintotukea saavista opiskelijoista alkoi saada myös opintotuen asumislisää. Muissa opintotukeen sisältyvissä etuuksissa ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia, sanoo erikoistutkija Heta Moustgaard.

Lukuvuonna 2025/2026 opintotukea sai kaikkiaan 306 600 opiskelijaa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintorahaa sai 300 300 opiskelijaa ja asumislisää 181 500 opiskelijaa.

Opintovelallisten ja korkoavustuksen saajien määrät kasvoivat

Opintovelallisten määrä kääntyi vuonna 2025 kasvuun kahden laskuvuoden jälkeen. Opintovelallisia oli prosentin enemmän kuin edellisvuonna. Lukuvuoden 2025/2026 lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan noin 522 200. Opintolainojen kokonaispääoma oli vuoden 2025 lopussa noin 6,7 miljardia euroa. Se kasvoi edellisvuodesta 370 miljoonaa euroa.

Lukuvuoden aikana 145 500 opiskelijaa nosti opintolainaa.

Vuonna 2025 opintolainan korkoavustusta sai 18 600 henkilöä, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Korkoavustusmenot olivat 8,7 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Opintolainahyvitys myönnettiin 21 600 henkilölle eli 7 prosenttia useammalle kuin edellisvuonna. Hyvityksiä maksettiin yhteensä 102,7 miljoonaa euroa. Keskimääräinen hyvitys oli 4 754 euroa.

Lisätietoja:

Kelan opintoetuustilasto 2025/26

Opintoetuustilastot kuvioina