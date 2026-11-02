ABC-latausverkosto laajenee Lapualle ja Ylistaroon marraskuussa
3.11.2026 12:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Tiedote 3.11.2026
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa laajentaa sähköautojen latausverkostoaan marraskuussa, kun uudet ABC-latausasemat otetaan käyttöön Lapualla ja Ylistarossa. Lapuan latausasema avataan ABC Lapuan yhteyteen marraskuun lopussa ja Ylistaron latausasema S-market Ylistaron yhteyteen 6.11.
Lapualle tulee kolme suurteholatauslaitetta, joissa jokaisessa on kaksi pistoketta. Näin käytössä on yhteensä kuusi suurteholatauspistoketta. Aseman kokonaisteho on 600 kW.
Ylistaroon puolestaan tulee neljä teholatauslaitetta, joissa jokaisessa on yksi pistoke eli yhteensä neljä latauspistoketta. Ylistaron nykyiset AC-latauslaitteet poistuvat samalla käytöstä.
Uudet ABC-latausasemat
- ABC Lapua, Latojantie 9, Lapua: 6 suurteholatauspistoketta, kokonaisteho 600 kW, käyttöönotto marraskuun lopussa 2026.
- S-market Ylistaro, Kaukolanraitti 2, Ylistaro: 4 teholatauspistoketta, kokonaisteho 200 kW, käyttöönotto 6.11.2026.
Uudet asemat täydentävät Eepeen alueen kasvavaa latausverkostoa ja tuovat sähköautojen lataamisen entistä paremmin osaksi arjen asiointia. Eepeen latauspisteitä sijaitsee ABC-asemien ja markettien yhteydessä eri puolilla toimialuetta. ABC-lataus toimii ABC-mobiililla.
Yhteyshenkilöt
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 9301heli.back@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 97 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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