Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 5.11.2026
5.11.2026 17:53:28 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.11.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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matti.miinalainen@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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