Avustusta haettavana Saaristomeren pienten jätevedenpuhdistamoiden tehostamiseen ravinnekuormituksen vähentämiseksi
3.11.2026 10:17:47 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on avannut haun Saaristomeren pienten jätevedenpuhdistamoiden toiminnan kehittämisen hankkeille. Haku on avoinna 31.12.2026 saakka.
Saaristomeren tilaa heikentää rehevöityminen, jonka vuoksi ravinteiden kierrätystä on tehostettava ja mereen päätyvää ravinnekuormitusta pienennettävä. Jätevedenpuhdistamoiden osuus Saaristomeren ravinnekuormituksesta on kokonaisuutena nykyään pieni. Pientenkin puhdistamoiden kuormituksella voi kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia paikallisesti etenkin, kun puhdistamot sijaitsevat meren äärellä tai saaristossa. Jätevedenpuhdistamoilla tehtävillä vapaaehtoisilla toimenpiteillä Saaristomereen päätyvää pistemäistä ravinnekuormitusta voidaan pienentää.
Avustuksen tavoitteena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa ravinnekuormitusta Saaristomereen. Haku kohdistuu Saaristomeren pienten jätevedenpuhdistamoiden toiminnan parantamiseen ympäristöluvan asettamaa tasoa paremmaksi.
Avustushaku toteutetaan osana ympäristöministeriön Ahti-ohjelmaa, jossa edistetään vesien ja Itämeren hyvän tilan saavuttamista ja Saaristomeri-ohjelmaa.
Avustuksia voidaan myöntää investoinneille tai selvityshankkeille, joilla valmistellaan puhdistamoilla toteuttavia investointihankkeita. Hankkeet voivat sisältää sekä investointi- että selvitysosuudet. Avustusta voi hakea toimiin, joita toteutetaan enintään 1 000 asukasvastineluvun kokoisilla jätevedenpuhdistamoilla Saaristomeren alueella.
Avustettavissa hankkeissa toteutetaan tai valmistellaan puhdistamoiden vapaaehtoisia kehittämistoimia, joilla parannetaan puhdistamon toimintavarmuutta ja vähennetään poikkeustilanteissa tapahtuvaa puhdistustehon heikkenemistä ja riskiä jätevesien ohijuoksutuksista. Avustusta ei voi käyttää ympäristöluvan lupamääräysten tai muiden lakisääteisten velvoitteiden saavuttamiseen.
Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla korkeintaan 50 prosenttia hankkeen sisällöstä. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.
Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt.
Avustushaku on avoinna elinvoimakeskuksen verkkosivuilla: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-vesienhoidon-ja-merenhoidon-seka-vesistotoimenpiteiden-toteutukseen
Lisätietoja:
Pekka Paavilainen, ylitarkastaja
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, pekka.paavilainen@elinvoimakeskus.fi, p. 0295 022 921
Maija Vilpanen, erityisasiantuntija
ympäristöministeriö, maija.vilpanen@gov.fi, p. 0295 250 116
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