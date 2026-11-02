Asiakas voi nyt jättää kiireettömän yhteydenottopyynnön myös vammaispalvelujen ammattilaisille
3.11.2026 10:29:30 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen digiasiointimahdollisuudet laajenevat. Vammaissosiaalityössä ja henkilökohtaisen avun keskuksessa on 2.11. otettu käyttöön kiireettömän digiasioinnin kanava. Uuden asiointikanavan myötä asiakas voi jättää kiireettömän yhteydenottopyynnön ammattilaiselle tietoturvallisesti selaimen tai OmaHyvaks-sovelluksen kautta.
Digitaalisessa palvelussa voi hoitaa vammaispalveluihin liittyviä kiireettömiä asioita, jotka eivät vaadi välitöntä käsittelyä tai kysyä neuvoa ja tietoa vammaispalveluista. Palvelun alussa esitettävät kysymykset ohjaavat yhteydenoton oikealle ammattilaiselle: sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle tai henkilökohtaisen avun keskuksen työntekijälle. Henkilökohtaisen avun keskus neuvoo henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvissä asioissa, kuten työnantajana toimimisessa tai esimerkiksi avustajan rekrytointiin liittyvissä asioissa.
– Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet nyt käyttöön paljon toivottuja digiasioinnin mahdollisuuksia, palvelupäällikkö Elina Hienola kertoo.
Digiasioinnin mahdollisuus helpottaa asiointia erityisesti silloin, kun asiakkaan asia ei ole kiireellinen eikä vaadi välitöntä yhteydenottoa. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto kannattaa tehdä puhelimitse. Vammaispalveluiden nykyinen puhelinasiointi toimii kuten aiemminkin, mutta kiireetön digiasiointikanava korvaa osittain sähköpostiasioinnin.
Digiasiointikanavan kautta voi asioida ympäri vuorokauden. Viestiin vastataan 1–7 arkipäivän kuluessa. Kyse ei ole reaaliaikaisesta keskustelusta.
Digiasiointiin vaadittava vahva tunnistautuminen varmistaa yhteydenottajan henkilöllisyyden ja mahdollistaa omien asioiden turvallisen käsittelyn.
Digiasiointia voi käyttää OmaHyvaks-mobiilisovelluksella, jonka voi ladata puhelimen tai tabletin sovelluskaupasta. Asioida myös verkkoselaimella Asioi verkossa -sivulla, jolloin sovellusta ei tarvitse ladata.
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa palveluissa voi hoitaa monia vammaispalveluihin liittyviä asioita. Asiakas voi esimerkiksi jättää kiireettömän yhteydenottopyynnön tai hakea vammaispalveluja.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737, elina.hienola(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palveluvastaava Jari Friman, p. 040 544 5191, jari.friman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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