Tiedotejakelu STT Infoon tulossa uusia tekoälyominaisuuksia ja laajempi mediatietokanta

Asiantuntijat tarvitsevat yhä enemmän mediaosaamista - STT Viestintäpalvelut ja Framilla valmennusyhteistyöhön 8.6.2021 15:14:54 EEST | Tiedote

Media kaipaa yhä enemmän ja moninaisempia asiantuntijoita kommentoimaan päivänpolttavia asioita, mutta monissa organisaatioissa mediaosaamista löytyy vain viestinnästä ja ylimmästä johdosta. Tätä osaamisvajetta paikkaamaan STT Viestintäpalvelut ja viestintätoimisto Framilla käynnistävät yhteiset Median silmään -valmennukset.