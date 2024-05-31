STT Viestintäpalvelut

Tiedotejakelu STT Infoon tulossa uusia tekoälyominaisuuksia ja laajempi mediatietokanta

3.11.2026 11:25:00 EET | STT Viestintäpalvelut | Tiedote

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STT Info -tiedotejakelu saa pian uusia tekoälyominaisuuksia ja uudistetun jakelutietokannan. Tiedotejakelun ja STT Viestintäpalveluiden toiminta jatkuu normaalisti, vaikka STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta päättyy keväällä 2027.

Henkilö käyttää kannettavalla tietokoneella STT Infon tiedotteen julkaisunäkymää pöydän ääressä, taustalla kahvikuppi ja puhelin.
STT Info -tiedotejakelua käyttää Suomessa yli 600 organisaatiota. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Suomen Tietotoimisto STT on kertonut uutis- ja kuvatoimistoliiketoimintojensa alasajosta muutosneuvottelujen päätteeksi. STT:n sisällä toimiva STT Viestintäpalvelut -yksikkö ei ollut muutosneuvottelujen piirissä, ja sen toiminta jatkuu normaalisti. STT Info palvelee asiakkaitaan kuten ennenkin.

STT Infoa käyttää tällä hetkellä yli 600 organisaatiota Suomessa, ja tiedotejakeluliiketoiminta on ollut kasvu-uralla jo lähes vuosikymmenen.

– STT Viestintäpalveluiden liiketoiminnalla on hyvät edellytykset jatkaa. STT Info palvelee laajaa asiakaskuntaa, ja aiomme kehittää palvelua määrätietoisesti myös jatkossa, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.

STT Infoon on parhaillaan rakenteilla useita uusia ominaisuuksia. Kehityksen painopisteitä ovat tekoälyn laajempi hyödyntäminen sekä mediatietokannan ja kansainvälisen jakelun kehittäminen.

– Olemme juuri ottaneet käyttöön aiempaa tehokkaammat tekoälymallit. Seuraavaksi tuomme palveluun kalenteritoiminnallisuuden, jonka avulla organisaatiot voivat esitellä omia mediatapahtumiaan entistä paremmin medialle ja suurelle yleisölle, kertoo STT Viestintäpalveluiden kehitysjohtaja Olli Vesala.

Kehitteillä on myös uusi tekoälyominaisuus, joka analysoi tiedotteen sisältöä ja ehdottaa siihen parannuksia. Samalla STT Infon mediatietokantaa uudistetaan. Tavoitteena on helpottaa tiedotteiden kohdentamista ja jakelua myös muihin Pohjoismaihin.

– Haluamme tehdä STT Infosta entistä paremman työkalun viestinnän ammattilaisille. Asiakkaillemme tärkeää on samalla se, että STT Info jatkaa tuttuna ja luotettavana palveluna myös tulevina vuosina, Vesala sanoo.

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STT Viestintäpalvelut on mediaviestinnän ja medianäkyvyyden asiantuntija. Autamme viestinnän ennakoinnissa, suunnittelussa, kohdentamisessa, jakelussa sekä tiedotteiden analytiikassa. STT Viestintäpalvelut on osa STT:tä.

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