Taitoluistelija Olivia Lisko vetäytyy kahdesta Grand Prix -kilpailusta

Olivia Liskon oli määrä kilpailla Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) Grand Prix -sarjan Finlandia Trophy Helsingissä 20.–21.11.2026 ja viikkoa myöhemmin Tokiossa järjestettävässä NHK Trophyssa 27.–29.11.2026.

Hänellä todettiin selän rasitusmurtuma syyskuussa järjestetyn Lombardia Trophy -kilpailun jälkeen. Lisko on harjoitellut viimeisen kuukauden kevennetysti ja yrittänyt kuntoutua Grand Prix -kilpailuihin. Hyppyharjoittelun aloittamisen jälkeen kivut kuitenkin palasivat, minkä vuoksi kilpailuihin osallistuminen ei ole mahdollista.

– Olen todella pettynyt, että molemmat kilpailut jäävät väliin. Finlandia Trophyssa kilpaileminen on ollut aiempina vuosina upea kokemus, ja Japanissa luisteleminen on ollut pitkäaikainen haaveeni. Nyt kun siihen olisi ollut mahdollisuus, terveys ei valitettavasti salli kilpailemista, Lisko kertoo.

Lisko ei vielä tiedä, milloin hän voi palata kilpailemaan.

– Tärkeintä on antaa selälle riittävästi aikaa parantua ennen täysipainoiseen harjoitteluun palaamista. Suhtaudun kuitenkin tulevaan positiivisesti ja luotan siihen, että tästäkin selvitään, Lisko sanoo.

Suomen Taitoluisteluliiton huippu-urheilupäällikkö Miia Hyttinen tukee Liskon päätöstä.

– Olivia on tehnyt töitä päästäkseen mukaan Grand Prix -kilpailuihin, joten poisjäänti on varmasti suuri pettymys. Selän rasitusmurtuman kanssa ei kuitenkaan kannata kiirehtiä. Nyt on tärkeää katsoa yksittäisiä kilpailuja pidemmälle ja keskittyä kuntoutumiseen rauhassa, Hyttinen sanoo.

Suomen Taitoluisteluliiton hallitus on nimennyt Minja Peltosen Liskon tilalle Finlandia Trophy Helsinki -kilpailuun. Naisten yksinluistelussa Suomea edustavat myös Iida Karhunen ja Janna Jyrkinen. Karhunen joutui vetäytymään lokakuun lopussa järjestetystä Grand Prix -sarjan Skate Canada -osakilpailusta, mutta hänen tavoitteenaan on avata kautensa Helsingissä.