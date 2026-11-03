Kokoomuksen Limnell: Suomen pelote tarvitsee neljännen C:n – Suomea ei saa pystyä lamauttamaan
3.11.2026 10:37:05 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Euroopassa ilmenneet kyberhyökkäykset ruokakauppojen kylmälaitteisiin ovat vakava turvallisuuspoliittinen varoitus kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnellin mukaan. Jos elintarvikkeita voidaan pilata etäyhteyden kautta, meidän on kysyttävä, mitä muuta yhteiskunnassamme voidaan pysäyttää samalla tavalla. Limnell esittää, että tasavallan presidentti Alexander Stubbin esille nostamaa uskottavan pelotteen kolmea C:tä täydennetään neljännellä: continuity, yhteiskunnan toiminnan jatkuvuudella.
Euroopassa maanantaina ilmenneet kyberhyökkäykset ovat häirinneet kauppojen kylmäjärjestelmiä useissa maissa. Myös Suomessa on havaittu kylmälaitteiden häiriöitä. Limnellin mukaan tapaukset osoittavat, miten digitaalisiin järjestelmiin kohdistuva hyökkäys voi aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja häiritä ihmisten arkea.
– Kyberhyökkäyksellä voidaan pysäyttää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ilman yhtäkään laukausta. Tänään kohteena on ruokakaupan kylmäjärjestelmä, huomenna kyse voi olla vedestä, sähköstä, sairaaloista tai liikenteestä. Meidän on varmistettava, ettei yksittäinen hyökkäys pääse lamaannuttamaan ihmisten arkea, Limnell sanoo.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb nosti maanantaina maanpuolustuskurssien avajaispuheessaan esille uskottavan pelotteen kolme C:tä: capabilities (kyvykkyydet), credibility (uskottavuus) ja communication (viestintä). Limnell esittää niiden rinnalle neljättä C:tä: continuity, toiminnan jatkuvuus.
– Presidentti Stubb piti erittäin tärkeän puheen. Haluan nostaa hänenkin korostamansa yhteiskunnan jatkuvuuden omaksi, neljänneksi pelotteen osatekijäksi. Vastustajan on tiedettävä, ettei Suomea pystytä helposti lamauttamaan. Hyökkäyksellä ei saa saavuttaa tavoiteltua vaikutusta. Yhteiskunnan toimintakyky on itsessään osa uskottavaa pelotetta, Limnell painottaa.
Maanantaina julkaistu kansallinen riskiarvio korostaa yhteiskunnan eri toimintojen keskinäisriippuvuuksia sekä teknologisten uhkien kasvavaa merkitystä. Limnellin mukaan Suomen on varauduttava erityisesti tilanteisiin, joissa kyberhyökkäykset, fyysiset häiriöt ja informaatiovaikuttaminen kohdistuvat yhteiskuntaan samanaikaisesti.
Limnell nostaa esille kolme kiireellistä toimenpidettä Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi.
Kriittisten palveluiden ja verkkoon liitettyjen ohjausjärjestelmien suojaus on varmistettava nykyistä järjestelmällisemmin. Varajärjestelmien toimivuutta ja palveluiden palautumiskykyä on testattava käytännössä. Lisäksi viranomaisten ja yritysten yhteistyötä on vahvistettava, jotta hyökkäykset ja niiden yhteisvaikutukset tunnistetaan ajoissa.
– Suomen pelotteen vahvuus ei ole ainoastaan siinä, mitä pystymme puolustamaan, vaan myös siinä, mitä vihamielinen toimija ei pysty meiltä pysäyttämään. Suomi, jonka tavallinen arki jatkuu vakavissakin häiriöissä, on vaikeampi kohde painostukselle, Limnell päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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