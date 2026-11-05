Nostot medialle 9.–13.11.2026 | YK:n ilmastopäätösten kauaskantoiset vaikutukset ja ennallistamisen seuraavat askeleet

Ma 9.11. alkaen | Tapahtuma

YK:n ilmastokokous COP31 Turkin Alanyassa

Riittävätkö ilmastopolitiikan lyhyet aikajänteet vastaamaan vuosisatoja kestäviin muutoksiin?

Ilmastopäätöksiä ja -sitoumuksia tehdään muutamien vuosien aikajänteellä, mutta jäätiköiden, merijään ja muun kryosfäärin muutokset sitovat yhteiskunnat seurauksiin, jotka kestävät vuosisatoja, jopa pidempään. Miten nykyinen ilmastohallinta pystyy huomioimaan näin pitkäkestoisia ja potentiaalisesti peruuttamattomia riskejä?

Näitä kysymyksiä nostaa esiin YK:n ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävä Cryosphere Pavilion ja sen tapahtumat. Syken erikoistutkija Letizia Tedesco on mukana järjestämässä kahta paviljongin tapahtumista 18. ja 19. marraskuuta:

18.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Sea-Ice Reality Check: True or False? Ask the Experts

Tapahtumaa ja yleisön kysymyksien keräämistä varten tutkijat ovat avanneet merijäätä koskevan kyselyn. Kysely on toteutettu kuudella kielellä ja vastausaikaa 15.11. asti: https://tinyurl.com/SeaIceRealityCheckCOP31

19.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Five-Year Pledges, Thousand-Year Consequences: A COP31 Stress Test of Climate Governance

Tilaisuus tarkastelee ilmastopäätösten lyhyen aikajänteen ja sukupolvien yli ulottuvien ja potentiaalisesti peruuttamattomien riskien välistä ristiriitaa. Ilmastokokouksen osallistujille tehtävän ”Cryosphere Governance Stress Test” -testin avulla pohditaan, vastaavatko nykyiset ilmastohallinnan mekanismit riittävästi kryosfäärin pitkän aikavälin riskeihin ja mitä pitäisi muuttaa.

Kaikki paviljongin tapahtumat välitetään myös suorana verkossa. Paviljongin ohjelma ja linkit striimaukseen: https://iccinet.org/cop31-cryosphere-pavilion/schedule/

Syken erikoistutkija Letizia Tedesco osallistuu YK:n ilmastokokoukseen Alanyassa 15.–22.11. Tedescoa voi haastatella aiheista ennakkoon tai tapahtuman aikana. Haastattelut englanniksi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Letizia Tedesco, puh. 0295 251 686, viestintäasiantuntija Eija Järvinen, p. 0295 251 242, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Alueidenkäyttölakiin tarvitaan välineet kuntarajat ylittävään suunnitteluun

Eduskunnan käsittelyssä oleva alueidenkäyttölaki on kaventamassa maakuntakaavoituksen roolia samaan aikaan, kun datakeskusten sähkön tarve lisää sähköntuotannon, sähköverkkojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarvetta. Syken asiantuntijoiden mukaan maakuntakaavoituksen lakisääteinen rooli kuntarajat ylittävässä suunnittelussa pitää säilyttää myös suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolella. Lisäksi kaavojen ekologista kestävyyttä koskevat säännökset tulisi muotoilla nykyistä velvoittavammiksi.

Lisätiedot: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, puh. 029 525 1474, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Kansallinen ennallistamissuunnitelma

Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa

Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan medialle laajasti ennallistamissuunnitelmaa, jota valtioneuvosto käsittelee tänään 5.11.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ennallistamisasetus kokonaisuutena

Aino Juslén

Yksikönjohtaja

+358 29 525 2301

etunimi.sukunimi@syke.fi



Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)



Aija Kukkala

Erityisasiantuntija

+358 29 525 1244

etunimi.sukunimi@syke.fi





Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio

Metsätalous ja ennalllistamisasetus

Panu Halme

Tutkimusprofessori

+358 295 252 426

etunimi.sukunimi@syke.fi



Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset



Minna Pappila

Johtava tutkija

+358 29 525 2233

etunimi.sukunimi@syke.fi





Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset



Sampo Pihlainen

Erikoistutkija

+358 29 525 2225

etunimi.sukunimi@syke.fi



Pienvedet ja virtavedet



Panu Halme

Tutkimusprofessori

+358 295 252 426

etunimi.sukunimi@syke.fi



Suot



Antti Sallinen

Tutkija

+358 29 525 1026

etunimi.sukunimi@syke.fi



Kaupunkiluonto



Kati Vierikko

Ryhmäpäällikkö

+358 29 525 2084

etunimi.sukunimi@syke.fi



Meret



Samuli Korpinen

Tutkimuspäällikkö

+358 29 525 1811

etunimi.sukunimi@syke.fi



Maatalousympäristö ja pölyttäjät



Marjaana Toivonen

Erikoistutkija

+358 29 525 2194

etunimi.sukunimi@syke.fi



Luontotyyppien tilan seuranta



Aapo Ahola

Erityisasiantuntija

+358 29 525 2234

etunimi.sukunimi@syke.fi



Viestintä



Jukka-Pekka Ronkainen

Viestintäasiantuntija

+358 29 525 2333

etunimi.sukunimi@syke.fi

Huomasitko jo tämän?

Miten luontoa voi ennallistaa? Uusi verkkosivusto kokoaa keinot yhteen

Luonnon tilan parantamiseen on useita ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoja, mutta sopivan tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Uusi ennallista.fi-verkkosivusto kokoaa tietoa keinoista helposti saataville ja auttaa löytämään käytännön ratkaisuja.

Sivusto on suunnattu erityisesti yksityisille maanomistajille, kuten viljelijöille ja metsänomistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille sekä kaupungeissa ja kunnissa luonnon kanssa työskenteleville ihmisille.

Lisätiedot: Tuija Mattsson, puh. +358 29 525 1418, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

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