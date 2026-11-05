Suomen ympäristökeskus

Nostot medialle 9.–13.11.2026 | YK:n ilmastopäätösten kauaskantoiset vaikutukset ja ennallistamisen seuraavat askeleet

5.11.2026 13:30:08 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

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Ma 9.11. alkaen | Tapahtuma

YK:n ilmastokokous COP31 Turkin Alanyassa

Riittävätkö ilmastopolitiikan lyhyet aikajänteet vastaamaan vuosisatoja kestäviin muutoksiin?

Ilmastopäätöksiä ja -sitoumuksia tehdään muutamien vuosien aikajänteellä, mutta jäätiköiden, merijään ja muun kryosfäärin muutokset sitovat yhteiskunnat seurauksiin, jotka kestävät vuosisatoja, jopa pidempään. Miten nykyinen ilmastohallinta pystyy huomioimaan näin pitkäkestoisia ja potentiaalisesti peruuttamattomia riskejä?

Näitä kysymyksiä nostaa  esiin YK:n ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävä Cryosphere Pavilion ja sen tapahtumat. Syken erikoistutkija Letizia Tedesco on mukana järjestämässä kahta paviljongin tapahtumista 18. ja 19. marraskuuta:

18.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Sea-Ice Reality Check: True or False? Ask the Experts

Tapahtumaa ja yleisön kysymyksien keräämistä varten tutkijat ovat avanneet merijäätä koskevan kyselyn. Kysely on toteutettu kuudella kielellä ja vastausaikaa 15.11. asti: https://tinyurl.com/SeaIceRealityCheckCOP31

19.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Five-Year Pledges, Thousand-Year Consequences: A COP31 Stress Test of Climate Governance

Tilaisuus tarkastelee ilmastopäätösten lyhyen aikajänteen ja sukupolvien yli ulottuvien ja potentiaalisesti peruuttamattomien riskien välistä ristiriitaa. Ilmastokokouksen osallistujille tehtävän ”Cryosphere Governance Stress Test” -testin avulla pohditaan, vastaavatko nykyiset ilmastohallinnan mekanismit riittävästi kryosfäärin pitkän aikavälin riskeihin ja mitä pitäisi muuttaa.

Kaikki paviljongin tapahtumat välitetään myös suorana verkossa. Paviljongin ohjelma ja linkit striimaukseen: https://iccinet.org/cop31-cryosphere-pavilion/schedule/

Syken erikoistutkija Letizia Tedesco osallistuu YK:n ilmastokokoukseen Alanyassa 15.–22.11. Tedescoa voi haastatella aiheista ennakkoon tai tapahtuman aikana. Haastattelut englanniksi. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Letizia Tedesco, puh. 0295 251 686, viestintäasiantuntija Eija Järvinen, p. 0295 251 242, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Alueidenkäyttölakiin tarvitaan välineet kuntarajat ylittävään suunnitteluun

Eduskunnan käsittelyssä oleva alueidenkäyttölaki on kaventamassa maakuntakaavoituksen roolia samaan aikaan, kun datakeskusten sähkön tarve lisää sähköntuotannon, sähköverkkojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarvetta. Syken asiantuntijoiden mukaan maakuntakaavoituksen lakisääteinen rooli kuntarajat ylittävässä suunnittelussa pitää säilyttää myös suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolella. Lisäksi kaavojen ekologista kestävyyttä koskevat säännökset tulisi muotoilla nykyistä velvoittavammiksi.

Lisätiedot: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, puh. 029 525 1474, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Kansallinen ennallistamissuunnitelma

Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa

Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan medialle laajasti ennallistamissuunnitelmaa, jota valtioneuvosto käsittelee tänään 5.11.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ennallistamisasetus kokonaisuutena

Aino Juslén
Yksikönjohtaja
+358 29 525 2301
etunimi.sukunimi@syke.fi


Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)

Aija Kukkala
Erityisasiantuntija
+358 29 525 1244
etunimi.sukunimi@syke.fi

Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio
Metsätalous ja ennalllistamisasetus 

Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi


Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset

Minna Pappila
Johtava tutkija
+358 29 525 2233
etunimi.sukunimi@syke.fi

Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset

Sampo Pihlainen
Erikoistutkija
+358 29 525 2225
etunimi.sukunimi@syke.fi

Pienvedet ja virtavedet

Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi

Suot

Antti Sallinen
Tutkija
+358 29 525 1026
etunimi.sukunimi@syke.fi

Kaupunkiluonto

Kati Vierikko
Ryhmäpäällikkö
+358 29 525 2084
etunimi.sukunimi@syke.fi

Meret

Samuli Korpinen
Tutkimuspäällikkö
+358 29 525 1811
etunimi.sukunimi@syke.fi

Maatalousympäristö ja pölyttäjät

Marjaana Toivonen
Erikoistutkija
+358 29 525 2194
etunimi.sukunimi@syke.fi

Luontotyyppien tilan seuranta 

Aapo Ahola
Erityisasiantuntija
+358 29 525 2234
etunimi.sukunimi@syke.fi

Viestintä

Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäasiantuntija
+358 29 525 2333
etunimi.sukunimi@syke.fi

Huomasitko jo tämän?

    Miten luontoa voi ennallistaa? Uusi verkkosivusto kokoaa keinot yhteen

    Luonnon tilan parantamiseen on useita ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoja, mutta sopivan tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Uusi ennallista.fi-verkkosivusto kokoaa tietoa keinoista helposti saataville ja auttaa löytämään käytännön ratkaisuja.

    Sivusto on suunnattu erityisesti yksityisille maanomistajille, kuten viljelijöille ja metsänomistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille sekä kaupungeissa ja kunnissa luonnon kanssa työskenteleville ihmisille.

    Lisätiedot: Tuija Mattsson, puh. +358 29 525 1418, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi

    Muutokset mahdollisia.

    Ystävällisin terveisin
    Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

    Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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    Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

    Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

    Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

    Puh:029 525 1072media@syke.fi

    Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

    Suomen ympäristökeskus
    Latokartanonkaari 11
    00790 Helsinki

    0295 251 000
    www.syke.fi

    On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

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    Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

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