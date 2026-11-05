Nostot medialle 9.–13.11.2026 | YK:n ilmastopäätösten kauaskantoiset vaikutukset ja ennallistamisen seuraavat askeleet
5.11.2026 13:30:08 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ma 9.11. alkaen | Tapahtuma
YK:n ilmastokokous COP31 Turkin Alanyassa
Riittävätkö ilmastopolitiikan lyhyet aikajänteet vastaamaan vuosisatoja kestäviin muutoksiin?
Ilmastopäätöksiä ja -sitoumuksia tehdään muutamien vuosien aikajänteellä, mutta jäätiköiden, merijään ja muun kryosfäärin muutokset sitovat yhteiskunnat seurauksiin, jotka kestävät vuosisatoja, jopa pidempään. Miten nykyinen ilmastohallinta pystyy huomioimaan näin pitkäkestoisia ja potentiaalisesti peruuttamattomia riskejä?
Näitä kysymyksiä nostaa esiin YK:n ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävä Cryosphere Pavilion ja sen tapahtumat. Syken erikoistutkija Letizia Tedesco on mukana järjestämässä kahta paviljongin tapahtumista 18. ja 19. marraskuuta:
18.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Sea-Ice Reality Check: True or False? Ask the Experts
Tapahtumaa ja yleisön kysymyksien keräämistä varten tutkijat ovat avanneet merijäätä koskevan kyselyn. Kysely on toteutettu kuudella kielellä ja vastausaikaa 15.11. asti: https://tinyurl.com/SeaIceRealityCheckCOP31
19.11.2026 klo 19 (Turkin ja Suomen aikaa): Five-Year Pledges, Thousand-Year Consequences: A COP31 Stress Test of Climate Governance
Tilaisuus tarkastelee ilmastopäätösten lyhyen aikajänteen ja sukupolvien yli ulottuvien ja potentiaalisesti peruuttamattomien riskien välistä ristiriitaa. Ilmastokokouksen osallistujille tehtävän ”Cryosphere Governance Stress Test” -testin avulla pohditaan, vastaavatko nykyiset ilmastohallinnan mekanismit riittävästi kryosfäärin pitkän aikavälin riskeihin ja mitä pitäisi muuttaa.
Kaikki paviljongin tapahtumat välitetään myös suorana verkossa. Paviljongin ohjelma ja linkit striimaukseen: https://iccinet.org/cop31-cryosphere-pavilion/schedule/
Syken erikoistutkija Letizia Tedesco osallistuu YK:n ilmastokokoukseen Alanyassa 15.–22.11. Tedescoa voi haastatella aiheista ennakkoon tai tapahtuman aikana. Haastattelut englanniksi.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Letizia Tedesco, puh. 0295 251 686, viestintäasiantuntija Eija Järvinen, p. 0295 251 242, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Alueidenkäyttölakiin tarvitaan välineet kuntarajat ylittävään suunnitteluun
Eduskunnan käsittelyssä oleva alueidenkäyttölaki on kaventamassa maakuntakaavoituksen roolia samaan aikaan, kun datakeskusten sähkön tarve lisää sähköntuotannon, sähköverkkojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tarvetta. Syken asiantuntijoiden mukaan maakuntakaavoituksen lakisääteinen rooli kuntarajat ylittävässä suunnittelussa pitää säilyttää myös suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolella. Lisäksi kaavojen ekologista kestävyyttä koskevat säännökset tulisi muotoilla nykyistä velvoittavammiksi.
Lisätiedot: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, puh. 029 525 1474, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Kansallinen ennallistamissuunnitelma
Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa
Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan medialle laajasti ennallistamissuunnitelmaa, jota valtioneuvosto käsittelee tänään 5.11.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Ennallistamisasetus kokonaisuutena
Aino Juslén
Yksikönjohtaja
+358 29 525 2301
etunimi.sukunimi@syke.fi
Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)
Aija Kukkala
Erityisasiantuntija
+358 29 525 1244
etunimi.sukunimi@syke.fi
Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio
Metsätalous ja ennalllistamisasetus
Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi
Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset
Minna Pappila
Johtava tutkija
+358 29 525 2233
etunimi.sukunimi@syke.fi
Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset
Sampo Pihlainen
Erikoistutkija
+358 29 525 2225
etunimi.sukunimi@syke.fi
Pienvedet ja virtavedet
Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi
Suot
Antti Sallinen
Tutkija
+358 29 525 1026
etunimi.sukunimi@syke.fi
Kaupunkiluonto
Kati Vierikko
Ryhmäpäällikkö
+358 29 525 2084
etunimi.sukunimi@syke.fi
Meret
Samuli Korpinen
Tutkimuspäällikkö
+358 29 525 1811
etunimi.sukunimi@syke.fi
Maatalousympäristö ja pölyttäjät
Marjaana Toivonen
Erikoistutkija
+358 29 525 2194
etunimi.sukunimi@syke.fi
Luontotyyppien tilan seuranta
Aapo Ahola
Erityisasiantuntija
+358 29 525 2234
etunimi.sukunimi@syke.fi
Viestintä
Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäasiantuntija
+358 29 525 2333
etunimi.sukunimi@syke.fi
Huomasitko jo tämän?
Miten luontoa voi ennallistaa? Uusi verkkosivusto kokoaa keinot yhteen
Luonnon tilan parantamiseen on useita ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoja, mutta sopivan tiedon löytäminen voi olla hankalaa. Uusi ennallista.fi-verkkosivusto kokoaa tietoa keinoista helposti saataville ja auttaa löytämään käytännön ratkaisuja.
Sivusto on suunnattu erityisesti yksityisille maanomistajille, kuten viljelijöille ja metsänomistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille sekä kaupungeissa ja kunnissa luonnon kanssa työskenteleville ihmisille.
Lisätiedot: Tuija Mattsson, puh. +358 29 525 1418, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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