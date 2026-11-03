Alaikäiseltä velan periminen edellyttää erityistä perustetta
3.11.2026 11:05:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa, kun yhtiö oli perinyt saatavaa alaikäiseltä. Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto selvitti, oliko perintäyhtiö jatkanut riitaisen saatavan perintää tai perinyt riitautettua saatavaa tratalla.
Lupa- ja valvontaviraston selvitys osoitti, että perintäyhtiö oli perinyt saatavaa alaikäiseltä ilman erityistä oikeudellista perustetta. Laki ja hyvä perintätapa edellyttävät, että alaikäisen suojelun periaate tulisi ottaa perinnässä huomioon ja yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulisi olla poikkeuksellista.
Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa lain ja hyvän perintätavan vastaisesti.
Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus
Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen oli oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo perintätoimintaa
Valvomme Lupa- ja valvontavirastossa, että perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkityt perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Valvomme rekisteröityjen perintätoimistojen toimintaa koko Suomen alueella. Perinnällä tarkoitetaan velan vapaaehtoiseen suorittamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten maksuvaatimusten lähettämistä.
Yhteyshenkilöt
Sinikka Elersylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295256072etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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