Alaikäiseltä velan periminen edellyttää erityistä perustetta

Lupa- ja valvontaviraston selvitys osoitti, että perintäyhtiö oli perinyt saatavaa alaikäiseltä ilman erityistä oikeudellista perustetta. Laki ja hyvä perintätapa edellyttävät, että alaikäisen suojelun periaate tulisi ottaa perinnässä huomioon ja yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulisi olla poikkeuksellista.

Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa lain ja hyvän perintätavan vastaisesti.

Jos perintätoimisto ei korjaa epäkohtaa, sille voidaan määrätä hallinnollinen seuraamus

Lupa- ja valvontavirasto arvioi kokonaisuutta ja huomion kiinnittäminen oli oikeasuhtainen seuraamus. Huomion kiinnittäminen on hallinnollista ohjausta, jonka myötä on tarkoitus saada yhtiö muuttamaan virheellistä toimintatapaansa. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto havaitsee vastaisuudessa perintäyhtiön toimivan päätöksessä ilmenneiden epäkohtien osalta edelleen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voidaan yhtiölle määrätä hallinnollinen seuraamus kuten varoitus.

Lupa- ja valvontavirasto valvoo perintätoimintaa

Valvomme Lupa- ja valvontavirastossa, että perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkityt perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Valvomme rekisteröityjen perintätoimistojen toimintaa koko Suomen alueella. Perinnällä tarkoitetaan velan vapaaehtoiseen suorittamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten maksuvaatimusten lähettämistä.