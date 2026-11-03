Aaro Cantellille esitetään jatkoa EK:n hallituksen puheenjohtajana

USA:n välivaalit – Timo Vuoren arvioita vaikutuksista kauppapolitiikkaan ja vientimarkkinoihin 29.10.2026 08:49:50 EET | Tiedote

Välivaalien tappio toisi presidentti Trumpille sisäpoliittisia pidäkkeitä eli checks and balances ei ole politiikan dynamiikasta hävinnyt. Silti ulko- ja kauppapolitiikassa Trump saattaa toimia sitäkin vimmaisemmin, eritoten jos senaatti säilyy republikaaneilla. Silloin maailmanpolitiikassa on edessä entistäkin myrskyisempää menoa, arvioidaan EK:ssa. USA:n ja EU:n tullivääntö jatkuu välivaalien jälkeen. Trump saattaa jopa koventaa kauppapoliittista linjaansa. Tuoreimpien tietojen mukaan USA haluaisi koplata terästullien alennukset siihen, että EU perääntyy digisääntelyssä. Samoin USA:n hallinto kyselee, missä EU:n lupaamat investoinnit ja energiakaupat viipyvät. Nämä teemat voivat uudelleen eskaloida kauppasodan, kun EU:ssa parlamentti on vastaavasti asettanut tiukat reunaehdot ns. Turnberry-diilin noudattamiselle. Kiista voi kärjistyä jo loppuvuodesta. Lue tarkempia arvioita alla olevasta muistiosta. =========================================================== Muistio Elinkeinoelämän k