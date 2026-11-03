Aaro Cantellille esitetään jatkoa EK:n hallituksen puheenjohtajana
3.11.2026 11:38:25 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vaalivaliokunta esittää, että Aaro Cantell jatkaa EK:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2027. Valinnasta päättää EK:n edustajisto 9. marraskuuta.
Aaro Cantell on Normet Group Oy omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Tana Oy hallitusten puheenjohtajana. Cantell on ollut EK:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025.
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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