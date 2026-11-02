Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnan puhelinnumero on muuttunut
3.11.2026 11:19:56 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Koko Pirkanmaata palvelevan työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnan uusi puhelinnumero on 03 311 68360. Soittoajat säilyvät ennallaan: ma, ti, to ja pe klo 9–15 ja ke klo 12–17.30.
Vanha puhelinnumero toimii uuden rinnalla helmikuun alkuun saakka.
Puhelinpalvelussa on mahdollista myös asioida pikatulkkauksen avulla. Jos tarvitset tulkin, kerro siitä puhelun alussa.
Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee puhelimen lisäksi myös pirha.fi-sivujen chatissa.
Apua arjen vaikeuksiin ja taloudellisiin huoliin
Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnasta saat apua, jos sinulla tai läheiselläsi on hankaluuksia selviytyä arjesta, vaikea elämätilanne, taloudellisia huolia tai olet kohdannut kriisin. Voit keskustella sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja ongelmien helpottamiseksi.
Saat tietoa eri palveluista ja niiden ehdoista sekä tukea palvelujen käyttöön ja etuuksien hakemiseen. Tarvittaessa sinulle varataan aika palvelutarpeen arviointiin.
Yhteyshenkilöt
Vartio SannaPalvelupäällikkö, työikäisten sosiaalipalvelutPuh:044 472 9942sanna.vartio@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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