ABC Anjalankosken uudistus valmistuu – avajaisia vietetään 6.-8.11.2026

Ravintolan uudistetut tilat kutsuvat nauttimaan noutopöydän antimista ja à la carte -aterioista, ja marketissa ostokset sujuvat raikkaassa ja selkeässä ympäristössä. Marketin valikoimassa painotetaan jatkossa asiakkaiden suosikkituotteita. Ravintolasta löytyvät myös vastaisuudessa tutut suosikit kuten runsas noutopöytä pizzoineen, pihvit ja pannut, KebABCit, burgerit, kahvilatuotteet jne.

- On hienoa, että pitkään toivottu uudistus on nyt valmis ja sitä juhlimme yhdessä asiakkaiden kanssa avajaispäivillä 6.–8.11.2026. Luvassa on avajaisetuja ravintolassa, marketissa ja autopesussa sekä ohjelmaa koko perheelle, Apsi apinan lasten lauantai ja isänpäivän noutopöytä. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen ABC Anjalankoskeen! kutsuu KSO:lla ABC-ketjusta vastaava ryhmäpäällikkö Matti Jaatinen.

Uudistus täydentyy marraskuun lopussa pikakassoilla. Niillä voi maksaa yhdellä kertaa ravintolan, kahvilan ja marketin tuotteet. Perinteinen kassapalvelu jatkuu pikakassojen rinnalla. Myös liikenneaseman kolme kokoustilaa säilyvät yritysten ja yhteisöjen käytössä.

Avajaispäivien ohjelma

Pe 6.11.2026 Uusiutunut ABC Anjalankoski avautuu

klo 10–17 S-pankin ja asiakasomistajapalvelun palveluneuvojat opastavat S-mobiilin käytössä. klo 10–14 Tule tapaamaan S-Businessin myyntipäällikköä! S-business on kotimainen, maksuton ja kuititon yrityskortti, joka tuo etuja ja alennuksia S-ryhmän toimipaikoista.

Noutopöytä vain 10 €!

La 7.11.2026​ Lasten lauantai

Klo 10–14 Apsi apina mukana menossa. Apsi apinan suunnistus koko päivän. Kaikki osallistujat saavat palkinnon.

Nauti lounas helposti noutopöydästä! ​

Su 8.11.2026 Isänpäivä​

Juhlistakaa isänpäivää herkuttelemalla valmiissa päydässä. Isänpäivän suosittu Noutopöytä on tarjolla 8.11. S-Etukortilla hintaan 18,90 € (3–6-v. 6,90 € ja 8–12-v. 9,90 €).

Isänpäivän kunniaksi 300 ensimmäiselle Kouvolan lakun lakusydän.

Avajaisedut

Ravintola:

Noutopöytä 10 € (norm. 13,70 €). Voimassa 6.11.2026.

Kerrosateria 8,90 € (norm. 10,90 €). Voimassa 6.–30.11.2026.

Market:

Kulta Katriina -kahvi 500 g 3,59 € (7,18 €/kg). Voimassa 6.–8.11.2026. Erä, 2 pakettia/talous.

Fazer Remix -makeissekoitukset 300–350 g 1,99 € (5,69–6,63 €/kg). Voimassa 6.–8.11.2026. 4 kpl/talous.

Autopesu:

Loistopesu 14,90 € (norm. 26 €). Voimassa 6.–9.11.2026.

Tutustu ABC Anjalankosken palveluihin https://www.abcasemat.fi/asemat/abc-anjalankoski-kouvola-660918822