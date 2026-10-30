Presidentti Stubb osallistuu Nordic Compass -kokoukseen Göteborgissa
3.11.2026 12:00:24 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 68/2026
3.11.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Nordic Compass -verkoston kokoukseen Göteborgissa torstaina 5. marraskuuta 2026.
Nordic Compass on teollisuuden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä Pohjoismaissa. Verkostossa on mukana suomalaisyrityksiä energia-, puolustus- ja teknologiateollisuudesta sekä rahoitusalalta.
Presidentti Stubb pitää kokouksen avajaistilaisuudessa puheenvuoron ja tapaa yhteistyöverkoston jäseniä.
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På Presidentens slott firas självständighetsdagen som en hyllning till den finska naturen30.10.2026 10:02:27 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 67/2026 30.10.2026 Festligheterna kring Finlands självständighetsdag inleds tisdagen den 1 december 2026. Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb tar då emot självständighetens hedersgäster, veteraner och lottor från våra krig samt andra företrädare för krigsgenerationerna vid en mottagning på Presidentens slott. I enlighet med önskemål från veteranerna, deras familjer och de organisationer som företräder dem ordnas mottagningen dagtid. Detta gör det möjligt för ett större antal gäster att delta och ger utrymme för samvaro och samtal i lugn och ro, med beaktande av gästernas ålder och hälsa. Vid festen närvarar också andra representanter för den högsta statsledningen. För musiken svarar Gardets musikkår, Nationaloperans barnkör samt Jannika B och Toni Wirtanen. Festmottagningen på Presidentens slott på självständighetsdagen söndagen den 6 december är en hyllning till den finska naturen. Till årets festmottagn
Presidentinlinnassa juhlistetaan itsenäisyyspäivänä suomalaista luontoa30.10.2026 10:02:27 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 67/2026 30.10.2026 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat tiistaina 1. joulukuuta 2026. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ovat kutsuneet juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan Suomen itsenäisyyden kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia sekä muita sotasukupolvien edustajia. Veteraanien, heidän omaistensa sekä veteraaneja edustavien tahojen esittämien toiveiden mukaisesti järjestettävä päivävastaanotto mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun vieraiden korkea ikä ja terveydentila huomioiden. Juhlaan osallistuu myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyvät Kaartin soittokunnan lisäksi Kansallisoopperan lapsikuoro sekä Jannika B ja Toni Wirtanen. Presidentinlinnassa sunnuntaina 6. joulukuuta vietettävä itsenäisyyspäivän vastaanotto juhlistaa suomalaista luontoa. Presidenttiparin isännöimälle itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on kutsuttu tänä vuonna erityi
Finnish nature celebrated at the Presidential Palace on Independence Day30.10.2026 10:02:27 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 67/2026 30.10.2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will begin this year’s Independence Day celebrations on Tuesday 1 December 2026, by hosting an honorary reception at the Presidential Palace in Helsinki for war veterans, members of the Lotta Svärd organization, and other representatives of the wartime generations. This arrangement has been made in accordance with the wishes expressed by veterans, their families and the organisations representing them. Taking into account the advanced age and health of the honoured guests, the daytime reception enables more guests to attend and provides an opportunity for unhurried interaction and conversation. In addition to the presidential couple, other members of Finland’s state leadership will also attend the reception. The programme will feature performances by the Guards Band, the Finnish National Opera Children's Chorus, as w
President Stubb och statsminister Støre i telefonsamtal med president Putin27.10.2026 11:44:50 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 66/2026 27.10.2026 Republikens president Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre förde ett telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin tisdagen den 27 oktober 2026 från Helsingfors. Samtalet var en uppföljning av mötet i Oslo den 20 oktober och det fördes i samråd med Ukraina. President Stubb och statsminister Støre tog initiativ till samtalet för att diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt de diplomatiska insatserna för att få slut på kriget och främja fred och stabilitet i Europa. Finland och Norge är grannländer till Ryssland. De är starka stödjare av Ukraina. Syftet med samtalet var att direkt förmedla budskap om framtida förhandlingar för att få ett slut på kriget till president Putin. Samtalet var ett led i förberedelserna inför det kommande mötet som är planerat till Abu Dhabi. President Stubb och statsminister Støre deltog i samtalet i egenskap av ledare för sina respektive länder och talade inte
Presidentti Stubb ja pääministeri Støre kävivät puhelinkeskustelun presidentti Putinin kanssa27.10.2026 11:44:50 EET | Tiedote
Tasavallan prTasavallan presidentin kanslia Tiedote 66/2026 27.10.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kävivät tiistaina 27. lokakuuta 2026 puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putin kanssa. Puhelu oli jatkoa Oslossa 20. lokakuuta pidetylle tapaamiselle. Puhelun valmistelussa konsultoitiin Ukrainaa. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre tekivät aloitteen puhelusta keskustellakseen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä diplomaattisista pyrkimyksistä sodan päättämiseksi ja rauhan ja vakauden edistämiseksi Euroopassa. Suomi ja Norja ovat Venäjän rajanaapureita ja molemmat maat ovat Ukrainan vankkumattomia tukijoita. Puhelun tavoitteena oli välittää Ukrainan viestejä tulevista rauhanneuvotteluista Abu Dhabissa suoraan presidentti Putinille. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre osallistuivat puheluun maidensa johtajina eivätkä he toimineet Euroopan edustajina. Suomi ja Norja ovat aina edistäneet rauhaa ja turvallisuutta alueil
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