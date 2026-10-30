Presidentti Stubb osallistuu Nordic Compass -kokoukseen Göteborgissa

President Stubb och statsminister Støre i telefonsamtal med president Putin 27.10.2026 11:44:50 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 66/2026 27.10.2026 Republikens president Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre förde ett telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin tisdagen den 27 oktober 2026 från Helsingfors. Samtalet var en uppföljning av mötet i Oslo den 20 oktober och det fördes i samråd med Ukraina. President Stubb och statsminister Støre tog initiativ till samtalet för att diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt de diplomatiska insatserna för att få slut på kriget och främja fred och stabilitet i Europa. Finland och Norge är grannländer till Ryssland. De är starka stödjare av Ukraina. Syftet med samtalet var att direkt förmedla budskap om framtida förhandlingar för att få ett slut på kriget till president Putin. Samtalet var ett led i förberedelserna inför det kommande mötet som är planerat till Abu Dhabi. President Stubb och statsminister Støre deltog i samtalet i egenskap av ledare för sina respektive länder och talade inte