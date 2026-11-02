Rikoksia, kapinaa ja metallin voimaa – Liken kevät 2027 kulkee omia polkujaan
4.11.2026 09:00:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
Liken kevään 2027 uutuuskirjat vievät lukijan Ylä-Lapin myyttisiltä tuntureilta Tuonijoen murhamysteereihin ja Hitlerin Berliinistä suomalaisen metallin ytimeen. Kevään kirjoissa etsitään totuutta, rikotaan rajoja ja kohdataan menneisyyden salaisuuksia.
Katso koko kustannusohjelma täältä >>
Kaunokirjat – tunturien mystiikkaa, murhaavia salaisuuksia ja vaarallista vetovoimaa
Pekka Juntti: Kiven paino
Yksinäinen mies raahaa kesä toisensa jälkeen valtavaa lohkaretta halki tuntureiden. Kun eräänä päivänä Kivenkantajaa ei enää näy, nuori Aarik lähtee selvittämään tämän arvoituksellista menneisyyttä. Vahva pohjoinen romaani yhdistää kaamoksentumman huumorin, mytologian, isättömyyden ja rakkauden.
Tiina Raevaara: Kaupunki jossa kytee kosto
Tuonijoen sirkuksessa syttyy tulipalo, ja autiotalosta löytyy surmattu klovni. Menneisyyden kauhut heräävät kolmekymmentä vuotta myöhemmin henkiin, kun kaupungilla alkaa jälleen liikkua klovneja. Piinaava trilleri jatkaa koukuttavaa Tuonijoki-sarjaa.
Timo Maisila: Fillarivaras
Pyöräilyyn hurahtanut Elias käynnistää kiihkeän jahdin, kun hänen vaimolta salaa hankkimansa merkkipyörä varastetaan. Musta komedia kuvaa ruuhkavuosia, pyöräilyhulluutta ja miestä, jonka vauhdikkaasta alamäestä jarrut katoavat kokonaan.
Karl Ove Knausgård: Arendal
Syvertin auto hajoaa jäiseen Arendaliin, ja yö kaupungin pimeillä kaduilla nostaa pintaan muistot mahdottomasta rakkaudesta. Mystinen romaani kuvaa menneisyyteensä juuttunutta miestä, joka yrittää löytää paikkansa maailmassa.
Jeneva Rose: Pelästyn joskus itseäni
Spiritistinen istunto vapauttaa maailmaan jotakin pimeää, uusi koti kätkee hyytäviä salaisuuksia ja varastettuihin esineisiin tarttuu vaarallinen kirous. Bestselleristi Jeneva Rosen ensimmäinen kauhutarinakokoelma muuttaa tavalliset paikat painajaisten näyttämöiksi.
Navessa Allen: Uhkapeli
Kostoa janoava Tyler tekee rikkaasta Stellasta kiristysjuonensa pelinappulan. Kun Stella joutuu esittämään Tylerin tyttöystävää, vihamielisyys alkaa muuttua vaaralliseksi vetovoimaksi. BookTok-sensaatioksi noussut Into Darkness -sarja jatkuu kolmannella romaanilla.
Jørn Lier Horst ja Jan-Erik Fjell: Syytös
Podcastaaja Markus Heger kiinnostuu vaimonsa murhasta tuomitusta liikemiehestä, joka vakuuttaa olevansa syytön. Sattumalta Markuksen isä istuu tuomiotaan viereisessä sellissä. Norjalaisten dekkaritähtien rikosromaani johdattaa lukijan true crime -podcastien, ristiriitaisten johtolankojen ja mahdollisen oikeusmurhan maailmaan.
Musiikkikirjat – metallin voimaa ja omintakeisia säveliä
Timo Isoaho: Children of Bodom – Hate Crew
Näyttävä juhlakirja kokoaa yksiin kansiin Children of Bodomin 30-vuotisen taipaleen, yhtyeen tärkeät vaiheet, arkistojen helmet ja ennen julkaisemattomat valokuvat. Erittäin runsaasti kuvitettu teos kunnioittaa suomalaisen metallin jättiläistä ja ilmestyy sekä suomeksi että englanniksi.
Jose Riikonen ja Juha Saunala: Sepi Kumpulainen – Sepi-akatemian syventävät opinnot
Lämmin ja elämänmyönteinen kirja Sepi Kumpulaisesta, erilaisuudesta ja levyteollisuuden yllättäneestä menestyksestä. Huumorin ja omintakeisten laulujen takaa paljastuu mies, jota vastoinkäymiset eivät ole onnistuneet vaientamaan.
Tietokirjat – taiteen rajoja ja historian petoksia
Maj-Lis Pitkänen: Kalervo Palsa – Ei riitä että maalaa kukkia, täytyy maalata myös hirttosilmukoita
Kalervo Palsan läheinen ystävä Maj-Lis Pitkänen kertoo intiimin tarinan rajoja rikkoneesta taiteilijasta, tämän lapsuudesta ja Kittilän ilmapiiristä. Teos on ravisuttava sukellus pohjoiseen mentaliteettiin ja poikkeusyksilön elämään. Vuonna 2027 Palsan syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta, ja Kiasma esittelee hänen taidettaan laajassa näyttelyssä.
Jonathan Freedland: Petturi joukossamme – Kavallus, joka tuhosi Hitlerin vastustajat
Salainen vastarintaryhmä kokoontuu Berliinissä tietämättä, että petturi välittää sen keskeltä tietoja Gestapolle. Trillerimäinen tositarina paljastaa kavalluksen, joka johti Hitlerin vastustajien tuhoon.
Hyvinvointikirjat – tien pohjoisiin voimiin ja tarotin ikiaikaiseen viisauteen
Kirsti Runavik: Shamaanin metsä
Kiehtova teos johdattaa lukijan pohjoiseen luonnontajuun, kansanuskon myytteihin ja shamanistiseen perinteeseen. Matka kulkee tuntureilta aarniometsiin, ja harjoitukset auttavat tutustumaan elementteihin sekä haltijavoimiin.
Susanna Salo: Pohjolan pakka – Kalevalainen tarot
Tarotpakka ja sitä täydentävä kirja yhdistävät Kalevalan sankarit, suomalaisen luontomystiikan ja kansanperinteen tarotin maailmaan. Kattava opaskirja avaa korttien merkityksiä ja opastaa tekemään omia tulkintoja.
Tero Goldenhill: Tarot – Valttien salaisuudet
Visuaalinen teos avaa tarotin historiaa, kuvakieltä ja rikasta symboliikkaa. Kirja seuraa valttikorttien vaiheita renessanssin Italiasta okkultismiin ja nykypäivän tarotiin sekä opastaa lukijaa tulkitsemaan kortteja.
Sarjakuvat – teräviä piikkejä ja Fingerporin hersyvää logiikkaa
Milla Laitinen: Kiroileva siili pistää parastaan
Komea kokoelma-albumi kokoaa yhteen rakastetun siilin terävimmät tokaisut ja samaistuttavimmat hermoromahdukset. Kiroileva siili on purkanut kiukkuaan jo yli 20 vuotta, eikä se ole vieläkään oppinut pitämään suutaan kiinni.
Pertti Jarla: Fingerpori 20
Pertti Jarla kokoaa jälleen yhteen vuoden mehukkaimmat stripit Suomen omintakeisimmasta huumorikaupungista. Fingerporin 20. kokoelman kannessa komeilee kaupunginsihteeri Pentti Valkojäkälä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Sarjakuvat
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaunokirjat
Musiikki
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Children of Bodomin yli 30-vuotinen ura ikuistetaan näyttäväksi Hate Crew -juhlakirjaksi2.11.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Children of Bodom Hate Crew – The Visual History on näyttävä teos pitkäaikaisille faneille, uusille sukupolville ja kaikille, jotka haluavat tietää, miltä Children of Bodomin kansainvälinen ura näytti lavalla ja sen ulkopuolella. Teos esittelee CoB:n ja yhtyeen esiasteen Inearthedin vaiheet monipuolisen ja pitkälti ennen julkaisemattoman visuaalisen materiaalin voimin. Children of Bodom Hate Crew – The Visual History julkaistaan huhtikuussa 2027. Like Kustannus julkaisee kirjan samaan aikaan sekä suomeksi että englanniksi.
Palkittu tietokirjailija Bea Uusma tulee Helsingin Kirjamessuille – uusin teos Valkosaari on huikea jatko rakastetulle Naparetki-kirjalle7.10.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Bea Uusma, tuplasti August-palkittu tietokirjailija, tekee sen taas – Valkosaari on huikea tarina intohimosta, pakkomielteestä ja pohjoisen tutkimusmatkailun vaarallisesta historiasta. Uusma esiintyy Helsingin Kirjamessuilla sunnuntaina 25.10.
Uskallatko kohdata Marraskuun? Thomas Olde Heuveltin mestarillinen kauhuromaani kysyy, mitä olisit valmis uhraamaan onnesi vuoksi5.10.2026 12:50:00 EEST | Tiedote
Kauhistuttavan vaihtokaupan ympärille rakentuva Marraskuu todistaa, että Thomas Olde Heuvelt on astunut kauhukirjallisuuden mestaruusluokkaan jäädäkseen.
Kauhurockin isä Alice Cooper oli vähällä tuhoutua luomansa hirviön mukana29.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Shokeeraava kauhurockin kuningas vai syvästi uskonnollinen perheenisä, bisnesmies ja golffari? Muistelmateoksessaan Paholaisen riivaama rocklegenda Alice Cooper käy keskustelua itsensä ja luomansa hirviön kanssa. Kirja julkaistaan Suomessa ja kansainvälisesti 8.10.2026.
Navessa Allen koukutti suomalaiset dark romanceen21.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Navessa Allenin Into Darkness -sarja on kansainvälinen BookTok-ilmiö: sarjan kirjoja on myyty nyt jo yli viisi miljoonaa kappaletta ja sarjan käännösoikeudet on myyty jo 26 maahan. Suomessakin menestynyt Valot pois saa nyt jatkoa, kun sarjan toinen osa Koukussa ilmestyy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme