Rikoksia, kapinaa ja metallin voimaa – Liken kevät 2027 kulkee omia polkujaan

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Kaunokirjat – tunturien mystiikkaa, murhaavia salaisuuksia ja vaarallista vetovoimaa

Pekka Juntti: Kiven paino

Yksinäinen mies raahaa kesä toisensa jälkeen valtavaa lohkaretta halki tuntureiden. Kun eräänä päivänä Kivenkantajaa ei enää näy, nuori Aarik lähtee selvittämään tämän arvoituksellista menneisyyttä. Vahva pohjoinen romaani yhdistää kaamoksentumman huumorin, mytologian, isättömyyden ja rakkauden.

Tiina Raevaara: Kaupunki jossa kytee kosto

Tuonijoen sirkuksessa syttyy tulipalo, ja autiotalosta löytyy surmattu klovni. Menneisyyden kauhut heräävät kolmekymmentä vuotta myöhemmin henkiin, kun kaupungilla alkaa jälleen liikkua klovneja. Piinaava trilleri jatkaa koukuttavaa Tuonijoki-sarjaa.

Timo Maisila: Fillarivaras

Pyöräilyyn hurahtanut Elias käynnistää kiihkeän jahdin, kun hänen vaimolta salaa hankkimansa merkkipyörä varastetaan. Musta komedia kuvaa ruuhkavuosia, pyöräilyhulluutta ja miestä, jonka vauhdikkaasta alamäestä jarrut katoavat kokonaan.

Karl Ove Knausgård: Arendal

Syvertin auto hajoaa jäiseen Arendaliin, ja yö kaupungin pimeillä kaduilla nostaa pintaan muistot mahdottomasta rakkaudesta. Mystinen romaani kuvaa menneisyyteensä juuttunutta miestä, joka yrittää löytää paikkansa maailmassa.

Jeneva Rose: Pelästyn joskus itseäni

Spiritistinen istunto vapauttaa maailmaan jotakin pimeää, uusi koti kätkee hyytäviä salaisuuksia ja varastettuihin esineisiin tarttuu vaarallinen kirous. Bestselleristi Jeneva Rosen ensimmäinen kauhutarinakokoelma muuttaa tavalliset paikat painajaisten näyttämöiksi.

Navessa Allen: Uhkapeli

Kostoa janoava Tyler tekee rikkaasta Stellasta kiristysjuonensa pelinappulan. Kun Stella joutuu esittämään Tylerin tyttöystävää, vihamielisyys alkaa muuttua vaaralliseksi vetovoimaksi. BookTok-sensaatioksi noussut Into Darkness -sarja jatkuu kolmannella romaanilla.

Jørn Lier Horst ja Jan-Erik Fjell: Syytös

Podcastaaja Markus Heger kiinnostuu vaimonsa murhasta tuomitusta liikemiehestä, joka vakuuttaa olevansa syytön. Sattumalta Markuksen isä istuu tuomiotaan viereisessä sellissä. Norjalaisten dekkaritähtien rikosromaani johdattaa lukijan true crime -podcastien, ristiriitaisten johtolankojen ja mahdollisen oikeusmurhan maailmaan.

Musiikkikirjat – metallin voimaa ja omintakeisia säveliä

Timo Isoaho: Children of Bodom – Hate Crew

Näyttävä juhlakirja kokoaa yksiin kansiin Children of Bodomin 30-vuotisen taipaleen, yhtyeen tärkeät vaiheet, arkistojen helmet ja ennen julkaisemattomat valokuvat. Erittäin runsaasti kuvitettu teos kunnioittaa suomalaisen metallin jättiläistä ja ilmestyy sekä suomeksi että englanniksi.

Jose Riikonen ja Juha Saunala: Sepi Kumpulainen – Sepi-akatemian syventävät opinnot

Lämmin ja elämänmyönteinen kirja Sepi Kumpulaisesta, erilaisuudesta ja levyteollisuuden yllättäneestä menestyksestä. Huumorin ja omintakeisten laulujen takaa paljastuu mies, jota vastoinkäymiset eivät ole onnistuneet vaientamaan.

Tietokirjat – taiteen rajoja ja historian petoksia

Maj-Lis Pitkänen: Kalervo Palsa – Ei riitä että maalaa kukkia, täytyy maalata myös hirttosilmukoita

Kalervo Palsan läheinen ystävä Maj-Lis Pitkänen kertoo intiimin tarinan rajoja rikkoneesta taiteilijasta, tämän lapsuudesta ja Kittilän ilmapiiristä. Teos on ravisuttava sukellus pohjoiseen mentaliteettiin ja poikkeusyksilön elämään. Vuonna 2027 Palsan syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta, ja Kiasma esittelee hänen taidettaan laajassa näyttelyssä.

Jonathan Freedland: Petturi joukossamme – Kavallus, joka tuhosi Hitlerin vastustajat

Salainen vastarintaryhmä kokoontuu Berliinissä tietämättä, että petturi välittää sen keskeltä tietoja Gestapolle. Trillerimäinen tositarina paljastaa kavalluksen, joka johti Hitlerin vastustajien tuhoon.

Hyvinvointikirjat – tien pohjoisiin voimiin ja tarotin ikiaikaiseen viisauteen

Kirsti Runavik: Shamaanin metsä

Kiehtova teos johdattaa lukijan pohjoiseen luonnontajuun, kansanuskon myytteihin ja shamanistiseen perinteeseen. Matka kulkee tuntureilta aarniometsiin, ja harjoitukset auttavat tutustumaan elementteihin sekä haltijavoimiin.

Susanna Salo: Pohjolan pakka – Kalevalainen tarot

Tarotpakka ja sitä täydentävä kirja yhdistävät Kalevalan sankarit, suomalaisen luontomystiikan ja kansanperinteen tarotin maailmaan. Kattava opaskirja avaa korttien merkityksiä ja opastaa tekemään omia tulkintoja.

Tero Goldenhill: Tarot – Valttien salaisuudet

Visuaalinen teos avaa tarotin historiaa, kuvakieltä ja rikasta symboliikkaa. Kirja seuraa valttikorttien vaiheita renessanssin Italiasta okkultismiin ja nykypäivän tarotiin sekä opastaa lukijaa tulkitsemaan kortteja.

Sarjakuvat – teräviä piikkejä ja Fingerporin hersyvää logiikkaa

Milla Laitinen: Kiroileva siili pistää parastaan

Komea kokoelma-albumi kokoaa yhteen rakastetun siilin terävimmät tokaisut ja samaistuttavimmat hermoromahdukset. Kiroileva siili on purkanut kiukkuaan jo yli 20 vuotta, eikä se ole vieläkään oppinut pitämään suutaan kiinni.

Pertti Jarla: Fingerpori 20

Pertti Jarla kokoaa jälleen yhteen vuoden mehukkaimmat stripit Suomen omintakeisimmasta huumorikaupungista. Fingerporin 20. kokoelman kannessa komeilee kaupunginsihteeri Pentti Valkojäkälä.

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