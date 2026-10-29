Timo Furuholm: Keinoja köyhyyskriisin ratkaisemiseksi kyllä löytyisi

Furuholm luki ryhmäpuheessaan ihmisten lähettämiä viestejä siitä, miltä Orpon hallituksen politiikka näyttää arjessa. Tällä hallituskaudella köyhyys on pahentunut Suomessa. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi, työttömyys on ennätyslukemissa, asunnottomuus kasvaa ja ruoka-avun jonot pitenevät.

– Ja mitä tekee oikeistohallitus tässä tilanteessa? Rikkaita omistajia palkitaan miljardiluokan veronalennuksella samalla, kun sairastamisen kuluja nostetaan jälleen kerran. Rydmanin hinnat terveydenhuollossa johtavat siihen, että yhä harvemmalla on enää varaa mennä lääkärille. Sairaaloissa perutaan jo operaatioita, koska ihmisillä ei ole niihin varaa, Furuholm sanoo.

Furuholm muistuttaa, että oikeistohallituksen leikkaukset ovat osuneet isoon joukkoon suomalaisia. Siinä joukossa on lapsiperheitä, opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, pienipalkkaisia duunareita ja työkykynsä menettäneitä.

– Ministeri Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy. Sen jälkeen pienituloisilta on leikattu jokaisessa budjetissa. Ei tullut euron bensaa. Ei tullut 100 000 uutta työpaikkaa. Ei lopetettu velaksi elämistä. Sen sijaan saatiin työttömyys- ja köyhyyskriisi, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan keinoja puuttua köyhyyden pahenemiseen kyllä löytyisi.

– Vasemmistoliitto palauttaisi suojaosat sosiaaliturvaan, lapsikorotuksen työttömyysturvaan ja toteuttaisi indeksikorotukset etuuksiin täysimääräisesti. Myös alas ajettu sosiaalinen asuntotuotanto pitäisi potkaista jälleen käyntiin, jotta ihmisillä olisi tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan Suomeen tarvitaan myös kansallinen kriisimekanismi, jonka kautta voidaan suoraan tukea pienituloisia rahallisesti esimerkiksi polttoaineen tai sähkön hinnan noustessa.

– Me vasemmistoliitossa emme vaadi mahdottomia. Me vaadimme politiikkaa, jolla pidetään kaikki ihmiset mukana. Politiikkaa, joka palvelee tavallisia suomalaisia, ei vain miljonäärejä. Politiikan tehtävä on turvata ihmisarvoinen elämä kaikille – ei vain harvoille, Furuholm sanoo.

Timo Furuholmin ryhmäpuhe 3.11.2026:

Arvoisa puhemies,

Sitaatti alkaa:

“Meillä on vakavasti sairastunut ja vaikeasti vammautunut lapsi. Tälläkin hetkellä istun lastenosastolla ja mietin, miten selviämme taloudellisesti taas tästä reissusta. Meidän vanhempien pitää jättää omat lääkkeet ostamatta ja kiristää vyötä sen vuoksi, että lapsemme saisi elää lapsen arvoista elämää.”

Sitaatti päättyy:

Tältä näyttää Orpon hallituksen politiikka tavallisten suomalaisten arjessa.

Tämä hallituskausi on tarkoittanut köyhyyden (palaamista Suomeen) LISÄÄNTYMISTÄ SUOMESSA. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi, työttömyys on ennätyslukemissa, asunnottomuus kasvaa ja ruoka-avun jonot pitenevät.

Ja mitä tekee oikeistohallitus tässä tilanteessa? Ensi vuoden budjetissa rikkaita omistajia palkitaan miljardiluokan veronalennuksella samalla kun etenkin sairastamisen kuluja nostetaan jälleen kerran. Hyvinvointivaltio Suomessa onkin viime päivinä uutisoitu, että sairaaloissa operaatioita perutaan, koska ihmisillä ei ole niihin varaa.

Rydmanin hinnat terveydenhuollossa johtavat jopa hallituksen oman esityksen vaikutusarvioiden mukaan siihen, että yhä harvemmalla pienituloisella on varaa mennä lääkärille. Ikään kuin sairastuminen olisi oma valinta, josta on syytä rangaista.

Ministeri Purra taas lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy, sen jälkeen pienituloisilta on leikattu jokaisessa budjetissa. Ei tullut euron bensaa. Ei tullut 100 000 uutta työpaikkaa. Ei lopetettu velaksi elämistä. Sen sijaan saatiin 90-luvun lama-aikojen veroinen työttömyys- ja köyhyyskriisi.

Arvoisa puhemies,

Arjen kustannuksien kattamisesta on tullut todella vaikeaa etenkin sille isolle joukolle suomalaisia, joiden vähäiseen sosiaaliturvaan ministeri Purran sakset ovat osuneet. Siinä joukossa on lapsiperheitä, opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, pienipalkkaisia duunareita ja työkykynsä menettäneitä.

Keinoja köyhyyskriisin ratkaisemiseksi on, ja ne eivät edes maksaisi yhtä paljon kuin oikeistohallituksen holtiton ja miljonäärejä suosiva talouspolitiikka. Vasemmistoliitto palauttaisi suojaosat sosiaaliturvaan, lapsikorotuksen työttömyysturvaan ja toteuttaisi indeksikorotukset etuuksiin täysimääräisesti. Myös alas ajettu sosiaalinen asuntotuotanto pitäisi potkaista jälleen käyntiin, jotta ihmisillä olisi tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja. Asunnottomuuden kasvu on sekä inhimillisesti että taloudellisesti täysin kestämätön suunta Suomelle.

Tällä hetkellä moni suomalainen, lähes tulotasosta riippumatta, pohtii sitä, kenelle lankeaa datakeskusbuumin lasku ja nouseeko sähkön hinta, vaikka pääministeri Orpo on muuta luvannut. Oikeistohallitus on tekemässä Suomesta rajoittamatonta mellastuskenttää globaaleille suuryrityksille, emmekä edelleenkään ole saaneet vastauksia siihen kuinka sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta turvataan jatkossa.

Tarvitsemme sitovia valtakunnallisia ehtoja ja sääntelyä hallitsemaan datakeskusten määrää ja toimintaa Suomessa, jotta lasku tästä kaikesta ei kaadu tavallisille suomalaisille. Lisäksi Suomeen tarvitaan kansallinen kriisimekanismi, jonka kautta voidaan suoraan tukea pienituloisia rahallisesti esimerkiksi polttoaineen tai sähkön hinnan noustessa.

Arvoisa puhemies,

Me vasemmistoliitossa emme vaadi mahdottomia, vaan politiikkaa, jolla pidetään kaikki ihmiset mukana. Politiikkaa, joka palvelee tavallisia suomalaisia, ei vain miljonäärejä. Tämän enempää eivät vaadi ne kansalaisetkaan, jotka ovat ahtaalla arjessaan, he joilta ei pitänyt vaatia kohtuuttomuuksia.

Sitaatti alkaa:

“Minulla on ollut työterveyshuolto koko aikuisikäni. Nyt olen jäämässä sote-alalta työttömäksi. Ansiosidonnaisella en pysty jatkossa maksamaan terveydenhuoltokuluja. Olenkin lopettanut mielialalääkitykseni, jotta rahaa jää vuokraan ja ruokaan.”

Sitaatti päättyy.

Hyvä hallitus,

Olen varma siitä, että me Suomessa pystymme parempaan kuin tähän. Meidän päättäjien tehtävä on turvata ihmisarvoinen elämä kaikille - ei vain harvoille.