SDP:n Ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa arjen kustannusten noususta

Herra puhemies,

Tavallisen suomalaisen arki on käynyt yhä vaikeammaksi. Jokainen meistä on huomannut arjen kustannusten nousun.

Kustannusten nousu ei ole yksin hallituksen syytä. Kuitenkin tämänkin hallituksen käsissä on valta valita, ketä se auttaa ja tukee arjen kustannusten noustessa. Tukeako kaikkein suurituloisimpia, suuryrityksiä, vai tukeako tavallisia suomalaisia, jotka kamppailevat hintojen noustessa bensapumpulla, ruokakaupassa ja terveyskeskuksissa.

Orpo-Purran hallituksen valinta on ollut selvä: jättää tavalliset suomalaiset pärjäämään yksin nousevien arjen kustannusten keskelle.

Puhemies,

Hallitus julkisti pakettinsa, jonka piti olla jykevä apu bensanhintojen kanssa kamppaileville. Mutta kävikin niin, että suurin osa suomalaisista ei edes huomaa muutosta arjessaan!

Kaikkein suurin vedätys on, että hallituksen piti helpottaa pitkää työmatkaa ajavien tilannetta. Kävikin ilmi, että suurimmalla osalla työmatkavähennystä hyödyntäviä verotus kiristyy! Siis kiristyy, vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Onhan tämä aika härskiä.

Samaan aikaan rahaa löytyy lähes miljardin suuruiseen yhteisöveron alennukseen, joka julkisuudessakin on todettu olevan vaalikauden huonoin päätös, koska se vähentää verotuloja ja vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista!

Puhemies,

Hallitus lupasi, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia. Samaan aikaan kuitenkin polttoaineet, sähkö, korot, ruoka ja terveydenhuollon maksut kallistuvat ja työttömyys on ennätyskorkealla. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet monien mahdollisuuksia selvitä arjen kustannuksista.

Yhä useampi joutuu tinkimään välttämättömästä. Hallituksen lupaukset ja suomalaisten arki ovat ajautuneet yhä kauemmas toisistaan.

Puhemies,

Hallitusohjelman toimien seurauksena yhä useampi suomalainen voi nyt huonommin. Suomessa köyhyysrajan alapuolella elää yli 30 000 lasta enemmän tämän hallituksen päätösten vuoksi.

Orpo-Purran hallitus on mm. mahdollistanut perusteettomat määräaikaiset työsopimukset, heikentänyt työntekijöiden irtisanomissuojaa, poistanut aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan. Se on leikannut perustoimeentulon perusosaa ja ansioturvaa, poistanut työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosan, heikentänyt työmatkakorvausta ja korottanut terveydenhuollon maksuja tuntuvasti. Oikeisto juhlii näitä suurina saavutuksia. Te olette vieneet monelta tavalliselta suomalaiselta uskon tulevaisuuteen.

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on palauttaa ihmisten toivo paremmasta ja horjunut luottamus tulevaan. Siihen tarvitaan reiluja tekoja arjen kustannusten hallitsemiseksi, todellisuudesta vieraantuneen kurjistamisen sijaan.

Puhemies,

Ihmisiä ei saa nyt jättää pulaan. Siksi sosialidemokraatit ovat esittäneet neljää täsmätoimea sinne, missä hintojen nousu tuntuu eniten.

1. Autetaan työssäkäyviä korottamalla työmatkavähennystä niin, että autoilijat huomaavat sen kukkarossaan. Tällä varmistetaan, että eurot menevät varmasti työssäkäyvien kotitalouksien arjen helpottamiseen.

2. Parannetaan pienituloisten tilannetta palauttamalla työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat. Varmistetaan näin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, niin kuin tekin, arvon hallitus, hallitusohjelmassanne lupasitte.

3. Korotetaan kotitalousvähennystä, mikä tuo helpotusta perheille ja töitä pienyrittäjille.

4. Kohtuullistetaan terveydenhuollon asiakasmaksujen jättikorotuksia, jotta sairastuminen ei koidu kenellekään kohtuuttomaksi taakaksi.

Hallitus on korottanut terveydenhuollon maksuja niin, että esimerkiksi riskiraskauden seurannasta voi kertyä perheelle satojen eurojen lasku ennen lapsen syntymää. Sairaaloissa perutaan leikkauksia, koska potilaat eivät pysty maksamaan kohonneita asiakasmaksuja. Tilanne ei voi jatkua näin.

SDP:n esittämät täsmätoimet toisivat nopeasti helpotusta suomalaisille kotitalouksille. Luottamusta siihen, että arjessa selviää. Ostovoimaa, jotta yrityksille riittää asiakkaita.

Puhemies,

Hallitus vastaa siitä ketä se tukee arjen kustannusten noustessa. SDP:n mielestä tärkeintä on, että tavalliset ihmiset pärjäävät ja luottavat tulevaisuuteen.

On selvää, että Orpo-Purran hallitus on täysin irtaantunut tavallisen suomalaisen arjesta. Siitä kertovat sen arvovalinnat, joiden mukaan hyvätuloiset saavat aina tukia ja verohelpotuksia, vaikka velaksi, mutta tavallisten suomalaisten tilanteen helpottamiseksi ei poliittista tahtoa enää riitä.

Siksi SDP kannattaa edustaja Heinäluoman esittämää epäluottamusesitystä.