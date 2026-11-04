Kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden verovaikutus lähes 900 miljoonaa – samaa suuruusluokkaa kuin alan tuet
4.11.2026 10:00:00 EET | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenyhteisöjen kokonaisverovaikutus oli vuonna 2025 lähes 900 miljoonaa euroa. Summa koostuu yhteisöjen maksamista ja tilittämistä veroista ja maksuista sekä yhteisöjen investointien ja hankintojen muualla taloudessa synnyttämistä verotuloista.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry selvitti jäsentensä kokonaisverovaikutusta vuodelta 2025. Yhteensä KOVAn jäsenyhteisöt raportoivat maksaneensa itse suoraan veroja ja veroluonteisia maksuja 103 miljoonaa euroa. Näistä suurimpia yksittäisiä eriä olivat kiinteistövero (64 miljoonaa euroa), työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (24 miljoonaa euroa) sekä yhteisövero (8 miljoonaa euroa).
Tämän lisäksi KOVAn jäsenyhteisöt tilittivät yhteiskunnalle veroja ja erilaisia maksuja 75 miljoonaa euroa, muun muassa palkkojen ennakonpidätysten ja työntekijöiden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen muodossa. Jäsenten maksamista välillisistä veroista kertyi lisäksi yhteensä 501 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa muodostui yhteisöjen investoinneissaan, hankinnoissaan ja ostoissaan maksamasta, vähennyskelvottomasta arvonlisäverosta.
- KOVAn jäsenyhteisöjen verojalanjälki, eli niiden maksamat ja tilittämät verot ja maksut, on merkittävä: yhteensä 679 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhteisöt maksoivat julkiselle sektorille vuokria ja käyttökorvauksia 99 miljoonaa euroa sekä lainojen korkoja, takausprovisioita ja osinkoja 92 miljoonaa euroa, kertoo KOVAn pääekonomisti Eetu Kauria.
Kokonaisverovaikutuksessa huomioidaan myös toiminnan muualla taloudessa synnyttämät verotulot
Kokonaisverovaikutuksessa otetaan yhteisöjen oman verojalanjäljen lisäksi huomioon niiden toiminnan muualla taloudessa synnyttämät verotulot. Näitä syntyy esimerkiksi yhteisöjen hankintojen ja investointien työllistäessä eri toimialojen yrityksiä sekä näiden yritysten työntekijöiden käyttäessä saamiaan tuloja kulutukseen. Toisin kuin yhteisöjen suoraan maksamat ja tilittämät verot, nämä vaikutukset perustuvat kuitenkin tyypillisesti talouden toimialojen välisiä yhteyksiä kuvaavaan laskennalliseen arvioon.
KOVAn jäsenyhteisöt raportoivat investoineensa vuonna 2025 uudisrakentamiseen yli 800 miljoonaa euroa, peruskorjauksiin lähes 300 miljoonaa euroa ja muihin korjauksiin yli 250 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi kaukolämpöä ostettiin yli 150 miljoonalla eurolla, vesi- ja jätevesipalveluja vajaalla 80 miljoonalla eurolla sekä kiinteistöhuoltopalveluita reilulla 70 miljoonalla eurolla yhteisöjen ulkopuolelta. Muita merkittäviä yksittäisiä hankintaeriä olivat jätehuollon palvelut, siivous ja isännöinti. Esitetyt summat eivät sisällä arvonlisäveroa.
KOVAn jäsenyhteisöjen investointien ja hankintojen muualla taloudessa synnyttämiä verovaikutuksia arvioitiin Tilastokeskuksen, Verohallinnon ja Veronmaksajain Keskusliiton aineistojen perusteella. Laskelman mukaan jäsenyhteisöjen taloudellinen toiminta kerrytti työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja noin 70 miljoonaa euroa, työntekijöiden tuloveroja noin 90 miljoonaa euroa, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuja noin 30 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja noin 20 miljoonaa euroa.
- KOVAn jäsenten kokonaisverovaikutus oli vuonna 2025 lähes 900 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi kaikki yhteiskunnan kysyntä- ja tarjontatuet kaikille valtion tukemille asunnoille olivat vuonna 2025 noin 980 miljoonaa euroa. Mittakaavaa havainnollistaa myös se, että arvioitu kokonaisverovaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin kaikki opintoetuusmenot, jotka olivat viime vuonna runsaat miljardi euroa, Kauria toteaa.
-On kuitenkin huomionarvoista, että kokonaisverovaikutusta koskevat luvut perustuvat tietoihin kyselyyn vastanneilta jäseniltä, joiden asunnot kattavat vain noin 60 prosenttia valtion tukemasta asuntokannasta. Näin ollen ainakin tämän laskelman perusteella valtion tukeman asuntosektori vaikuttaa olevan yhteiskunnalle nettopositiivinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 142 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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