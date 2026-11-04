Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää maksuttoman luentosarjan arjen digitaidoista
4.11.2026 10:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kaikille avoin ja maksuton kolmen luennon sarja tarjoaa käytännönläheistä tietoa verkon turvallisuudesta, tekoälyn mahdollisuuksista sekä digitaalisesta varautumisesta. Luennot pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa marras-joulukuussa 2026, Raastuvankatu 31, auditorio B231.
Luentosarjan tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön tietoa ja taitoja turvalliseen ja sujuvaan digiarkeen. Luennoitsijana toimii Mia Hirvelä, ja luennot pidetään suomen kielellä. Luentosarja sopii kaikenikäisille digipalvelujen käyttäjille eikä edellytä aiempaa teknistä osaamista.
Huijaukset verkossa – tunnista ja suojaudu
Ensimmäinen luento pidetään tiistaina 17.11.2026 klo 18–19.30. Luento käsittelee ajankohtaisia verkkohuijauksia ja antaa käytännön neuvoja niiden tunnistamiseen.
Miten tunnistaa huijausviestit, epäilyttävät puhelut ja valetunnukset? Luennolla opitaan tunnistamaan verkon yleisimpiä huijauksia sekä suojaamaan omia tietoja ja pankkitunnuksia.
Tekoäly arjessa – mitä jokaisen kannattaa tietää
Sarjan toinen luento järjestetään tiistaina 24.11. klo 18–19.30.
Tekoäly on tullut osaksi arkea, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Luennolla tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Samalla tarkastellaan myös tekoälyn rajoituksia, luotettavuutta ja turvallista käyttöä.
Digitaalinen varautuminen – miten pärjätä, jos kaikki ei toimi
Luentosarjan päättää tiistaina 1.12.2026 klo 18–19.30 järjestettävä luento digitaalisesta varautumisesta.
Miten toimia tilanteessa, jos sähkö, netti tai digipalvelut eivät toimi? Luennolla käsitellään digitaalista varautumista käytännönläheisesti. Aiheina ovat muun muassa tärkeiden tietojen säilyttäminen, turvallinen asiointi, varmuuskopiot ja arjen toimintakyky häiriötilanteissa.
Luennoitsija Mia Hirvelä on Vaasan Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja ja sihteeri sekä Someon yrittäjä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suunnittelijaopettaja Riikka Paakkunainen, kansalaisopisto Alma,
puh. 040 5386 564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi
Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa medborgarinstitut Alma ordnar en avgiftsfri föreläsningsserie om digitala färdigheter i vardagen4.11.2026 10:01:00 EET | Pressmeddelande
Den för alla öppna och kostnadsfria föreläsningsserien erbjuder praktisk kunskap om säkerhet på nätet, artificiell intelligens och digital beredskap. Föreläsningarna hålls vid Vasa medborgarinstitut Alma i november-december 2026, Rådhusgatan 31, auditorium B231.
Besvara en enkät om de bästa platserna för mötes- och vilobänkar3.11.2026 13:55:30 EET | Pressmeddelande
Vi vill utveckla trivseln och tillgängligheten i staden genom att placera ut fler mötes- och vilobänkar. Samtidigt arbetar vi också med att göra bänkarna mer åldersvänliga.
Vastaa kyselyyn parhaista paikoista kohtaamis- ja levähdyspenkeille3.11.2026 13:55:16 EET | Tiedote
Haluamme kehittää kaupungin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä lisäämällä kohtaamis- ja levähdyspenkkejä. Kehitämme samalla myös penkkien ikäystävällisyyttä.
KORRIGERAT MEDDELANDE: Närskolan för Västerängen och Forskärr ändras hösten 20273.11.2026 11:15:29 EET | Pressmeddelande
Från och med hösten 2027 är Onkilahden yhtenäiskoulu den nya närskolan för finskspråkiga elever i årskurs 1 i Västerängen och Forskärr. För närvarande är Mustasaaren keskuskoulu närskola, men detta ändras när avtalet mellan Vasa stad och Korsholms kommun upphör.
KORJATTU TIEDOTE: Länsiniityn ja Koskisuon alueen lähikoulu muuttuu syksyllä 20273.11.2026 11:11:54 EET | Tiedote
Syksystä 2027 lähtien Länsiniityn ja Koskisuon suomenkielisten ekaluokkalaisten uusi lähikoulu on Onkilahden yhtenäiskoulu. Tällä hetkellä lähikoulu on Mustasaaren keskuskoulu, mutta tämä järjestely muuttuu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välisen sopimuksen päättyessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme