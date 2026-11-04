Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää maksuttoman luentosarjan arjen digitaidoista

Luentosarjan tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön tietoa ja taitoja turvalliseen ja sujuvaan digiarkeen. Luennoitsijana toimii Mia Hirvelä, ja luennot pidetään suomen kielellä. Luentosarja sopii kaikenikäisille digipalvelujen käyttäjille eikä edellytä aiempaa teknistä osaamista.

Huijaukset verkossa – tunnista ja suojaudu

Ensimmäinen luento pidetään tiistaina 17.11.2026 klo 18–19.30. Luento käsittelee ajankohtaisia verkkohuijauksia ja antaa käytännön neuvoja niiden tunnistamiseen.

Miten tunnistaa huijausviestit, epäilyttävät puhelut ja valetunnukset? Luennolla opitaan tunnistamaan verkon yleisimpiä huijauksia sekä suojaamaan omia tietoja ja pankkitunnuksia.

Tekoäly arjessa – mitä jokaisen kannattaa tietää

Sarjan toinen luento järjestetään tiistaina 24.11. klo 18–19.30.

Tekoäly on tullut osaksi arkea, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Luennolla tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Samalla tarkastellaan myös tekoälyn rajoituksia, luotettavuutta ja turvallista käyttöä.

Digitaalinen varautuminen – miten pärjätä, jos kaikki ei toimi

Luentosarjan päättää tiistaina 1.12.2026 klo 18–19.30 järjestettävä luento digitaalisesta varautumisesta.

Miten toimia tilanteessa, jos sähkö, netti tai digipalvelut eivät toimi? Luennolla käsitellään digitaalista varautumista käytännönläheisesti. Aiheina ovat muun muassa tärkeiden tietojen säilyttäminen, turvallinen asiointi, varmuuskopiot ja arjen toimintakyky häiriötilanteissa.

Luennoitsija Mia Hirvelä on Vaasan Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja ja sihteeri sekä Someon yrittäjä.