Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää maksuttoman luentosarjan arjen digitaidoista

4.11.2026 10:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kaikille avoin ja maksuton kolmen luennon sarja tarjoaa käytännönläheistä tietoa verkon turvallisuudesta, tekoälyn mahdollisuuksista sekä digitaalisesta varautumisesta. Luennot pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa marras-joulukuussa 2026, Raastuvankatu 31, auditorio B231.

Luentosarjan tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön tietoa ja taitoja turvalliseen ja sujuvaan digiarkeen. Luennoitsijana toimii Mia Hirvelä, ja luennot pidetään suomen kielellä. Luentosarja sopii kaikenikäisille digipalvelujen käyttäjille eikä edellytä aiempaa teknistä osaamista.

Huijaukset verkossa – tunnista ja suojaudu

Ensimmäinen luento pidetään tiistaina 17.11.2026 klo 18–19.30. Luento käsittelee ajankohtaisia verkkohuijauksia ja antaa käytännön neuvoja niiden tunnistamiseen.

Miten tunnistaa huijausviestit, epäilyttävät puhelut ja valetunnukset? Luennolla opitaan tunnistamaan verkon yleisimpiä huijauksia sekä suojaamaan omia tietoja ja pankkitunnuksia.

Tekoäly arjessa – mitä jokaisen kannattaa tietää

Sarjan toinen luento järjestetään tiistaina 24.11. klo 18–19.30.

Tekoäly on tullut osaksi arkea, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Luennolla tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin erilaisten käytännön esimerkkien kautta. Samalla tarkastellaan myös tekoälyn rajoituksia, luotettavuutta ja turvallista käyttöä.

Digitaalinen varautuminen – miten pärjätä, jos kaikki ei toimi

Luentosarjan päättää tiistaina 1.12.2026 klo 18–19.30 järjestettävä luento digitaalisesta varautumisesta.

Miten toimia tilanteessa, jos sähkö, netti tai digipalvelut eivät toimi? Luennolla käsitellään digitaalista varautumista käytännönläheisesti. Aiheina ovat muun muassa tärkeiden tietojen säilyttäminen, turvallinen asiointi, varmuuskopiot ja arjen toimintakyky häiriötilanteissa.

Luennoitsija Mia Hirvelä on Vaasan Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja ja sihteeri sekä Someon yrittäjä.

Avainsanat

vaasan kaupunkikansalaisopisto

Yhteyshenkilöt

Suunnittelijaopettaja Riikka Paakkunainen, kansalaisopisto Alma,
puh. 040 5386 564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi

Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye