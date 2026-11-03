Korjattu tiedote: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma etenee aluevaltuustoon
3.11.2026 13:02:24 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 3.11.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman ja hyvinvointisuunnitelman aluevaltuuston käsittelyyn 16.11.2026.
Aluehallitus lähettää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman aluevaltuustoon
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuoteen 2030 asti ja toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin.
Aluehallitus käsitteli tulevaisuuslautakunnan hyväksymää suunnitelmaa, johon tehtiin lautakunnassa muutoksia lausuntokierroksen palautteen perusteella. Tulevaisuuslautakunta muun muassa pienensi omaishoidon tuen palkkioihin tehtäviä leikkauksia ja päätti säilyttää vammaisten henkilöiden työosuusrahat.
Aluehallitus kävi suunnitelmasta keskustelun ja äänesti muutamasta kohdasta.
Pohjaesitys pysyi voimassa ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyystavoitetta, asunnottomien palvelukeskuksen toimintaa ja uusia lastensuojeluyksiköitä koskevissa äänestyksissä.
Äänestyksessä hyväksyttiin muutosesitys, jonka mukaan Haapaveden kuntoutusyksikön jatko ja paikkamäärä arvioidaan yhdessä Siikalatvan palveluverkkokokonaisuuden kanssa vuoden 2027 alussa siten, että alueen kuntoutusyksiköiden paikkamäärä vastaa jatkossa alueen tarvetta.
Muutoksen myötä järjestämissuunnitelman sopeuttamisvaikutus on 16,05 miljoonaa euroa vuodelle 2027.
Seuraavaksi suunnitelma etenee aluevaltuuston päätöksentekoon 16.11.2026.
Lue lisää tulevaisuuslautakunnan tiedotteesta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma etenee tulevaisuuslautakunnasta aluehallitukseen - Pohde
Hyvinvointisuunnitelma täydentää Pohteen strategiaa ja järjestämissuunnitelmaa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2027–2030 on valmisteltu keväästä lähtien yhdessä asukkaiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden edustajien kanssa. Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta on ohjannut suunnitelman valmistelua.
Suunnitelma on Pohteen strategiaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa täydentävä lakisääteinen asiakirja, joka keskittyy ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Aluehallitus käsitteli hyvinvointisuunnitelmaa ja päätti lähettää sen aluevaltuustoon 16.11.2026.
Lue lisää hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokoustiedotteesta: Hyvinvointisuunnitelmaa päivitettiin lausuntojen ja palautteiden pohjalta – käsittely jatkuu aluehallituksessa - Pohde
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
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Tulevaisuuslautakunnan ja yksilöasioiden jaoston 1 kokoonpanojen väliaikaiset järjestelyt
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Eropyyntö tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä, Tanja Tiainen
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Päätös option käyttöönotosta – Terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden palveluntuottajarekisterin sisäinen kilpailutus - Luokka 4 Psykoterapiapalvelut
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Hankintaoikaisut aluehallituksen hankintapäätöksiin 11.8.2026 koskien vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluntuottajarekisteriä
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Oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtajan päätökseen 11.9.2026 koskien Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttamista
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Asiasta äänestettiin, ja pohjaesitys pysyi voimassa äänin 9–4.
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Aluevaltuuston 14.9.2026 päätösten toimeenpano
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Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.11.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Korjaus kello 13.01: Aiemmassa tiedotteessa puhuttiin virheellisesti Haapajärven kuntoutusyksiköstä. Kyseessä on Haapaveden kuntoutusyksikkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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