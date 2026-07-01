VAKS2026 kokoaa ammatillisen koulutuksen johdon Tampereelle
3.11.2026 13:38:55 EET | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote
Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari VAKS2026 järjestetään Tampere-talossa 10.–11.11.2026. Kaksipäiväinen seminaari kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät keskustelemaan koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Seminaarin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.
Yhteistyö ja tulevaisuus seminaarin pääteemoina
VAKS2026-seminaarin pääteema on yhteistyö ja tulevaisuus. Seminaarin avaa Tampereen pormestari Ilmari Nurminen. Psykologian professori, emerita Liisa Keltikangas-Järvinen ohjaa kuulijoita itsekkyyden ajasta kohti yhteisöllisyyttä. Opetusministeri Anders Adlercreutzin videotervehdys luo katsauksen ammatillisen koulutuksen nykytilaan. Äänessä ovat myös nykyiset ja ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuneet opiskelijat. Työelämänedustajat kertovat konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen kanssa.
Tiistaina 10.11. keskitytään opiskelijahyvinvointiin ja työelämäyhteistyöhön
Ensimmäisen seminaaripäivän teemoja ovat opiskelijahyvinvointi, oppimisen tuki ja opiskelijoiden ohjaus. Lisäksi käsitellään työelämäyhteistyötä käytännön esimerkkien kautta. Mukana on muun muassa sosiaali- ja terveysalan, teollisuuden ja palvelualojen työelämäedustajia.
Keskiviikona 11.11. katse vaikuttavuudessa ja tulevaisuudessa
Seminaarin toisena päivänä tarkastellaan koulutuksen vaikuttavuutta mm. Pirkanmaalla kehitetyn ennakointimallin avulla. Valmistuneiden opiskelijoiden tarinat havainnollistavat, kuinka merkittävä ammatillinen koulutus on yksilön kasvulle. Työelämäesimerkki kuvaa sitä, kuinka koulutus on osa kasvun ketjua yritykselle.
Katse suunnataan myös ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen rahoituksen näkökulmasta.
Lisätietoja seminaarista ja ohjelmasta verkkosivuilta: vaks2026.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva KauraViestinnänsuunnittelija, TreduPuh:040 121 7326eeva.kaura@tampere.fi
Emilia AakkoViestinnän suunnittelija, TAKKPuh:044 790 6483emilia.aakko@takk.fi
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Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
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