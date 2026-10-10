Tuomaan Markkinat tarjoaa jouluisia elämyksiä kaikille aisteille

Helsingin sydämeen Senaatintorille rakentuva Tuomaan Markkinat on kaupungin näyttävin ulkoilmassa järjestettävä joulutori. Tuomaan Markkinoilla on jälleen luvassa herkullisia ruokaelämyksiä, pientuottajien uniikkeja lahjoja ja käyttötavaroita sekä tietysti jouluista ohjelmaa. Perheen pienimpien suosikiksi noussut maksuton, valaistu karuselli sekä ruokailukatoksin varustettu Ravintolapiha takaavat koko perheen viihtymisen. Musiikkiesitysten ja joulupukin odotettujen vierailujen lisäksi ohjelmassa on raikas juoksutapahtuma, tunnelmallinen joulusauna sekä musavisaa ja bingoa yhdistävä BängerBingo.

Tuttuja ja yllättäviä makuelämyksiä Ravintolapihalla

Suosittu, anniskelualueena toimiva Ravintolapiha lämmittimin varustettuine ruokailukatoksineen ja markkinoiden houkutusten täyttämät Lahjakujat kutsuvat nauttimaan ylenpalttisesta makeiden ja suolaisten herkkujen sekä jouluisten juomien valikoimasta.

Suursuosioon nousseiden ravintoloiden joukossa ovat aiemmilta vuosilta tutut, rakastetut toimijat, ja valikoimaa täydentävät huipputason tulokkaat. Bakerika tuo torille herkulliset biscoffit, kaakaot, piparkakut ja maustetut glögit, ravintola ELM luovuudella loihditut riisipuurot ja glögit terästyksellä ja ilman. Korttelibistro Vinteron valikoimista löytyvät maineikas spelttirisotto ja suussasulavat blinit yhteensopivien artesaanijuomien ja viinien kera.

Kaikkiaan noin 20 ravintola- ja kahvilatoimijan valikoimista löytyvät tietysti hartaasti odotetut, maustetut joulupuurot, paikan päällä paistetut sipsit ja Ahvenanmaan pannukakut, maukkaat kala- ja riistaherkut sekä karjalanpiirakat, sultsinat, vohvelit ja cookiet. Herkkuhekuman kruunaavat erilaiset hunajat, sinapit, chilikastikkeet, silakkamarinadit, hillot ja hyytelöt sekä maustetut glögit, kahvit ja muut jouluiset juomat.

Tuomaan Markkinoiden ruokatarjonnassa huomioidaan luomu- ja lähiruoan lisäksi kasvis- ja vegaaniruoka sekä erikoisruokavaliot, ja useita annoksia voi ottaa myös mukaan. Hävikkiruoan hyödyntämisessä tehdään yhteistyötä Stadin Safkan kanssa.

Yksilöllisiä lahjaideoita ja uutuutena hyväntekeväisyysmökki

Lahjakujien laadukkaista ja monipuolisista valikoimista voi löytää yksilöllisiä vaihtoehtoja niin omaan käyttöön kuin pukinkonttiin. Valikoima on laaja, sillä osa myyntipaikoista on jälleen varattu viikoittain vaihtuville myyjille.

Lahjakujilta saa esimerkiksi käsin valettuja kynttilöitä, kransseja, keramiikkaa ja mehiläisvahatuotteita, leluja ja lautapelejä, käsin tehtyjä alpakka-, villa-, nahka- ja hahtuvatuotteita sekä lasi- ja metalliesineitä. Valikoimissa on myös valmiisiin lahjapaketteihin pakattuja suklaakonvehteja, suosittuja polkakarkkeja, karkkikeppejä ja muita makeisia, kahvia ja glögiä niin paikan päällä nautittavaksi kuin pukinkonttiin hankittavaksi, kynttilänjalkoja, tuikkukuppeja sekä muita koriste- ja käyttöesineitä.

Tuomaan Markkinoilla voi paitsi nauttia myös tehdä hyvää. Pieniä lahjaostoksia ja lahjoituksia voi tehdä hyväntekeväisyysmökissä, jossa toiminnastaan kertovat Ukrainalaiset Suomessa, Vailla vakinaista asuntoa sekä Aseman lapset.

Ohjelmaa musiikkiesityksistä joulupukkiin ja bingosta saunaan

Tuomaan Markkinoilla joulutunnelmaa nostattaa entistäkin monipuolisempi ohjelmasisältö. Rennompaa fiilistä Senaatintorille luovat esimerkiksi We Jazz DJ:iden ja DJ-kollektiivi Markkinavaon jouluiset setit sekä rento, jouluinen BängerBingo eli musiikkibingo, jossa numerot vaihtuvat bängereihin ja täysrivi syntyy soitettuja biisejä mahdollisimman nopeasti tunnistamalla.

Jouluiset laulut ja sävelmät kuuluvat tietysti olennaisena osana joulutorin tunnelmaan. Luvassa on muun muassa a cappella -yhtyeiden CALLA ja Popkorni taituruutta sekä Kallion ääni -kuoron, Helsingin Helmi -kuoron ja Showkuoro Aventurin sulosäveliä. Joulupukki on tavattavissa useamman kerran viikossa, ja markkinatunnelman kruunaavat perinteiset Ylioppilaiden soihtukulkue 6. joulukuuta sekä Lucia-kulkue 13. joulukuuta.

Tuomaan Markkinoiden avajaispäivänä perjantaina 27.11. Helsingin pormestari Daniel Sazonov avaa joulumarkkinat ja kuusen valot syttyvät klo 18. Joulupukki on tavattavissa kello 16–19, ja CALLA-yhtye kutsuu pysähtymään joulumusiikin äärelle kello 17.30 alkaen.

Tänä vuonna Tuomaan Markkinoiden kävijät pääsevät myös saunomaan torin tunnelmassa, kaupungin jouluvalojen tuikkeessa. Uniikki saunaelämys tarjoaa kävijöille mahdollisuuden pysähtyä joulukiireiden keskellä poikkeuksellisella tavalla. Tunnin mittaisen sekasaunavuoron voi varata 10 eurolla ja yksityisen saunavuoron 80 eurolla osoitteessa saunat.fi Osa vuokratuotosta ohjataan hyväntekeväisyyteen.

Uutta ohjelmassa on myös tiistaina 1.12. toteutettava tonttujuoksu. Ilmoittautuminen tonttujuoksuun alkaa 18.11. klo 9 osoitteessa tuomaanmarkkinat.fi

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 27.11.–22.12.2026 su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy. Tuomaan Markkinoiden yhteistyökumppani on Saarioinen.