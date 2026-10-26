Talvihoitokausi on käynnistynyt Kaakkois-Suomessa
4.11.2026 08:35:36 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Maanteiden hoitourakoitsijoiden talvipäivystys on alkanut, ja se tarkoittaa 24/7 valmiutta Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.
Väylävirasto ja alueelliset elinvoimakeskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden, ja maanteiden kunnossapito pyrkii minimoimaan talven tuomat yllätykset tien päällä.
Kaakon alueen hoitourakoitsijoilla on alkanut talvihoitopäivystys 1.10.2026. Päivystys tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa. Talvihoitokausi päättyy 30.4.
"Kelien lämmettyä uudelleen ei talvihoitotöille ole ollut tarvetta lokakuun alun suolauslähtöjen jälkeen", kertoo kunnossapitovastaava Henri Aaltonen. Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumenauraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.
Kaikkia teitä ei hoideta samalla tavalla
Maantiet on jaettu kuuteen eri talvihoitoluokkaan tien liikennemäärän, raskaan liikenteen osuuden sekä sen yhteiskunnallisen ja liikenteellisen merkityksen mukaan. Korkeimman hoitoluokan teillä auraus ja liukkaudentorjunta aloitetaan hyvin nopeasti, usein parin tunnin sisällä säänmuutoksesta. Alemman hoitoluokan teillä suolan sijasta käytetään usein hiekoitusta tai annetaan tien pinnan olla lumipolanteella, jolloin autoilijoiden on varauduttava huomattavasti talvisempiin ja liukkaampiin oloihin.
Aaltosen mukaan teiden kunnossapidon kannalta toiveissa on pitkä yhtenäinen pakkasjakso; se on tiestön talvihoidon kannalta kaikkein optimaalisin keliolosuhde.
Sää on tällä hetkellä hyvin syksyistä eli päivä- ja yölämpötilat ovat plussalla.
”Työt ovat painottuneet mm. aurausviittojen asettamiseen sekä sorateiden hoitoon. Myös esimerkiksi liikennemerkkitöitä voidaan vielä jatkaa normaalisti sään ollessa plussalla”, kertoo Aaltonen.
”Talvikunnossapidosta huolimatta tiet voivat olla ajoittain lumisia tai liukkaita. Tienkäyttäjien tulee varautua vaihteleviin olosuhteisiin, pitää turvavälit riittävinä ja mitoittaa ajonopeus kulloisenkin kelin mukaisesti”, Aaltonen muistuttaa.
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Yhteyshenkilöt
- Kunnossapitovastaava Henri Aaltonen, p. 0295 020 934, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
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Linkit
- Lue lisää teiden talvihoidosta ja katso, mihin talvihoitoluokkaan käyttämäsi tie kuuluu
- Tarkista ajokeli ja talvikunnossapidon tilanne Liikennetilanne-palvelusta
- Maanteiden hoitourakoitsijat kartalla
- Kävelyn ja pyöräilyn väylien talvikunnossapito
- Anna palautetta maanteiden talvikunnossapidosta Palauteväylässä
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