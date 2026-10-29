Huippukapellimestari Dalia Stasevskan elämän innoittama lastenkirja ilmestyy keväällä
3.11.2026 13:36:26 EET | Tammi | Tiedote
Tammi julkaisee keväällä kuvakirjan Dalian laulu – Dalia Stasevskan elämän innoittamana. Teos on saanut inspiraationsa huippukapellimestari Dalia Stasevskan poikkeuksellisesta elämästä ja intohimoisesta suhteesta musiikkiin. Kirjan kirjoittaa Kaisa Happonen ja kuvittaa Marika Maijala. Molemmat ovat palkittuja, pitkän linjan tekijöitä. Kirja ilmestyy 13.4.2027, ja siihen liittyen on suunnitteilla orkesteritapahtumia.
Dalian laulu -kirjan takana on varsinainen unelmatiimi: maailmankuulu kapellimestari Dalia Stasevska, palkittu kirjailija Kaisa Happonen sekä maailmalla tunnettu kuvittaja Marika Maijala.
Dalian laulu kertoo pienestä tytöstä, joka seuraa unelmaansa. Hän tuntee olevansa musiikkia, varpaista hiusten latvoihin asti. Tarinan edetessä sisäinen melodia kasvaa ja voimistuu sinfoniaorkesterin ilmaisuvoimaiseksi pauhuksi.
Dalia Stasevska kertoo, että luovuus ja taide ovat olleet ydinasioita hänen elämässään lapsuudesta saakka. Vähävaraisen maahanmuuttajaperheen lapselle kirjasto ja pääsy kirjojen ja musiikin maailmaan mahdollistivat väylän ilmaista itseään. Suomalaisukrainalainen Stasevska kertoo, että monikulttuurinen tausta on ollut hänen salainen supervoimansa, joka on muovannut kokemusta ihmisyydestä ja maailmasta.
Ajatus perinteisestä elämäkerrasta ei ole hänestä tuntunut luontevalta, mutta kun syntyi ajatus lastenkirjasta, Stasevska innostui välittömästi. ”Lapsi ei aina tarvitse sanoja tullakseen kuulluksi – taide ja musiikki voivat avata väylän suoraan sisimpään. Musiikki oli minun turvapaikkani ja salainen maailmani. Lapsi kantaa jo syntyessään koko minuutensa siemeniä – hän on yhtä aikaa sekä lapsi että jo täysi oma itsensä. Toivon tämän kirjan antavan lapsille rohkeutta luottaa omaan voimaansa ja kurkottaa kohti unelmiaan, mutta myös muistuttavan meitä aikuisia ilmaisun tärkeydestä, leikin voimasta ja siitä, ettei omaa sisäistä lasta tarvitse koskaan kadottaa.”
Kirjaprojektin ansiosta Happonen ja Maijala pääsivät seuraamaan Dalia Stasevskaa BBC:n orkesterin edessä. Happonen kuvailee, kuinka suuret voimat tuntuivat liikkuvan Stasevskan lävitse: ”Oli kunnia kirjoittaa tämä teos Dalian elämän ja voiman innoittamana. Olen iloinen, että tekstistä syntyi juuri satu, sillä lapsen mielikuvituksessa mikään ei ole mahdotonta. Nuoren Dalian syvä usko omaan unelmaan oli hätkähdyttävän vahva. Oman mielen vapaus, keskittyneisyyden tila ja unelmat ovat vaalimisen ja puolustamisen arvoisia. Tarina päättyy forteen – pieni lapsi voi olla pauhu!”
Kirjan kuvituksesta vastaa palkittu kuvittaja Marika Maijala, jonka työtä sekä Stasevska että Happonen ovat pitkään ihailleet. ”Tarinassa lapsen ääni soi vahvana ja vapaana. Kuvat elävät mielessäni väreinä ja musiikkina”, Maijala kuvailee projektia.
Ensi vuodelle on suunnitteilla myös kirjaan liittyviä orkesteritapahtumia. Kirjasta ilmestyy ruotsinkielinen käännös samanaikaisesti Förlagetin julkaisemana.
Tekijät:
DALIA STASEVSKA toimii BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailevana kapellimestarina. Suomessa hänet tunnetaan myös aiemmasta toimestaan Lahden sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina ja kansainvälisen Sibeliusfestivaalin taiteellisena johtajana 2021–2025.
KAISA HAPPONEN on palkittu lasten- ja nuortenkirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle. Ennen kirjailijan uraansa hän työskenteli Yle Lapsissa tuottajana, ohjaajana ja käsikirjoittajana.
MARIKA MAIJALA on palkittu työstään lastenkirjojen kuvittajana mm. Kuvitustaiteen valtionpalkinnolla (2020) ja Vuoden Kuvittaja 2024 -palkinnolla. Hänen kuvituksiaan on julkaistu yli 20 maassa.
Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:
Viestintäpäällikkö Johanna Harkkila / Tammi / johanna.harkkila@tammi.fi / 041 4497274
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