Suomen Salibandyliitto ry

Salibandymiehet Tampereen MM-kotikisoihin valittu – mukana neljä ensikertalaista

3.11.2026 13:16:55 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

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Suomen joukkue Tampereella 5. – 13.12. pelattavaan salibandyn miesten MM-turnaukseen on nimetty. Maailmanmestaruutta puolustava Suomi kohtaa alkulohkossaan Sveitsin, Norjan sekä Latvian.

Suomen MM-joukkueeseen nimettiin kaksi maalivahtia, 18 kenttäpelaajaa ja lisäksi 10 varapelaajaa, joista joukkuetta on mahdollista täydentää loukkaantumistilanteissa.

Ryhmän kokeneimpia ovat seitsemänsiin MM-kisoihinsa lähtevät Eemeli Salin ja Nico Salo. Ensimmäinen MM-turnaus on edessä Antti Suomelalla, Otto Kilvellä, Markus Markkolalla ja Riku Hakasella. Nyt nimetyistä 20 pelaajasta 16 oli voittamassa kultaa kaksi vuotta sitten Malmössä.

Tampereen MM-lohkot

Lohko A: Suomi, Latvia, Norja ja Sveitsi
Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia ja Tshekki
Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa ja Viro
Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada ja Tanska

Suomen alkulohko-ottelut sekä tärkeimmät jatko-ottelut:

La 5.12. klo 19.00 Suomi–Sveitsi
Su 6.12. klo 14.00 Suomi–Norja
Ti 8.12. klo 19.00 Latvia–Suomi

To 10.12. klo 16.30 Puolivälierä 3
To 10.12. klo 19.30 Puolivälierä 1
Pe 11.12. klo 16.00 Puolivälierä 4
Pe 11.12. klo 19.00 Puolivälierä 2
La 12.12. klo 16.45 Välierä 1
La 12.12. klo 19.45 Välierä 2
Su 13.12. klo 14.00 Pronssiottelu
Su 13.12. klo 17.15 Loppuottelu

MM-kisasivuille

Aiemmin lähes loppuunvarattuun Nokia Arenan finaaliviikonloppuun on syksyllä vapautettu lisää lippuja.

Lippukauppaan ja fanituotekauppaan

Suomi puolustaa Tampereella kultaa kaadettuaan kahden vuoden takaisessa loppuottelussa Malmössä Ruotsin jatkoajalla 5-4. Tuolloin Suomi nousi 0–4-tappioasemasta tasoihin ja lopulta kultaan Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla.

Salibandyn miesten MM-tittelistä on pelattu vuodesta 1996 alkaen 15 kertaa. Suomella on turnauksista viisi MM-kultaa (2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024), seitsemän hopeaa ja kolme pronssia. Ruotsi on kymmenellä maailmanmestaruudellaan ja viidellä hopeallaan lajimaista menestynein.

Suomen MM-joukkue
Ikä Seura Kasvattajaseura MM-turnaukset Maaottelut M S P
Maalivahdit
63 Markus Laakso 31 Esport Oilers, Espoo Tapanilan Erä 1 27 0 0 0
91 Oskari Fälden 26 Floorball Thurgau (SUI) TPS 3 56 0 0 0
Kenttäpelaajat
2 Aaro Astala 29 Esport Oilers Pakilan Visa 2 46 18 14 32
9 Eemeli Salin 36 Classic, Tampere Uudenkaupungin Salibandy 6 131 71 76 148
10 Oskari Heikkilä 29 Classic, Tampere Classic 3 56 29 17 46
18 Antti Suomela 28 Esport Oilers, Espoo OLS 0 11 2 3 5
20 Nico Salo 32 Classic, Tampere Classic 6 120 40 61 101
21 Heikki Iiskola 28 Växjö Vipers (SWE) SB Vantaa 1 23 23 7 30
22 Eemeli Akola 27 Växjö Vipers (SWE) FBC Karhut 2 50 11 15 26
23 Otto Kilpi 24 Nykvarns IF (SWE) FoSu 0 7 1 1 2
33 Miska Mäkinen 30 Esport Oilers, Espoo Tikkurilan Tiikerit 1 33 4 20 24
70 Joona Rantala 27 Classic, Tampere Taipalsaaren Kisa 2 60 41 39 80
71 Luukas Hyvärinen 21 OLS, Oulu Tapanilan Erä 1 28 19 30 49
73 Justus Kainulainen 27 Zug United (SUI) Hollolan Urheilijat-46 3 65 65 28 93
79 Juuso Ahola 23 Nokian KrP Karhut 1 33 31 20 51
81 Otto Lehkosuo 29 Westend Indians, Espoo Pakilan Visa 3 65 13 27 40
86 Nico Jonaeson 32 Nokian KrP SCH 1 30 5 11 16
88 Alpo Laitila 24 SPV, Seinäjoki Classic 1 38 14 12 26
95 Markus Markkola 30 Esport Oilers, Espoo Kirkkojärven Loiske 0 7 1 1 2
97 Riku Hakanen 25 SPV, Seinäjoki Woodcutters 0 15 5 6 11
Varapelaajat
1 Santtu Strandberg (mv) 35 Växjö Vipers (SWE) Tapanilan Erä 0 24 0 0 0
3 Jere Niemelä 26 Westend Indians, Espoo NST 2 34 3 6 9
4 Konsta Tykkyläinen 28 Classic, Tampere Pirkat 2 40 11 10 21
14 Samuli Junnila 23 Westend Indians, Espoo Westend Indians 0 6 4 3 7
15 Juho Repo 24 SPV, Seinäjoki Tikkurilan Tiikerit 0 12 4 4 8
19 Jani Rauhala 26 Westend Indians, Espoo SSV 0 10 1 1 2
32 Teppo Liukkonen (mv) 22 SPV, Seinäjoki SB Welhot 0 3 0 0 0
44 Mikko Laakso 28 Nokian KrP SCH 0 22 6 9 15
90 Waltteri Vesterinen 24 Esport Oilers, Espoo TPS 0 25 12 14 26
93 Jasper Auvinen 24 Esport Oilers, Espoo M-Team 0 4 3 3 6
Taustat
Esa Jussila Päävalmentaja
Antti Vartiainen Valmentaja
Jori Isomäki Valmentaja
Jarno Ihme Maalivahtivalmentaja
Juuso Kilpikoski Fysioterapeutti
Antti Ylinen Fysioterapeutti
Jari Oksanen Joukkueenjohtaja

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

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