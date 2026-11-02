Salibandymiehet Tampereen MM-kotikisoihin valittu – mukana neljä ensikertalaista

Suomen MM-joukkueeseen nimettiin kaksi maalivahtia, 18 kenttäpelaajaa ja lisäksi 10 varapelaajaa, joista joukkuetta on mahdollista täydentää loukkaantumistilanteissa.

Ryhmän kokeneimpia ovat seitsemänsiin MM-kisoihinsa lähtevät Eemeli Salin ja Nico Salo. Ensimmäinen MM-turnaus on edessä Antti Suomelalla, Otto Kilvellä, Markus Markkolalla ja Riku Hakasella. Nyt nimetyistä 20 pelaajasta 16 oli voittamassa kultaa kaksi vuotta sitten Malmössä.

Tampereen MM-lohkot

Lohko A: Suomi, Latvia, Norja ja Sveitsi

Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia ja Tshekki

Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa ja Viro

Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada ja Tanska

Suomen alkulohko-ottelut sekä tärkeimmät jatko-ottelut:

La 5.12. klo 19.00 Suomi–Sveitsi

Su 6.12. klo 14.00 Suomi–Norja

Ti 8.12. klo 19.00 Latvia–Suomi

To 10.12. klo 16.30 Puolivälierä 3

To 10.12. klo 19.30 Puolivälierä 1

Pe 11.12. klo 16.00 Puolivälierä 4

Pe 11.12. klo 19.00 Puolivälierä 2

La 12.12. klo 16.45 Välierä 1

La 12.12. klo 19.45 Välierä 2

Su 13.12. klo 14.00 Pronssiottelu

Su 13.12. klo 17.15 Loppuottelu

MM-kisasivuille

Aiemmin lähes loppuunvarattuun Nokia Arenan finaaliviikonloppuun on syksyllä vapautettu lisää lippuja.

Lippukauppaan ja fanituotekauppaan

Suomi puolustaa Tampereella kultaa kaadettuaan kahden vuoden takaisessa loppuottelussa Malmössä Ruotsin jatkoajalla 5-4. Tuolloin Suomi nousi 0–4-tappioasemasta tasoihin ja lopulta kultaan Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla.

Salibandyn miesten MM-tittelistä on pelattu vuodesta 1996 alkaen 15 kertaa. Suomella on turnauksista viisi MM-kultaa (2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024), seitsemän hopeaa ja kolme pronssia. Ruotsi on kymmenellä maailmanmestaruudellaan ja viidellä hopeallaan lajimaista menestynein.

Suomen MM-joukkue