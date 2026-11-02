Salibandymiehet Tampereen MM-kotikisoihin valittu – mukana neljä ensikertalaista
3.11.2026 13:16:55 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen joukkue Tampereella 5. – 13.12. pelattavaan salibandyn miesten MM-turnaukseen on nimetty. Maailmanmestaruutta puolustava Suomi kohtaa alkulohkossaan Sveitsin, Norjan sekä Latvian.
Suomen MM-joukkueeseen nimettiin kaksi maalivahtia, 18 kenttäpelaajaa ja lisäksi 10 varapelaajaa, joista joukkuetta on mahdollista täydentää loukkaantumistilanteissa.
Ryhmän kokeneimpia ovat seitsemänsiin MM-kisoihinsa lähtevät Eemeli Salin ja Nico Salo. Ensimmäinen MM-turnaus on edessä Antti Suomelalla, Otto Kilvellä, Markus Markkolalla ja Riku Hakasella. Nyt nimetyistä 20 pelaajasta 16 oli voittamassa kultaa kaksi vuotta sitten Malmössä.
Tampereen MM-lohkot
Lohko A: Suomi, Latvia, Norja ja Sveitsi
Lohko B: Ruotsi, Saksa, Slovakia ja Tshekki
Lohko C: Singapore, Slovenia, Thaimaa ja Viro
Lohko D: Filippiinit, Japani, Kanada ja Tanska
Suomen alkulohko-ottelut sekä tärkeimmät jatko-ottelut:
La 5.12. klo 19.00 Suomi–Sveitsi
Su 6.12. klo 14.00 Suomi–Norja
Ti 8.12. klo 19.00 Latvia–Suomi
To 10.12. klo 16.30 Puolivälierä 3
To 10.12. klo 19.30 Puolivälierä 1
Pe 11.12. klo 16.00 Puolivälierä 4
Pe 11.12. klo 19.00 Puolivälierä 2
La 12.12. klo 16.45 Välierä 1
La 12.12. klo 19.45 Välierä 2
Su 13.12. klo 14.00 Pronssiottelu
Su 13.12. klo 17.15 Loppuottelu
Aiemmin lähes loppuunvarattuun Nokia Arenan finaaliviikonloppuun on syksyllä vapautettu lisää lippuja.
Lippukauppaan ja fanituotekauppaan
Suomi puolustaa Tampereella kultaa kaadettuaan kahden vuoden takaisessa loppuottelussa Malmössä Ruotsin jatkoajalla 5-4. Tuolloin Suomi nousi 0–4-tappioasemasta tasoihin ja lopulta kultaan Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla.
Salibandyn miesten MM-tittelistä on pelattu vuodesta 1996 alkaen 15 kertaa. Suomella on turnauksista viisi MM-kultaa (2008, 2010, 2016, 2018 ja 2024), seitsemän hopeaa ja kolme pronssia. Ruotsi on kymmenellä maailmanmestaruudellaan ja viidellä hopeallaan lajimaista menestynein.
|Suomen MM-joukkue
|Ikä
|Seura
|Kasvattajaseura
|MM-turnaukset
|Maaottelut
|M
|S
|P
|Maalivahdit
|63
|Markus Laakso
|31
|Esport Oilers, Espoo
|Tapanilan Erä
|1
|27
|0
|0
|0
|91
|Oskari Fälden
|26
|Floorball Thurgau (SUI)
|TPS
|3
|56
|0
|0
|0
|Kenttäpelaajat
|2
|Aaro Astala
|29
|Esport Oilers
|Pakilan Visa
|2
|46
|18
|14
|32
|9
|Eemeli Salin
|36
|Classic, Tampere
|Uudenkaupungin Salibandy
|6
|131
|71
|76
|148
|10
|Oskari Heikkilä
|29
|Classic, Tampere
|Classic
|3
|56
|29
|17
|46
|18
|Antti Suomela
|28
|Esport Oilers, Espoo
|OLS
|0
|11
|2
|3
|5
|20
|Nico Salo
|32
|Classic, Tampere
|Classic
|6
|120
|40
|61
|101
|21
|Heikki Iiskola
|28
|Växjö Vipers (SWE)
|SB Vantaa
|1
|23
|23
|7
|30
|22
|Eemeli Akola
|27
|Växjö Vipers (SWE)
|FBC Karhut
|2
|50
|11
|15
|26
|23
|Otto Kilpi
|24
|Nykvarns IF (SWE)
|FoSu
|0
|7
|1
|1
|2
|33
|Miska Mäkinen
|30
|Esport Oilers, Espoo
|Tikkurilan Tiikerit
|1
|33
|4
|20
|24
|70
|Joona Rantala
|27
|Classic, Tampere
|Taipalsaaren Kisa
|2
|60
|41
|39
|80
|71
|Luukas Hyvärinen
|21
|OLS, Oulu
|Tapanilan Erä
|1
|28
|19
|30
|49
|73
|Justus Kainulainen
|27
|Zug United (SUI)
|Hollolan Urheilijat-46
|3
|65
|65
|28
|93
|79
|Juuso Ahola
|23
|Nokian KrP
|Karhut
|1
|33
|31
|20
|51
|81
|Otto Lehkosuo
|29
|Westend Indians, Espoo
|Pakilan Visa
|3
|65
|13
|27
|40
|86
|Nico Jonaeson
|32
|Nokian KrP
|SCH
|1
|30
|5
|11
|16
|88
|Alpo Laitila
|24
|SPV, Seinäjoki
|Classic
|1
|38
|14
|12
|26
|95
|Markus Markkola
|30
|Esport Oilers, Espoo
|Kirkkojärven Loiske
|0
|7
|1
|1
|2
|97
|Riku Hakanen
|25
|SPV, Seinäjoki
|Woodcutters
|0
|15
|5
|6
|11
|Varapelaajat
|1
|Santtu Strandberg (mv)
|35
|Växjö Vipers (SWE)
|Tapanilan Erä
|0
|24
|0
|0
|0
|3
|Jere Niemelä
|26
|Westend Indians, Espoo
|NST
|2
|34
|3
|6
|9
|4
|Konsta Tykkyläinen
|28
|Classic, Tampere
|Pirkat
|2
|40
|11
|10
|21
|14
|Samuli Junnila
|23
|Westend Indians, Espoo
|Westend Indians
|0
|6
|4
|3
|7
|15
|Juho Repo
|24
|SPV, Seinäjoki
|Tikkurilan Tiikerit
|0
|12
|4
|4
|8
|19
|Jani Rauhala
|26
|Westend Indians, Espoo
|SSV
|0
|10
|1
|1
|2
|32
|Teppo Liukkonen (mv)
|22
|SPV, Seinäjoki
|SB Welhot
|0
|3
|0
|0
|0
|44
|Mikko Laakso
|28
|Nokian KrP
|SCH
|0
|22
|6
|9
|15
|90
|Waltteri Vesterinen
|24
|Esport Oilers, Espoo
|TPS
|0
|25
|12
|14
|26
|93
|Jasper Auvinen
|24
|Esport Oilers, Espoo
|M-Team
|0
|4
|3
|3
|6
|Taustat
|Esa Jussila
|Päävalmentaja
|Antti Vartiainen
|Valmentaja
|Jori Isomäki
|Valmentaja
|Jarno Ihme
|Maalivahtivalmentaja
|Juuso Kilpikoski
|Fysioterapeutti
|Antti Ylinen
|Fysioterapeutti
|Jari Oksanen
|Joukkueenjohtaja
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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