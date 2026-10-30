Isäksi tullaan yhä vanhempana
4.11.2026 08:46:54 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Ensimmäistä kertaa biologiseksi isäksi tulleet olivat vuonna 2025 keskimäärin 32,4-vuotiaita. Isien keski-ikä on noussut selvästi viime vuosikymmenten aikana.
"Isäksi tulon myöhentyminen on ollut pitkäaikainen kehityssuunta. Ensimmäistä kertaa isäksi tulleiden keski-ikä on noussut 1990-luvun alusta noin kolmella ja puolella vuodella", Tilastokeskuksen yliaktuaari Joonas Toivola sanoo.
Viime vuonna biologiseksi isäksi tuli ensimmäistä kertaa 19 200 miestä. Adoption kautta ensimmäistä kertaa isäksi tulleita oli 86.
Kaikkiaan Suomessa on yli 1,3 miljoonaa 15–90-vuotiasta isää. Noin 55 prosentilla tämän ikäryhmän miehistä on lapsia.
Isät käyttävät aiempaa enemmän vanhempainvapaita
Vanhempainpäivärahaa sai vuonna 2025 yli 70 000 isää. Isien osuus korvatuista päivistä nousi 23 prosenttiin, kun edellisenä vuonna osuus oli 21 prosenttia. Kotihoidon tuen saajista isiä oli viime vuonna vain 8 prosenttia.
Pienten lasten isistä 12 prosenttia oli lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon takia. Yleisimmin työaikaansa olivat lyhentäneet yrittäjinä työskentelevät isät.
Lisää tietoa isistä löydät Isät tilastoissa -koosteesta
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Opastinsilta 12
00520 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Dieselin hinta ennätystasolla lokakuussa – myös bensiini kallistui yhä30.10.2026 08:02:05 EET | Tiedote
Dieselin keskihinta litralta oli lokakuussa 2,49 euroa, mikä ylittää aiemman, kesäkuussa 2022 nähdyn ennätystason viidellä sentillä. Myös bensiini ja kevyt polttoöljy kallistuivat edelliskuusta.
Huumekuolemien määrä nousi viime vuonna ennätystasolle – huumekuolleisuus suurinta Päijät-Hämeessä29.10.2026 08:02:26 EET | Tiedote
Huumausaineisiin kuoli Suomessa vuonna 2025 kaikkiaan 333 ihmistä, mikä on suurin koskaan tilastoitu luku. Edellisvuoteen verrattuna kuolleiden määrä kasvoi 86:lla. Myös kasvuluku oli mittaushistorian korkein.
Asuntojen hintojen lasku hidastui syyskuussa28.10.2026 08:02:06 EET | Tiedote
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat syyskuussa koko maassa 2,2 % vuotta aiemmasta, kun vielä elokuussa hinnat olivat 3,3, % vuodentakaista alempana. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 1,0 %.
Syntyvyys nousi edelleen – silti yhä matalalla tasolla22.10.2026 12:04:16 EEST | Tiedote
Syntyneiden määrä jatkoi Suomessa hienoista nousuaan tammi–syyskuussa 2026, jolloin syntyi 36 323 lasta. Se oli 1 830 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Viimeisten 12 kuukauden kokonaishedelmällisyysluku nousi 1,36:een.
Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi kesällä, Ruotsi Viroa suositumpi22.10.2026 12:01:59 EEST | Tiedote
Suomalaiset matkustivat touko-elokuussa lomalle ulkomaille enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Suosituimmat kohteet olivat naapurimaat sekä Etelä-Euroopasta Kreikka ja Italia. Myös kotimaassa matkailtiin edelliskesää enemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme