Minä ja vauva: Kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa tutkittua tietoa vauvan ensimmäisestä elinvuodesta

Vauvan ensimmäinen vuosi on nopean kasvun ja kehityksen aikaa. Vauva oppii uusia taitoja, reagoi ympäristöönsä ja on jatkuvasti vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa.

Samalla vauva-arkeen voi liittyä monenlaisia kysymyksiä: miten vauvan kehitys etenee, mikä kuuluu tavanomaiseen vaihteluun ja milloin on hyvä hakea tukea?

Helsingin yliopiston Minä ja vauva -verkkokurssi käsittelee vauvan kehitystä kokonaisuutena yhdeksässä luvussa. Aiheina ovat fyysinen kasvu, liikkeiden ja aistien kehitys sekä aivojen ja vuorovaikutuksen kehitys. Kurssilla perehdytään myös uneen, syömistaitoihin ja vauvan perushoitoon.

Vauvan arki ja perheen hyvinvointi

Kurssilla perehdytään vauvan kehityksen lisäksi vanhemmuuteen, perheen hyvinvointiin ja vauvavuoden yleisiin pulmiin. Kurssi tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa tukea ja käytännönläheisiä näkökulmia vauva-arkeen.



Kurssimateriaali koostuu teksteistä, videoista, äänitteistä, vuorovaikutteisista kuvista ja oppimista tukevista tehtävistä. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta on mahdollista saada kolme opintopistettä

– Halusimme luoda kurssin, joka auttaa ymmärtämään vauvan kasvua ja kehitystä sanoo lastenlääkäri ja tutkija Lotta Immeli Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Yleiset ohjeet eivät aina sovi jokaiseen perheeseen sellaisenaan. Kurssi auttaa suhteuttamaan ohjeita oman perheen arkeen ja tilanteeseen.

Luotettavan terveystiedon tunnistaminen

Tietoa vauvoista on tarjolla runsaasti, mutta se voi olla keskenään ristiriitaista ja sisältää myös virheellisiä väitteitä Kurssilla harjoitellaan tunnistamaan vauvojen terveystiedon luotettavat lähteet. Samalla opitaan arvioimaan terveysväitteitä kriittisesti.



– Vauvoihin liittyvä tietotulva voi lisätä vanhempien epävarmuutta. Vanhempien ja ammattilaisten yhteisen ymmärryksen lisääminen sekä vanhempien luottamuksen vahvistaminen omiin kykyihinsä on tässä ajassa erityisen tärkeää, Immeli sanoo.

Kurssi sopii vauvojen vanhemmille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

– Toivon, että mahdollisimman moni vauvan kehityksestä tietoa etsivä ja tarvitseva löytää kurssin. Kurssin erityisyys on sen monialaisuudessa ja avoimuudessa. Sekä vanhemmat että ammattilaiset voivat perehtyä samaan tietoon vauvan kasvusta ja kehityksestä. Uskon, että tämä vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja tukee vauvaperheiden arkea, Immeli summaa.



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