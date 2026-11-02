Minä ja vauva: Kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa tutkittua tietoa vauvan ensimmäisestä elinvuodesta
3.11.2026 14:32:17 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Minä ja vauva -kurssi tarjoaa monialaisen näkökulman vauvan kasvuun ja kehitykseen sekä käytännönläheistä tietoa niin vanhemmille kuin terveydenhuollon ammattilaisille.
Vauvan ensimmäinen vuosi on nopean kasvun ja kehityksen aikaa. Vauva oppii uusia taitoja, reagoi ympäristöönsä ja on jatkuvasti vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa.
Samalla vauva-arkeen voi liittyä monenlaisia kysymyksiä: miten vauvan kehitys etenee, mikä kuuluu tavanomaiseen vaihteluun ja milloin on hyvä hakea tukea?
Helsingin yliopiston Minä ja vauva -verkkokurssi käsittelee vauvan kehitystä kokonaisuutena yhdeksässä luvussa. Aiheina ovat fyysinen kasvu, liikkeiden ja aistien kehitys sekä aivojen ja vuorovaikutuksen kehitys. Kurssilla perehdytään myös uneen, syömistaitoihin ja vauvan perushoitoon.
Vauvan arki ja perheen hyvinvointi
Kurssilla perehdytään vauvan kehityksen lisäksi vanhemmuuteen, perheen hyvinvointiin ja vauvavuoden yleisiin pulmiin. Kurssi tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa tukea ja käytännönläheisiä näkökulmia vauva-arkeen.
Kurssimateriaali koostuu teksteistä, videoista, äänitteistä, vuorovaikutteisista kuvista ja oppimista tukevista tehtävistä. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta on mahdollista saada kolme opintopistettä
– Halusimme luoda kurssin, joka auttaa ymmärtämään vauvan kasvua ja kehitystä sanoo lastenlääkäri ja tutkija Lotta Immeli Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.
Yleiset ohjeet eivät aina sovi jokaiseen perheeseen sellaisenaan. Kurssi auttaa suhteuttamaan ohjeita oman perheen arkeen ja tilanteeseen.
Luotettavan terveystiedon tunnistaminen
Tietoa vauvoista on tarjolla runsaasti, mutta se voi olla keskenään ristiriitaista ja sisältää myös virheellisiä väitteitä Kurssilla harjoitellaan tunnistamaan vauvojen terveystiedon luotettavat lähteet. Samalla opitaan arvioimaan terveysväitteitä kriittisesti.
– Vauvoihin liittyvä tietotulva voi lisätä vanhempien epävarmuutta. Vanhempien ja ammattilaisten yhteisen ymmärryksen lisääminen sekä vanhempien luottamuksen vahvistaminen omiin kykyihinsä on tässä ajassa erityisen tärkeää, Immeli sanoo.
Kurssi sopii vauvojen vanhemmille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.
– Toivon, että mahdollisimman moni vauvan kehityksestä tietoa etsivä ja tarvitseva löytää kurssin. Kurssin erityisyys on sen monialaisuudessa ja avoimuudessa. Sekä vanhemmat että ammattilaiset voivat perehtyä samaan tietoon vauvan kasvusta ja kehityksestä. Uskon, että tämä vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja tukee vauvaperheiden arkea, Immeli summaa.
Kurssin tiedot:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta ImmeliPuh:041 526 8283lotta.immeli@helsinki.fi
Eeva KarmitsaViestintä, Helsingin yliopistoPuh:0294158461Puh:0504150396eeva.karmitsa@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Tutkijat YK:n ilmastokokouksessa (COP31) Turkissa – Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston asiantuntijat koottu yhteen2.11.2026 13:03:36 EET | Tiedote
Tarvitsetko asiantuntijahaastateltavaa ilmastoon liittyvistä teemoista? Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden asiantuntemus on käytettävissä ennen YK:n ilmastokokousta ja sen aikana.
Vuoden nimet 2026 ovat Itis ja Gräsanoja30.10.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vuoden nimeksi 2026 on valittu Itis ja Gräsanoja. Valinnan tekivät nimistöntutkimuksen asiantuntijat. Äänestys voittajasta päättyi tasatulokseen.
Lähes joka kolmannella urheilijalla on kohonnut LDL-kolesteroli30.10.2026 07:57:30 EET | Tiedote
Suomalaisurheilijoiden kolesteroliarvot olivat usein koholla, söivätpä he riittävästi tai eivät. Tulos haastaa Kansainvälisen olympiakomitean käyttämän riittämättömän syömisen riskityökalun, osoittaa väitöstutkimus Helsingin yliopistosta.
Itis, Naoero vai Myrskyn ikkuna? Vuoden nimi 2026 valitaan seitsemän finalistin joukosta26.10.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Nimistöntutkimuksen asiantuntijat ovat valinneet Vuoden nimi 2026 -finaaliin seitsemän ehdokasta. Voittaja valitaan Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta.
Elinympäristön laatu selittää Suomen lajiston vaihtelua enemmän kuin ilmasto22.10.2026 15:21:04 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan elinympäristöjen köyhtyminen on Suomen luonnon monimuotoisuudelle suurempi uhka kuin mitä ilmastonmuutokseen keskittyvä julkinen keskustelu antaa ymmärtää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme