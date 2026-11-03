Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vastaa kyselyyn parhaista paikoista kohtaamis- ja levähdyspenkeille

3.11.2026 13:55:16 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Haluamme kehittää kaupungin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä lisäämällä kohtaamis- ja levähdyspenkkejä. Kehitämme samalla myös penkkien ikäystävällisyyttä. 

Kuva: Vaasan kaupunki

Kohtaamispenkki on paikka, jossa voi levähtää, tavata ihmisiä ja viettää aikaa, esimerkiksi ympäröivää luontoa tai kaupunkimaisemaa katsellen. 

Vastaamalla tähän kyselyyn autat tunnistamaan tärkeimmät paikat, joissa penkeille on tarvetta.

Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä  (Vähänkyröntie 11) sekä Vaasan kirjastoissa ja Vuorikodilla.

Mielipiteesi auttaa lisäämään kaupungin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä!

Uusia penkkejä tulossa ensi vuoden aikana

Uudet penkkien paikat valitaan saatujen ehdotusten perusteella.

Penkkejä pyritään sijoittamaan eri puolille kaupunkia ensi vuoden aikana. Kaikkiin ehdotettuihin paikkoihin ei välttämättä ole mahdollista lisätä penkkejä. 

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasasenioritikäihmisetosallistaminen

Yhteyshenkilöt

koordinaattori Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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