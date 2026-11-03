Vastaa kyselyyn parhaista paikoista kohtaamis- ja levähdyspenkeille

Kolmas Ekobonus-haku päättää Vaasan Green Leaf -vuoden 3.11.2026 09:48:20 EET | Tiedote

Vaasassa toimivat yhdistykset ja asukasyhteisöt voivat jälleen hakea 100–1000 euron Ekobonusta tapahtumaan, pieninvestointiin tai muuhun tekoon, joka tukee Green Leaf -vuoden teemoja. Ekobonuksen hakuaika on 3.–22.11.2026, ja hakeminen tapahtuu sivulla vaasa.fi/ekobonus.