Vastaa kyselyyn parhaista paikoista kohtaamis- ja levähdyspenkeille
3.11.2026 13:55:16 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Haluamme kehittää kaupungin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä lisäämällä kohtaamis- ja levähdyspenkkejä. Kehitämme samalla myös penkkien ikäystävällisyyttä.
Kohtaamispenkki on paikka, jossa voi levähtää, tavata ihmisiä ja viettää aikaa, esimerkiksi ympäröivää luontoa tai kaupunkimaisemaa katsellen.
Vastaamalla tähän kyselyyn autat tunnistamaan tärkeimmät paikat, joissa penkeille on tarvetta.
- Vastaa kyselyyn
- Kysely on avoinna 2.-30.11.2026.
Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) sekä Vaasan kirjastoissa ja Vuorikodilla.
Mielipiteesi auttaa lisäämään kaupungin viihtyisyyttä ja esteettömyyttä!
Uusia penkkejä tulossa ensi vuoden aikana
Uudet penkkien paikat valitaan saatujen ehdotusten perusteella.
Penkkejä pyritään sijoittamaan eri puolille kaupunkia ensi vuoden aikana. Kaikkiin ehdotettuihin paikkoihin ei välttämättä ole mahdollista lisätä penkkejä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
koordinaattori Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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