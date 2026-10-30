Helmarit kohtaa UEFA Nations Leaguessa Puolan, Pohjois-Irlannin ja Valko-Venäjän

Helmarit lähti arvontaan B-liigan toisesta arvontakorista. Ensimmäisestä korista vastustajaksi arvottiin Puola, kolmannesta Pohjois-Irlanti ja neljännestä Valko-Venäjä.

UEFA Nations League, lohko B3

Puola

Suomi

Pohjois-Irlanti

Valko-Venäjä

Otteluohjelmasta, pelipaikoista ja lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.

– Palloliiton kanta ei ole muuttunut. Valko-Venäjän ei tulisi olla mukana kansainvälisessä kilpailutoiminnassa niin kauan kuin maa tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Käymme tilanteen läpi joukkueen ja Palloliiton hallituksen kanssa ja teemme sen jälkeen päätökset siitä, miten etenemme ja missä ottelu pelataan, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo.

B-liigassa lohkovoittajat nousevat suoraan A-liigaan. Lohkokakkoset puolestaan pelaavat noususta A-liigan lohkokolmosia vastaan. Lohkokolmosten joukosta kaksi parasta pelaa paikastaan B-liigassa C-liigan kahden parhaan lohkokakkosen kanssa. Kaksi huonointa lohkokolmosta sekä lohkoneloset putoavat C-liigaan.

Ennen Nations Leagueta Helmarit tavoittelee historiallista MM-kisapaikkaa jatkokarsintojen kautta. Suomi kohtaa Italian joulukuussa kaksiosaisessa otteluparissa. Mikäli Helmarit voittaa Italian, ratkeaa MM-kisapaikan kohtalo helmikuussa maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan samassa maaotteluikkunassa Nations Leaguen kanssa.

Päävalmentaja Marko Salorannan kommentit arvonnan tuloksista päivittyvät myöhemmin Palloliiton sivuille.

UEFA Nations Leaguen otteluohjelma

Lohkovaihe

Ottelupäivät 1 ja 2: 23.2.-6.3.2027

Ottelupäivät 3 ja 4: 13.-24.4.2027

Ottelupäivät 5 ja 6: 7.-15.6.2027

Nousu- ja putoamiskarsinnat

Arvonta: 18.6.2027 (vahvistamatta)

Ottelut (kaksiosaiset otteluparit): 4.-12.10.2027

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

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