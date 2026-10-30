Helmarit kohtaa UEFA Nations Leaguessa Puolan, Pohjois-Irlannin ja Valko-Venäjän
3.11.2026 14:43:33 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Helmikuussa 2027 käynnistyvän UEFA Nations Leaguen lohkoarvonta suoritettiin Sveitsissä tiistaina 3. marraskuuta.
Helmarit lähti arvontaan B-liigan toisesta arvontakorista. Ensimmäisestä korista vastustajaksi arvottiin Puola, kolmannesta Pohjois-Irlanti ja neljännestä Valko-Venäjä.
UEFA Nations League, lohko B3
Puola
Suomi
Pohjois-Irlanti
Valko-Venäjä
Otteluohjelmasta, pelipaikoista ja lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.
– Palloliiton kanta ei ole muuttunut. Valko-Venäjän ei tulisi olla mukana kansainvälisessä kilpailutoiminnassa niin kauan kuin maa tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Käymme tilanteen läpi joukkueen ja Palloliiton hallituksen kanssa ja teemme sen jälkeen päätökset siitä, miten etenemme ja missä ottelu pelataan, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo.
B-liigassa lohkovoittajat nousevat suoraan A-liigaan. Lohkokakkoset puolestaan pelaavat noususta A-liigan lohkokolmosia vastaan. Lohkokolmosten joukosta kaksi parasta pelaa paikastaan B-liigassa C-liigan kahden parhaan lohkokakkosen kanssa. Kaksi huonointa lohkokolmosta sekä lohkoneloset putoavat C-liigaan.
Ennen Nations Leagueta Helmarit tavoittelee historiallista MM-kisapaikkaa jatkokarsintojen kautta. Suomi kohtaa Italian joulukuussa kaksiosaisessa otteluparissa. Mikäli Helmarit voittaa Italian, ratkeaa MM-kisapaikan kohtalo helmikuussa maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan samassa maaotteluikkunassa Nations Leaguen kanssa.
Päävalmentaja Marko Salorannan kommentit arvonnan tuloksista päivittyvät myöhemmin Palloliiton sivuille.
UEFA Nations Leaguen otteluohjelma
Lohkovaihe
Ottelupäivät 1 ja 2: 23.2.-6.3.2027
Ottelupäivät 3 ja 4: 13.-24.4.2027
Ottelupäivät 5 ja 6: 7.-15.6.2027
Nousu- ja putoamiskarsinnat
Arvonta: 18.6.2027 (vahvistamatta)
Ottelut (kaksiosaiset otteluparit): 4.-12.10.2027
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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