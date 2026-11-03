SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus laskuttaa jo syntymättömistä lapsista – riskiraskauden seuranta voi maksaa satoja euroja

– On arvovalinta korottaa tavallisen suomalaisen arjen kustannuksia ja tehdä leikkauksia heidän tarvitsemiinsa palveluihin, kun samaan aikaan rahaa löytyy lähes miljardin suuruiseen yhteisöveron alennukseen, joka julkisuudessakin on todettu olevan vaalikauden huonoin päätös, koska se vähentää verotuloja ja vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista, sanoo Rantanen.



Hallituksen tekemät työelämäheikennykset osuvat myös kaikkein eniten naisiin. Orpo-Purran hallitus on mm. mahdollistanut perusteettomat määräaikaiset työsopimukset ja heikentänyt työntekijöiden irtisanomissuojaa. Se on myös poistanut aikuiskoulutustuen sekä työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosan.



– Heikentämällä työntekijöiden irtisanomissuojaa ja mahdollistamalla perusteettomat määräaikaiset työsopimukset Orpo-Purran hallitus on halunnut heikentää työelämän tasa-arvoa sukupuolten välillä ja lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Nyt vielä terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset osuvat raskaana oleviin naisiin ja heikentävät heidän mahdollisuuksia käydä mm. riskiraskauksien seurannassa. Tämä on ollut kokoomukselta ja perussuomalaisilta selkeä arvovalinta, ärähtää Rantanen.



– Orpo-Purran hallituksen päätöksenteossa ei ole otettu huomioon kokonaisuutta, miten eri toimet vaikuttavat tavallisten ihmisten arkeen. Nyt ne vaikutukset nähdään konkreettisesti, kun ihmisillä ei ole rahaa ruokaan, tarpeellisiin lääkkeisiin ja he joutuvat perumaan tärkeitä lääkäriaikoja. Tämän hallituksen valinta on ollut selvä: se jättää tavalliset suomalaiset pärjäämään yksin nousevien arjen kustannusten keskelle, päättää Rantanen.