Parainen kehittää kirjastoja – enemmän tilaa toiminnalle ja palveluille
4.11.2026 09:07:55 EET | Paraisten kaupunki | Uutinen
Paraisten kaupunki jatkaa kirjastojen kehittämistä kuntalaisten kohtaamispaikkoina ja palvelupisteinä. Kirjastojen toimintaa laajennetaan, ja samalla yhä useampia kaupungin palveluja keskitetään kirjastojen yhteyteen. Paraisten keskustassa suunnitellaan lisäksi kaupungintalon ensimmäisen kerroksen laajaa uudistusta, jonka ansiosta kirjasto saa lisää tilaa toiminnalle, kohtaamisille ja tapahtumille.
Kirjastojen rooli osana kaupungin palveluita kasvaa jatkuvasti. Kirjallisuuden, tiedon ja kulttuurin lisäksi ne tarjoavat tiloja kohtaamisille, harrastamiselle ja yhdessäololle. Kehittämistyön tavoitteena on luoda entistä monipuolisempia ja tarkoituksenmukaisempia tiloja, joita voidaan hyödyntää monenlaisiin tarpeisiin.
Kaupungin palveluita keskitetään kirjastojen yhteyteen
Osana uudistusta kaupunki kehittää myös saariston lähipalvelujen järjestämistä. Kaupungin asiakaspalvelu on siirtynyt aluetoimistoista kirjastoihin, joissa asukkaat saavat jatkossakin henkilökohtaista palvelua lähellä arkeaan.
Tavoitteena on käyttää kaupungin tiloja nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, mukauttaa palveluja tämän päivän tarpeisiin sekä vahvistaa kirjastojen asemaa paikallisina kohtaamispaikkoina.
Muutokset ovat osa kaupungin pitkäjänteistä työtä, jossa tiloja ja palveluita kehitetään niiden käytön ja asukkaiden tarpeiden pohjalta.
Lisää tilaa kirjastolle, taiteelle ja kohtaamisille Paraisten keskustassa
Myös Paraisten pääkirjasto on uudistumassa. Kaupunki on saanut lahjoitusperinnön kuntalaisten yhteisen olohuoneen toteuttamista varten, ja perintövarojen avulla suunnitellaan kaupungintalon ensimmäisen kerroksen laajaa remonttia. Remontin jälkeen Palvelupiste toimii samoissa tiloissa kirjaston asiakaspalvelun kanssa.
Uudistus tuo kirjastolle enemmän tilaa ja uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Samalla tilaa vapautuu myös taidenäyttelyille, kohtaamisille ja muulle toiminnalle. Remontin aikataulusta tiedotetaan tarkemmin suunnittelun edetessä.
Paraisten kaupungin kirjastojen käyntiosoitteet
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Paraisten kirjasto
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Rantatie 28, 21600 Parainen
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Nauvon kirjasto
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Liikuntakuja 1, 21660 Nauvo
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Korppoon kirjasto
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Virkatie 1, 21710 Korppoo
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Houtskarin kirjasto
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Näsbyntie 214, 21760 Houtskari
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Iniön kirjasto
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Degernäs 24, 23390 Iniö
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Utön kirjasto
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Utö
Yhteyshenkilöt
Ann-Sofie IsakssonVälfärds- och fritidsdirektör / Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtajaPuh:+358505962601Ann-Sofie.Isaksson@pargas.fi
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