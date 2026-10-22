Parainen kehittää kirjastoja – enemmän tilaa toiminnalle ja palveluille

Kirjastojen rooli osana kaupungin palveluita kasvaa jatkuvasti. Kirjallisuuden, tiedon ja kulttuurin lisäksi ne tarjoavat tiloja kohtaamisille, harrastamiselle ja yhdessäololle. Kehittämistyön tavoitteena on luoda entistä monipuolisempia ja tarkoituksenmukaisempia tiloja, joita voidaan hyödyntää monenlaisiin tarpeisiin.

Kaupungin palveluita keskitetään kirjastojen yhteyteen

Osana uudistusta kaupunki kehittää myös saariston lähipalvelujen järjestämistä. Kaupungin asiakaspalvelu on siirtynyt aluetoimistoista kirjastoihin, joissa asukkaat saavat jatkossakin henkilökohtaista palvelua lähellä arkeaan.

Tavoitteena on käyttää kaupungin tiloja nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, mukauttaa palveluja tämän päivän tarpeisiin sekä vahvistaa kirjastojen asemaa paikallisina kohtaamispaikkoina.

Muutokset ovat osa kaupungin pitkäjänteistä työtä, jossa tiloja ja palveluita kehitetään niiden käytön ja asukkaiden tarpeiden pohjalta.

Lisää tilaa kirjastolle, taiteelle ja kohtaamisille Paraisten keskustassa

Myös Paraisten pääkirjasto on uudistumassa. Kaupunki on saanut lahjoitusperinnön kuntalaisten yhteisen olohuoneen toteuttamista varten, ja perintövarojen avulla suunnitellaan kaupungintalon ensimmäisen kerroksen laajaa remonttia. Remontin jälkeen Palvelupiste toimii samoissa tiloissa kirjaston asiakaspalvelun kanssa.

Uudistus tuo kirjastolle enemmän tilaa ja uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Samalla tilaa vapautuu myös taidenäyttelyille, kohtaamisille ja muulle toiminnalle. Remontin aikataulusta tiedotetaan tarkemmin suunnittelun edetessä.

Paraisten kaupungin kirjastojen käyntiosoitteet