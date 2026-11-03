Baanareitin suunnittelu Meilahdessa jatkuu Paciuksenkadun vaihtoehdolla
3.11.2026 15:46:53 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala jatkaa Munkkiniemenbaanan suunnittelua siten, että Meilahdessa linjaus kulkisi Humallahden sijasta Paciuksenkadun varrella.
Aiemmin päävaihtoehtona suunnittelussa pidettiin Humallahteen toteutettavaa siltaratkaisua. Tästä on nyt luovuttu, sillä keskusteluissa valtioneuvoston kanslian kanssa ei ole löydetty tapaa, jolla voidaan ratkaista tähän linjausvaihtoehtoon liittyvät valtioneuvoston kanslian turvallisuushuolet.
”Jatkamme Paciuksenkadun vaihtoehdolla. Helsingille on tärkeää rakentaa turvallista ja sujuvaa liikkumisympäristöä kaikille. Paciuksenkadun pyörätieyhteyttä on mahdollista kehittää nykyistä toimivammaksi”, kertoo Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.
Suunnitelmassa Paciuksenkadun nykyistä jalankulku- ja pyörätietä levennetään, jotta kulku on turvallista ja sujuvaa. Seurasaarentien mäessä baanareitti on tarkoitus toteuttaa nykyistä loivempana. Suunnitelma on myös yhteensovitettu Oksakoskenpolun pysäköintihallin suunnitelmiin. Paciuksenkadun linjauksen edistäminen edellyttää nykyisen arvion mukaan noin 120 puun kaatamista. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin tavoitteena löytää keinot kaadettavien puiden määrän vähentämiseksi.
Paciuksenkadun osalta Helsinki käynnistää katusuunnitelman laatimisen. Päätöksen katusuunnitelmasta tekee kaupunkiympäristölautakunta vuoden 2027 aikana. Päätöksenteon tarkempi aikataulu varmistuu suunnittelun edetessä.
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Yhteyshenkilöt
Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Liikenne- ja katusuunnittelu, Helsingin kaupunki
09 31037079
reetta.putkonen@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
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