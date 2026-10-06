Koko perheen Raksafest-tapahtumassa pääset kurkistamaan Heinolan Prisman kulisseihin
3.11.2026 14:21:28 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Heinolan Prisman avajaisia vietetään maaliskuussa 2027. Ennen varsinaisia avajaisia asiakkaat pääsevät tutustumaan rakenteilla olevaan Prismaan Raksafest-tapahtumassa lauantaina 14. marraskuuta klo 10–15.30. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Raksafest on koko perheen lämminhenkinen tapahtuma, jossa Heinolan ja lähialueiden asukkaat pääsevät tutustumaan tulevaan Prismaan ja nauttimaan monipuolisesta ohjelmakattauksesta.
Raksafesteille osallistuvat pääsevät kurkistamaan rakenteilla olevan Prisman kulisseihin, tutustumaan messualueella Osuuskauppa Hämeenmaan ja yhteistyökumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin sekä nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta.
Päivän pääesiintyjänä nähdään heinolalainen Irina bändeineen, ja musiikillista antia tarjoaa myös pop-artisti Lauri Mikkola. Lapsiperheitä lavalla viihdyttää Ryhmä Hau -show ja lavan ulkopuolella suloiset Raksafest-maskotit.
Lisäksi tapahtumassa on pullakahvi- ja makkaratarjoilu, mielenkiintoisia haastatteluja, piirustuspiste sekä jongleeraus-show.
Tapahtuman juontavat Satu Tuomisto ja Juri Silvennoinen.
Parkkitilaa rajallisesti
Heinolan Prisman Raksafest järjestetään työmaaympäristössä, joten turvallisuus on ohjannut kaikkia tapahtumajärjestelyjä.
Kävijöille rajataan turvallinen tapahtuma-alue ja kulkureitit opastuksineen. Tapahtuma-alueen sisätiloihin voidaan ottaa kerrallaan turvallisesti noin 2 500 henkilöä.
Raksafest järjestetään Heinolan Tähtiniemessä, Tähtiniementie 7:ssä. Tapahtumaan kannattaa saapua mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä.
Autolla saapuville on pysäköintitilaa tapahtuma-alueella, mutta parkkipaikkoja on rajallisesti. Tapahtumassa on liikenteenohjaus. Autoilijoiden kannattaa silti varautua siihen, että alueella voi olla ruuhkaa.
Tapahtuma-alueelle maksuton bussikuljetus
Raksafesteille on maksuton non-stop-bussikuljetus koko tapahtuman ajan.
Päivän ensimmäinen kuljetus lähtee Heinolan jäähallilta (Versowood Areena) kello 9.30. Kyytiin voi hypätä myös matkan varrelta, Kaivokadun pysäkiltä. Päivän viimeinen kuljetus tapahtuma-alueelle lähtee jäähallilta klo 15 ja paluukyyti alueelta takaisin jäähallille kello 15.30.
Jäähallin ja Raksafest-alueen väliä ajaa koko tapahtuman ajan yksi linja-auto. Kuljetukset jäähallilta lähtevät noin 20 minuutin välein, mutta mahdolliset ruuhkat liikenteessä voivat venyttää aikataulua.
Lue lisää Raksafest-tapahtumasivulta: hameenmaa.fi/raksafest
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Yhteyshenkilöt
Ville KivinenRyhmäpäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 373 9887ville.kivinen@sok.fi
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